По предварительным данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) импорт инкубационного яйца в Россию (без учета стран ЕАЭС) в 2016 году упал на 18% до 572 млн, после рекордного ввоза в 2015-м. Поставки стали резко сокращаться с марта прошлого года, что стало следствием увеличения внутреннего производства, которое активно развивают крупные птицеводческие холдинги, поясняет ведущий эксперт ИКАР Даниил Хотько.



Во второй половине 2016 года темпы импорта инкубационного яйца совпадали с динамикой 2013-го, когда совокупный ввоз составил 484 млн. Больше всего сократился импорт из Турции и Украины, поставки из которых были ограничены. Более чем в два раза упал ввоз из Бельгии и Венгрии. Крупнейший поставщик — Нидерланды — сократил поставки на 15%. «Падение объемов в первую очередь характерно для поставок яйца для бройлеров, которое занимает более 96% в общем импорте, — уточняет эксперт. — В свою очередь, закупки племенного материала для индейководческой отрасли растут пятый год подряд, увеличившись на 40% до 19 млн штук в 2016 году».



Падение спроса на инкубационное яйцо со стороны российских птицефабрик в совокупности с укреплением курса рубля привело к снижению рублевых цен на продукт в конце 2016 года на 9−10% относительно аналогичного периода 2015-го. Однако, полагает Хотько, это вряд ли стимулирует импорт, поскольку ряд крупных птицефабрик продолжает наращивать собственные мощности по инкубации яйца.



По оценкам ИКАР, наиболее существенно снизил закупки зарубежного яйца птицеводческий холдинг «Белая птица» — более чем в семь раз по итогам завершившегося года. Причиной столь резкого сокращения закупок является реализация проекта масштабного инкубатория в Ростовской области мощностью до 160 млн яиц в год. На 1−2% уменьшила ввоз зарубежного племенного материала и группа «Черкизово», которая продолжила наращивать объемы производства мяса птицы в 2016 году. Реализация крупного проекта в Липецкой области «Елецпром» (до 64 млн шт./год) позволит снизить потребность компании в импорте с 23 до 10%.



В 2017 году снижение ввоза инкубационного яйца продолжится, прогнозирует ИКАР. Основные причины — замедление темпов роста птицеводческой отрасли и развитие крупных проектов отечественных производителей.

