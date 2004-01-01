В 2016 году птицефабрика «Пышминская» реализовала несколько инвестиционных проектов по реконструкции и строительству птичников, в результате в 2017 году компания ожидает рост производства яиц на 27%. Как сообщил гендиректор предприятия Сергей Тимофеев, по итогам 2016 года птицефабрика рассчитывает произвести 305 млн штук яиц, в следующем году — около 388 млн штук. Весной 2016-го объем инвестиций в проект ранее оценивался в 1,5 млрд руб. — средств птицефабрики и банковских кредитов.



Замена 4-ярусного технологического оборудования на 8-ярусное позволила увеличить в реконструированном птичнике для кур-несушек поголовье более чем вдвое, отметили в пресс-службе губернатора Тюменской области. В трех новых птичниках разместились еще 344,7 тыс. кур-несушек. В рамках проекта также построен яйцесклад с модернизированным участком сортировки яйца максимальной производительностью 120 тыс. яиц/час, а также участком упаковки и складом тары. Ранее власти региона отмечали, что к 2018 году поголовье птицефабрики должно составить 1,2 млн кур.



Птицефабрика «Пышминская» открыта в Тюменской области в 1968 году, в 2007-м вошла в состав холдинга «Сибинтел». Предприятие занимается производством и реализацией пищевого яйца, мяса птицы и сухого меланжа. Как говорится на сайте предприятия, за последние 7−8 лет валовой сбор яйца на «Пышминской» вырос в пять раз, поголовье увеличено в два раза, производство зерна — в 10 раз. Ежедневно через торговую сеть птицефабрики в городе Тюмени и в регионах России реализуется до 800 тыс. яиц. По информации kartoteka.ru, в 2015 году выручка предприятия составила 1,25 млрд руб. (в 2014-м — 1,07 млрд руб.), прибыль — 99 млн руб. (в 2014-м — 123,6 млн руб.).



По данным Минсельхоза, за девять месяцев 2016 года производство яиц во всех категориях хозяйств в России составило 25,5 млрд штук, что на 2,8% больше соответствующего периода 2015-го. Производство продукции птицеводства за три квартала прошлого года увеличилось на 3,3%, до 4,47 млн т. При этом в Тюменской области в январе-сентябре, отмечали в министерстве, наблюдалось снижение объемов производства яиц. Также падение выпуска демонстрировали Архангельская, Кировская, Оренбургская области и Красноярский край, лидерами по росту производства стали Башкирия, Ростовская и Белгородская, Воронежская области, Пермский и Краснодарский края.

