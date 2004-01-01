Группа «Черкизово», крупнейший в стране производитель мяса (первое место в рейтинге «Агроинвестора» топ-20 производителей мяса по итогам 2015 года), рассчитывает снизить зависимость от импортного инкубационного яйца с 23% до 10%, рассказал представитель компании.



В Липецкой области запущен первый комплекс кластера, который состоит из двух цехов ремонтного молодняка и четырех — родительского стада. Полностью он будет заполнен уже в этом году. Производительность составит до 64 млн инкубационных яиц бройлера в год. Благодаря собственному родительскому стаду «Черкизово» сможет на 90% удовлетворять потребности в нем.



«Зависимость от импортного племенного материала, особенно в птицеводстве, высока и составляет 80−90%, — говорил ранее первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов. — Сегодня важной задачей является создание отечественных конкурентоспособных кроссов мясной и яичной птицы».



Отсутствие в России племенных центров, которые поддерживают и улучшают существующие кроссы мясной птицы — «слабое звено» в производстве мяса бройлера. «Конечно, в последние два-три года многие крупные предприятия построили новые репродукторы, увеличили мощность имеющихся инкубационных цехов. В результате на рынок стало поступать больше инкубационного яйца российского производства, — прокомментировала «Агроинвестору» технолог по бройлерному птицеводству компании «Коудайс МКорма» Наталья Лазарева. — Но прародительские стада мы можем формировать только при использовании генетического материала из-за рубежа. Селекционная работа с кроссами бройлеров у нас практически сошла на «нет».



Селекция в стране есть, уточняет гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева. «Она ведется, но из-за отсутствия средств не так интенсивно, как хотелось бы, — признает эксперт. — В России действуют репродукторные хозяйства, у нас есть все свои основные кросс-линии. С 2007 года отечественная генетика в птицеводстве достаточно устойчива». По ее словам, импортное яйцо поставляется не из-за нехватки отечественного, это выбор самих птицефабрик. По оценке Бобылевой, в страну ввозится 8−9% от общего объема используемого инкубационного яйца.



«Черкизово» развивает птицеводческий кластер «Елецпром» с 2011 года. В проект уже инвестировано почти 8 млрд руб. Кроме площадок ремонтного молодняка и родительского стада у введены в строй элеватор и самый большой в Европе инкубаторий, сообщала ранее компания. Благодаря снижению зависимости от импортных компонентов производства холдинг рассчитывает получить резервы для дальнейшего роста. «В 2016 году объем реализованного мяса бройлера оценочно составил 499 тыс. т, в 2017-м он будет несколько больше», — говорит представитель «Черкизово». В 2015 году компания поставила на рынок около 470 тыс. т мяса бройлера.

