Из-за вспышек птичьего гриппа в Московской области временно приостановлены поставки инкубационного яйца, в том числе родительских форм, с ряда птицеводческих предприятий региона. Как сообщил «Агроинвестору» вице-президент Международной программы развития птицеводства Альберт Давлеев, под запрет попали предприятия «Смена», а также племрепродуктор первого порядка компании «Бройлер будущего», ведущий поставщик родительского стада кросса «Кобб-500», который использует почти половина российских производителей мяса бройлера.



В результате российские птицеводы столкнулись с трудностями в планировании поставок. Так, в холдинге «БЭЗРК-Белгранкорм» вспышки птичьего гриппа назвали самой острой проблемой первого квартала 2017 года, следствием которой стали перебои в закупках племенного молодняка птицы. Как рассказал «Агроинвестору» представитель холдинга, из-за карантинных мероприятий группе пришлось временно закрывать поставки из «Бройлера будущего» и переориентироваться на зарубежных производителей. Однако в разное время из-за вспышек гриппа приостанавливался ввоз и из некоторых европейских стран, откуда традиционно поступал молодняк. В результате компания ожидает напряженной ситуации на рынке племенной птицы, а также роста цен на нее.



Вынуждена была перестраивать поставки и птицефабрика «Элинар-Бройлер», которая закупает часть инкубационного яйца за рубежом. «Вводились ограничения на ввоз из Франции, Нидерландов. Их открыли, но теперь закрыта Чехия. Приходится перестраиваться на другие страны», — сказала «Агроинвестору» гендиректор агрообъединения «Элинар» Оксана Лукинюк. Что касается карантина в Подмосковье (площадки «Элинар-Бройлер» находятся в том числе в Ногинском районе, где располагается и «Бройлер будущего»), то, по ее словам, он на работе предприятия не сказался. «Мы вводили свой карантин внутри птицефабрик и просто больше времени потратили на обработку машин. Никаких других последствий не было. Не затронул нас и карантин на «Бройлере будущего», так как в этот период племенная птица не была нужна», — отметила Лукинюк.



Птичий грипп в Подмосковье был обнаружен в начале марта. В частности, после обнаружения вируса на племенном птицеводческом заводе «Смена» вводился режим чрезвычайной ситуации в Сергиево-Посадском районе Московской области, к 13 марта все поголовье в 218 тыс. птиц «Смены» было уничтожено. 6 марта вирус также был выявлен на птицефабрике «Орловское» в Щелковском районе Московской области, где содержалось 228 тыс. птиц, все стадо также ликвидировано. Позднее в марте вирус также обнаружили в нескольких личных подсобных хозяйствах в Орехово-Зуевском и Можайском районах, где уничтожено более 100 птиц. Подмосковный Минсельхозпрод оценил ущерб областных предприятий от гриппа птиц в 500 млн руб., карантинные мероприятия введены на три месяца с момента ликвидации вспышек.



Кроме того, как сообщает Россельхознадзор, по состоянию на 18 апреля из-за гриппа птиц действовали временные ограничения на ввоз мяса птицы, яйца и другой птицеводческой продукции из 15 стран-членов Евросоюза: Австрии, Великобритании, Венгрии, Болгарии, Греции, Германии, Италии, Нидерландов, Польши, Румынии, Словакии, Франции, Хорватии, Чехии, Швеции.



«Безусловно, подобные ограничения могут повлиять на оперативное планирование у российских птицеводов, однако не критически», — отмечает Альберт Давлеев. По его словам, во-первых, карантинный период в Московской области закончится уже примерно через полтора месяца при условии отсутствии новых вспышек, а во-вторых, родительские формы «Кобба» могут быть поставлены с других предприятий группы Cobb Vantress в Европе, так как объемы производства в России, подлежащие замещению, незначительны. «Что касается трудностей с поставками племенной птицеводческой продукции и инкубационного яйца из Европы, то, похоже, критическая точка уже пройдена. В связи с потеплением количество вспышек значительно сократилось, а территории, попавшие под запрет, уже заканчивают свой карантинный период и готовы возобновить поставки в ближайшее время», — отметил Давлеев.



Между тем, 21 апреля Россельхознадзор сообщил о новой вспышке птичьего гриппа на индейководческом предприятии группы «Евродон» Вадима Ванеева. Вирус выявлен у индеек, содержавшихся на участке подращивания компании «Евродон-Юг», расположенном близ хутора Маркин Октябрьского района Ростовской области. Птичий грипп уже подтверждался на двух площадках «Евродона» в декабре 2016 года, ущерб группа оценила более чем в 1,8 млрд руб. Как писали «Ведомости», в начале апреля торговый дом «Индолина» (входит в группу «Евродон») уведомила торговые сети, что временно не сможет поставлять охлажденное индюшачье мясо из-за последствий эпизоотической обстановки.

