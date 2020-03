«Агроинвестор»

Производством растительного мяса в промышленных масштабах в мире занимаются несколько крупных компаний — Beyond Meat, Impossible Food, Memphis Meats и The Vegetarian Butcher. На начало 2020 года в России продавалась продукция только первой из этого списка. О выходе американского производителя на отечественный рынок было объявлено в середине апреля 2019 года. Тогда глава холдинга White Rabbit Family Борис Зарьков и эксклюзивный дистрибьютор Beyond Meat — компания Alianta Group Армена Гришкяна представили рынку растительную котлету для бургеров на основе изолята горохового белка, которую сам Зарьков назвал «инновационным продуктом, который уже сейчас считают едой будущего».