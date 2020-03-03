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Аналитика
За гранью мяса. Смогут ли растительные и клеточные аналоги мясной продукции составить конкуренцию традиционному животноводству
Татьяна Карабут
Агроинвестор
3 марта 2020
Растительные бургеры Beyond Meat появились на отечественном рынке весной 2019 года. Российские отраслевые эксперты скептично относятся к новинке: для того, чтобы занять какую-то заметную долю на рынке, растительное мясо должно как минимум стоить дешевле, чем животный продукт. Другое дело — мясо, выращиваемое из клеток животного. Пока о его промышленном производстве речи нет, но в среднесрочной перспективе такая продукция может найти свой спрос
журнал «Агроинвестор»
март 2020
Фото: Beyond Meat


Производством растительного мяса в промышленных масштабах в мире занимаются несколько крупных компаний — Beyond Meat, Impossible Food, Memphis Meats и The Vegetarian Butcher. На начало 2020 года в России продавалась продукция только первой из этого списка. О выходе американского производителя на отечественный рынок было объявлено в середине апреля 2019 года. Тогда глава холдинга White Rabbit Family Борис Зарьков и эксклюзивный дистрибьютор Beyond Meat — компания Alianta Group Армена Гришкяна представили рынку растительную котлету для бургеров на основе изолята горохового белка, которую сам Зарьков назвал «инновационным продуктом, который уже сейчас считают едой будущего». 

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