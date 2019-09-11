Проект мясокомбината «Агрико» подорожал до 4,5 млрд рублей

Инвестиции в проект группы «Агрико» по строительству крупного мясоперерабатывающего завода на Ставрополье составят 4,5 млрд руб. Такая сумма была озвучена в ходе визита главы региона Владимира Владимирова на строительную площадку, расположенную в агропромышленном парке «Ставрополье», сообщает пресс-служба губернатора. «Проект реализуется с использованием механизмов государственно-частного партнерства. Общий объем инвестиций и бюджетных средств, направляемых на реализацию проекта, — порядка 4,5 млрд руб.», — говорится в сообщении.



О планах по строительству предприятия еще весной 2017 года заявлял Дмитрий Патрушев, на тот момент председатель правления Россельхозбанка. Осенью 2018-го в ходе московской выставки «Золотая осень» было заключено соглашение о реализации проекта, тогда объем инвестиций в предприятие оценивался в 2,5 млрд руб. В феврале 2019-го пресс-служба правительства Ставрополья называла ориентировочную стоимость завода в районе 3 млрд руб., из которых 2,5 млрд руб. — финансирование Россельхозбанка.



На предприятии планируется внедрить полный цикл производства мясной продукции, колбас, деликатесов и консервов. Предполагаемая мощность комбината составит до 60,5 т мяса в сутки, ежегодно завод будет производить до 20 тыс. т продукции. Первоначально ввод был намечен на четвертый квартал 2019 года. Сейчас, по данным «Интерфакса», запуск отложен на 2020 год. Группа «Агрико» на запрос «Агроинвестора» не ответила.



Выход «Агрико» в сегмент производства кускового мяса в качественной потребительской упаковке, а также для сегментов B2B и HoReCa является оправданным, полагает исполнительный директор «Ринкон менеджмент» Константин Корнеев. «Потребитель сейчас больше тяготеет к натуральным охлажденным частям. Поэтому спрос на качественное мясо на полке есть, равно как есть спрос со стороны переработчиков на свинину для собственных нужд», — сказал «Агроинвестору» Корнеев.



В то же время вложения в сегмент глубокой переработки мяса на данный момент являются крайне рискованными, уверен он. «По некоторым оценкам, доля задействованных мощностей в стране по глубокой переработке мяса — порядка 40-50%. То есть этот рынок сильно насыщен игроками, на нем крайне высокая конкуренция, а также сильное ценовое давление. Кроме того, на фоне снижения платежеспособного спроса некоторые производители начали снижать себестоимость продукции за счет включения в рецептуры различных добавок, так что новому производителю придется учитывать конкуренцию еще и в сегменте не слишком качественных товаров», — отмечает эксперт. Несмотря на то, что потребители хорошо ориентируются в марках продукции глубокой переработки и имеют своих фаворитов среди них, фактор цены сейчас является доминирующим: покупатель берет ту продукцию, которая продается по промоакции. «Новому игроку нужно будет доказывать, что у него продукция хорошего качества, а также вложиться в каналы продаж, где гораздо более сложная система дистрибуции по сравнению с мясом. Кроме того, если свинина меняется в цене каждую неделю, то цены на колбасные изделия пересматриваются два, в лучшем случае три раза в год независимо от того, как изменились цены на сырье», — констатирует Корнеев.



Группа «Агрико» основана в 1999 году, основные активы находятся в Ставропольском крае. Компании группы занимаются растениеводством, свиноводством (согласно собственным данным, ООО «Гвардия» ежегодно выращивает 420 тыс. свиней), переработкой, производством комбикормов и торговлей. По данным консалтинговой компании BEFL, «Агрико» входит в топ-50 крупнейших российских латифундистов с земельным банком 100 тыс. га. Как указано на сайте группы, у «Агрико» есть мясоперерабатывающий комбинат в Красногвардейском районе Ставропольского края ежегодной мощностью до 45 тыс. т свинины в убойном весе, предприятие выпускает продукцию разделки и первичной переработки — полутуши, крупнокусковые и мелкокусковые полуфабрикаты, а также субпродукты.



Группа является инициатором проекта агропромышленного парка «Ставрополье», где кроме мясопереработки предполагается выпускать замороженные овощи, сублимированные продукты, а также построить завод по глубокой переработке кукурузы. Также в феврале компания подписала с властями Ставропольского края соглашение о строительстве комплекса по воспроизводству и откорму КРС. А летом и. о. главы Калмыкии Бату Хасиков сообщал о подписании с «Агрико» соглашения по строительству мясоперерабатывающего кластера полного цикла в республике стоимостью 10 млрд руб.

