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Компании
Проект мясокомбината «Агрико» подорожал до 4,5 млрд рублей
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
11 сентября 2019
Запуск предприятия отложен на 2020 год
Ежегодно группа «Агрико» намерена производить до 20 тысяч тонн продукции
Фото: Е. Кузьмина

Инвестиции в проект группы «Агрико» по строительству крупного мясоперерабатывающего завода на Ставрополье составят 4,5 млрд руб. Такая сумма была озвучена в ходе визита главы региона Владимира Владимирова на строительную площадку, расположенную в агропромышленном парке «Ставрополье», сообщает пресс-служба губернатора. «Проект реализуется с использованием механизмов государственно-частного партнерства. Общий объем инвестиций и бюджетных средств, направляемых на реализацию проекта, — порядка 4,5 млрд руб.», — говорится в сообщении.

О планах по строительству предприятия еще весной 2017 года заявлял Дмитрий Патрушев, на тот момент председатель правления Россельхозбанка. Осенью 2018-го в ходе московской выставки «Золотая осень» было заключено соглашение о реализации проекта, тогда объем инвестиций в предприятие оценивался в 2,5 млрд руб. В феврале 2019-го пресс-служба правительства Ставрополья называла ориентировочную стоимость завода в районе 3 млрд руб., из которых 2,5 млрд руб. — финансирование Россельхозбанка.

На предприятии планируется внедрить полный цикл производства мясной продукции, колбас, деликатесов и консервов. Предполагаемая мощность комбината составит до 60,5 т мяса в сутки, ежегодно завод будет производить до 20 тыс. т продукции. Первоначально ввод был намечен на четвертый квартал 2019 года. Сейчас, по данным «Интерфакса», запуск отложен на 2020 год. Группа «Агрико» на запрос «Агроинвестора» не ответила.

Выход «Агрико» в сегмент производства кускового мяса в качественной потребительской упаковке, а также для сегментов B2B и HoReCa является оправданным, полагает исполнительный директор «Ринкон менеджмент» Константин Корнеев. «Потребитель сейчас больше тяготеет к натуральным охлажденным частям. Поэтому спрос на качественное мясо на полке есть, равно как есть спрос со стороны переработчиков на свинину для собственных нужд», — сказал «Агроинвестору» Корнеев.

В то же время вложения в сегмент глубокой переработки мяса на данный момент являются крайне рискованными, уверен он. «По некоторым оценкам, доля задействованных мощностей в стране по глубокой переработке мяса — порядка 40-50%. То есть этот рынок сильно насыщен игроками, на нем крайне высокая конкуренция, а также сильное ценовое давление. Кроме того, на фоне снижения платежеспособного спроса некоторые производители начали снижать себестоимость продукции за счет включения в рецептуры различных добавок, так что новому производителю придется учитывать конкуренцию еще и в сегменте не слишком качественных товаров», — отмечает эксперт. Несмотря на то, что потребители хорошо ориентируются в марках продукции глубокой переработки и имеют своих фаворитов среди них, фактор цены сейчас является доминирующим: покупатель берет ту продукцию, которая продается по промоакции. «Новому игроку нужно будет доказывать, что у него продукция хорошего качества, а также вложиться в каналы продаж, где гораздо более сложная система дистрибуции по сравнению с мясом. Кроме того, если свинина меняется в цене каждую неделю, то цены на колбасные изделия пересматриваются два, в лучшем случае три раза в год независимо от того, как изменились цены на сырье», — констатирует Корнеев.

Группа «Агрико» основана в 1999 году, основные активы находятся в Ставропольском крае. Компании группы занимаются растениеводством, свиноводством (согласно собственным данным, ООО «Гвардия» ежегодно выращивает 420 тыс. свиней), переработкой, производством комбикормов и торговлей. По данным консалтинговой компании BEFL, «Агрико» входит в топ-50 крупнейших российских латифундистов с земельным банком 100 тыс. га. Как указано на сайте группы, у «Агрико» есть мясоперерабатывающий комбинат в Красногвардейском районе Ставропольского края ежегодной мощностью до 45 тыс. т свинины в убойном весе, предприятие выпускает продукцию разделки и первичной переработки — полутуши, крупнокусковые и мелкокусковые полуфабрикаты, а также субпродукты.

Группа является инициатором проекта агропромышленного парка «Ставрополье», где кроме мясопереработки предполагается выпускать замороженные овощи, сублимированные продукты, а также построить завод по глубокой переработке кукурузы. Также в феврале компания подписала с властями Ставропольского края соглашение о строительстве комплекса по воспроизводству и откорму КРС. А летом и. о. главы Калмыкии Бату Хасиков сообщал о подписании с «Агрико» соглашения по строительству мясоперерабатывающего кластера полного цикла в республике стоимостью 10 млрд руб.

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