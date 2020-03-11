Экспорт мяса вырос на 79%

В январе физические объемы экспорта свежего и мороженного мяса выросли на 78,7% по сравнению с январем прошлого года. В том числе вывоз свинины увеличился на 92,9%, мяса птицы — на 94,1%, сообщила ФТС. «Центр Агроаналитики» Минсельхоза подсчитал, что в январе Россия вывезла 5 тыс. т свинины (без учета стран ЕАЭС) стоимостью $12,4 млн, что на $9,8 млн больше, чем в 2019-м, когда было отгружено 1,5 тыс. т. Экспорт мяса птицы в январе составил 15,6 тыс. т на $27,7 млн, что больше прошлогоднего показателя на $20,6 млн и на 8,5 тыс. т. По информации Национального союза свиноводов, в январе Россия вывезла за рубеж более 10 тыс. т свинины и субпродуктов.



Рост экспорта мяса — закономерный результат работы по открытию новых рынков, которая проделывалась последние годы как государством, там и бизнесом. «В основном, конечно, у нас увеличивается вывоз мяса птицы: весь 2019 год мы наращивали ее поставки в Китай», — рассказал «Агроинвестору» гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев. По его словам, в основном за ее счет так вырос экспорт в первый месяц этого года по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Гендиректор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов скептически относится к данным ФТС о практически двукратном увеличении поставок птицы в январе: этот месяц традиционно показывает самые низкие показатели за год из-за праздников, отмечает он.



Тем не менее, Лахтюхов считает, что рост экспорта птицы в январе 2020-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года может быть связан с тем, что в январе 2019-го рынок Китая еще не был открыт, а в 2020-м поставки туда уже были налажены. «Мы оцениваем первые два месяца этого года достаточно позитивно. Несмотря на Китайский новый год и коронавирус, наши отгрузки в Китай продолжалась. КНР стала направлением №1 по экспорту в страны дальнего зарубежья в 2019 году», — рассказал он «Агроинвестору».



В 2019 году экспорт свинины и продукции свиноводства увеличивался, причем в основном повышался именно вывоз мяса, позитивным событием для сектора стало открытие рынка Вьетнама в конце прошлого года, продолжает Ковалев. Однако получить доступ на тот или иной рынок — не значит сразу начать поставлять туда мясо в достаточно больших объемах, так как нужно решить множество организационных вопросов, связанных с логистикой, страховкой, сертификатами, маркировкой и другим, отмечает он. «Так что мы надеемся, что в этом году мы наладим постоянные поставки во Вьетнам и продолжим экспорт в другие страны», — говорит Ковалев. Рынок Китая для отрасли привлекателен, но пока переговоры о поставках свинины в эту страну ни к чему не привели, а распространение коронавируса может их еще больше затянуть, считает Ковалев.



Лахтюхов говорит, что союз птицеводов постоянно работает над открытием новых рынков для российской птицы, и сейчас самое перспективное направление — страны Африки. «Но их открытие — вопрос более долгосрочной перспективы. Нужно проработать механизмы гарантии платежей для наших экспортеров, производителей мяса птицы, и, наверное, делать это нужно вместе с государством», — считает он. При этом, несмотря на коронавирус, союз прогнозирует рост экспорта птицы: в 2020 году он может составить около 250 тыс. т.



Также Лахтюхов обращает внимание, что на экспорт российской птицы исключительно положительно повлияет девальвация рубля. Во второй половине прошлого года ослабление национальной валюты в Аргентине дало мощный рывок для развития экспорта птицеводческой продукции из этой страны, приводит пример он.



Расчеты за поставки свинины в страны ближнего зарубежья проходят в основном в рублях, поэтому они не зависят от курса доллара. «Что касается экспорта в дальнее зарубежье, это в основном Азия, а там сейчас большой дефицит свинины и высокие цены, — комментирует Ковалев. — Поэтому девальвация не прибавляет нашей продукции конкурентоспособности».



По данным ФТС, кроме мяса в январе на 19,3% вырос экспорт сливочного масла, при этом поставки рыбы снизились на 17%, сыров и творога — на 13,3%, молока и сливок — на 5,2%. Доля экспорта продовольственных товаров и сырья для их производства в товарной структуре экспорта в январе составила 6,4% против 5,4% годом ранее. По сравнению с январем 2019 года стоимостные и физические объемы поставок этих товаров возросли на 8,6% и на 2,8% соответственно.



Доля импорта продовольственных товаров и сырья для их производства в январе 2020 года составила 14,3% (в январе 2019 года — 14,1%). Поставки сливочного масла в Россию выросли на 27,2%, сыров и творога — на 7,1%, молока и сливок — на 25,7%, свежей и мороженой рыбы — на 8,2%. При этом в 9,7 раза снизились физические объемы ввоза подсолнечного масла, цитрусовых (на 23,4%), мяса (на 22,8%), следует из сообщения ФТС.

