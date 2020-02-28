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Регионы
Россельхознадзор ограничил поставки баранины из южных регионов
Елизавета Литвинова
Агроинвестор
28 февраля 2020
Ведомство готовит новое досье в Международное эпизоотическое бюро для расширения зоны, свободной от ящура
На мелкий рогатый скот приходится 2,5% от общего потребления мяса в России
Фото: А. Гордеев

Россельхознадзор фактически запретил вывозить баранину из Северо-Кавказского и Южного федеральных округах в центральную и северо-западную части страны, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка. Поскольку, согласно данным Института конъюнктуры аграрного рынка, на юге страны, включая Северный Кавказ, выпускается 59,3% от общего объема российской баранины (около 462,2 тыс. т в 2019 году), это может спровоцировать дефицит этого вида мяса и рост цен на него, пишет издание.

Россия имеет присужденный Всемирной организацией здравоохранения животных (Международное эпизоотическое бюро, МЭБ) статус страны с зоной, свободной от ящура без вакцинации. В эту зону вошли 50 регионов, при этом ЮФО и СКФО в нее не попали, как и ряд других регионов, следует из сообщения Россельхознадзора. Ведомство готовит представление в МЭБ нового досье по ящуру, в котором территория страны разделена на семь зон, Юг и Северный Кавказ будут отнесены к зоне, свободной от ящура с вакцинацией. Среди прочего, такая регионализация приведет и росту экспортного потенциала страны, отмечает Россельхознадзор. Ведомство также утверждает, что прямого запрета на вывоз нет, речь идет только об «установке условий перемещения» и признает «некоторые ограничения достаточно обременительными», подчеркивая, что они продиктованы международными нормами и не могут быть изменены ни при каких обстоятельствах. «Наличие признанной МЭБ зоны благополучия по ящуру и предполагаемое признание еще нескольких зон предполагает безусловное исполнение Россией требований МЭБ по поддержанию этих зон. Важнейшим элементом этих требований является ограничение перемещения восприимчивых к ящуру животных и некоторых других товаров в зону, признанную МЭБ благополучной по ящуру, из субъектов Российской Федерации, не вошедших в эту зону», говорится в сообщении.

Business FM со ссылкой на менеджера одного из КФХ Ставропольского края, попросившего об анонимности, сообщает, что запрет, действовавший в течение недели, сегодня был снят. «Агроинвестор» направил запрос в Россельхознадзор.

«Россия должна выполнять все международные требования, вступив в МЭБ. Соответственно, если Россельхознадзор меняет статусы регионов по разным опасным болезням, то это дело ветеринаров, и как это влияет на экономику — вопрос не первой очереди», — прокомментировал «Агроинвестору» президент Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. Он считает, что необходимо поддерживать любые мероприятия, направленные на обеспечение эпизоотического благополучия и на поддержание статусов регионов или страны, которые бы позволяли вывозить продукцию за рубеж. «Иначе всю отрасль ждут печальные последствия, а не только отдельные регионы. Поэтому, когда такие ограничения вводятся, регионы начинают думать, как обеспечить высокий уровень биологической безопасности», — добавляет он.

В свое время Россия начала наводить порядок в птицеводстве, свиноводстве, говядине, поэтому логично, что когда-то дело должно было дойти и до мелкого рогатого скота, продолжает Юшин. Россия недавно получила статус по ящуру, причем с большим трудом, и вспышки этого заболевания никому не нужны, подчеркивает он. «Россия начала поставки говядины в Бразилию, готовится к работе на китайском рынке, и отрасль не хочет терять такие возможности из-за того, что какие-то регионы не соблюдают определенные требования», — говорит глава ассоциации.

На мелкий рогатый скот приходится около 2,5% от общего потребления мяса, но достоверно оценить объем российского рынка баранины сложно из-за отсутствия статистики и того, что этот сегмент часто работает «в серую»: скот часто перевозится без документов, забивается не всегда на легальных убойных пунктах, что представляет опасность и для людей. Хотя спрос на баранину стабильный, она продается в основном на рынках в палатках, тогда как в торговых сетях встречается достаточно редко, несмотря на желание ритейла расширить ассортимент за счет этого вида мяса. «Поставщики просто не могут предоставить сетям все необходимые документы и обеспечить регулярные поставки», — рассказывает Юшин.

«Конечно, легализация этого бизнеса произойдет. Экспорт баранины растет, но вы не сможете вывозить ее за рубеж, если работаете в «серой» зоне. Тут должен работать «Меркурий», прослеживаемость, и вообще соблюдаться все требований», — уверен он. — Подчеркиваю: нужно обсуждать не экономические последствия, а то, почему мы в регионах не обеспечиваем соответствующий уровень биологической безопасности».

Сейчас производство баранины в основном сосредоточено в фермерских хозяйствах и ЛПХ, однако этот бизнес привлекает и крупных инвесторов. Так, например, «Мираторг» реализует проект производства ягнятины в Курской и Тульской областях, группа «Дамате» - в Ставропольском крае.

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