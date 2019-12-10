«Мираторг» запустил овцеводческую ферму в Тульской области

«Мираторг», крупнейший в России производитель говядины и свинины, запустил первую очередь овцеводческого комплекса в Тульской области, сообщила пресс-служба агрохолдинга. На предприятии единовременно будет содержаться до 50 тыс. овец, объем производства составит 3,3 тыс. т мяса в живом весе в год. Сейчас на ферму доставлено 4 тыс. животных материнского стада. Овцеводческий комплекс в Тульской области - очередной шаг компании в реализации проекта индустриального производства ягнятины, компания планирует и дальше наращивать объемы выпуска этого вида мяса.



В июне на Петербургском международном экономическом форуме глава Тульской области Алексей Дюмин говорил, что комплекс планируется запустить в октябре этого года, ввод второй очереди намечен на 2020-й. По его словам, общая стоимость двух площадок составит 6 млрд руб. «Мираторг» и правительство региона заключили инвестиционное соглашение в октябре 2018-го, тогда сообщалось, что. компания планирует выращивать в Тульской области до 134 тыс. товарных овец и производить до 6,6 тыс. т мяса в живом весе в год.



Свою первую овцеводческую ферму «Фатежская ягнятина» «Мираторг»открыл в сентябре 2018 года в Курской области. Инвестиции в проект составили почти 2,9 млрд руб. Плановая мощность комплекса — до 50 тыс. животных единовременно, что позволит производить 3,3 тыс. т мяса в живом весе в год. Тогда компания уточняла, что будет откармливать ягнят до четырех-шести месяцев и достижения веса 45-55 кг. Первые промышленные партии ягнятины — 3,97 т в живом весе — были поставлены на мясоперерабатывающий завод компании в январе 2019-го.



В конце ноября этого года «Мираторг» сообщал, что производственная мощность комплекса в Курской области превысила 3 тыс. т в живом весе в год. По данным агрохолдинга, сейчас на ферме содержится 27 тыс. животных маточного стада, а также 10 тыс. товарных животных и ягнят породы австралийские дорперы. Согласно протоколу Комиссии Минсельхоза по отбору инвестпроектов, направленных на создание или модернизацию объектов АПК, которым возмещается часть прямых понесенных затрат, проект «Фатежская ягнятина» получит почти 327,8 млн руб. субсидий.



Ранее президент «Мираторга» Виктор Линник говорил, что в случае успешной реализации пилотного проекта по овцеводству холдинг планирует построить еще не менее 10 ферм, общий объем инвестиций может составить 20 млрд руб. На открытии первого комплекса в Курской области топ-менеджер подтверждал, что компания рассматривает возможность расширения производства ягнятины. Причем тогда он не исключал возможность возведения 12 овцеводческих комплексов.



Объективно оценить объем российского рынка баранины сложно в силу того, что в основном он представлен небольшими фермерскими хозяйствами, однако в целом сегмент очень интересный, прокомментировал «Агроинвестору» независимый эксперт мясного рынка Мушег Мамиконян. «Это связано с тем, что во многих странах, в том числе в России, появляются законодательные инициативы по улучшению содержания сельскохозяйственных животных, меняются условия вывоза мясной продукции», — пояснил он. Сейчас в нашей стране в основном используется традиционное пастбищное овцеводство в южных регионах, и производство ягнятины, которым занимается «Мираторг», является очень перспективным, так как позволяет обеспечивать рынок круглый год, отметил Мамиконян.



По его словам, потребление баранины в России небольшое из-за относительно высоких цен на данный вид мяса, однако ожидать их снижения не стоит, так как себестоимость производства гораздо выше, чем свинины и тем более птицы, подчеркнул эксперт. «У данного направления есть и экспортный потенциал: мы можем поставлять баранину на Ближний Восток и в Китай, на север Африки, в Арабские страны, так что в целом нам есть, куда наращивать производство», — уверен Мамиконян.



Развитие мясного скотоводства, в том числе овцеводства, — один из приоритетов Минсельхоза на 2020 год в рамках повышения экспортного потенциала агросектора, говорила на организованной «Агроинвестором» конференции «Агрохолдинги России» замминистра сельского хозяйства Елена Фастова. В начале декабря в агроведомстве прошло совещание, посвященное вопросам развития овцеводства и козоводства. По данным министерства, за последние десять лет поголовье овец и коз в стране увеличилось более чем на 1 млн животных. По состоянию на 1 октября поголовье мелкого рогатого скота во всех хозяйствах насчитывало почти 24,2 млн животных, а производство на убой составило 235 тыс. т в живом весе.



«Мираторг» основан в 1995 году, активы холдинга расположены в 16 регионах России. Компания является вторым производителем мяса в России, согласно рейтингу «Агроинвестора», и выпускает свинину, говядину, розовую телятину, мясо бройлера, ягнятину, молоко, а также занимается переработкой продукции. Согласно рейтингу BEFL, по состоянию на май 2019-го «Мираторг» занимал первое место среди российских землевладельцев, управляя около 1 млн га.

