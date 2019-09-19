«Мираторг» вложит еще 5,3 млрд рублей в калининградский завод

«Мираторг» братьев Виктора и Александра Линников планирует вложить 5,3 млрд руб. в расширение производства полуфабрикатов в Калининградской области. Об этом говорится в едином реестре резидентов особой экономической зоны Калининградской области где компания реализует проект. В реестре указано, что цель проекта — «реконструкция производственного комплекса и производство полуфабрикатов и готовых блюд на дополнительных линиях реконструированного производственного корпуса». В результате будет создано 476 новых рабочих мест.



Представитель «Мираторг-Запад» подтвердила эту информацию. Она уточнила, что о данном проекте заявлял в феврале 2019 года в кулуарах инвестиционного форума в Сочи президент «Мираторга» Виктор Линник. Тогда компания заключила соглашение с Калининградской областью о расширении производства замороженных мясных полуфабрикатов и установке новой технологической линии мощностью 26 тыс. т продукции в год, инвестиции оценивались в 2,5 млрд руб. Однако позднее мощности было решено увеличить. «Согласно окончательному проекту, инвестиции превысят 5 млрд руб. Новые мощности составят порядка 50 тыс. т готовой продукции в год», — сообщила «Агроинвестору» представитель компании. По ее словам, проект планируется реализовать к концу 2020 года.



Сейчас мощность завода «Мираторга» в Калининградской области составляет 80 тыс. т полуфабрикатов и готовых блюд в год, предприятие выпускает более 200 видов продукции, указано на сайте холдинга. В предприятие уже инвестировано свыше 5 млрд руб. «Новые инвестиции направлены на расширение не только объемов производства, но и линейки продуктов с высокой добавленной стоимостью», — рассказывал в феврале Линник.



В последние годы производство мясных полуфабрикатов увеличивалось, даже кризисные 2014-2015 годы не повлияли на эту тенденцию, отмечает директор департамента стратегического маркетинга НАО «Евроэксперт» Евгения Шалихманова. По ее словам, динамика объясняется тем, что замороженные полуфабрикаты относятся к товарам регулярного спроса с доступной ценой, которые даже в нынешней экономической ситуации остаются в корзине покупок большинства покупателей. «Увеличение своей доли на растущем рынке — это первый аргумент в пользу расширения производства полуфабрикатов», — сказала «Агроинвестору» Шалихманова. Второй аргумент — это большие логистические возможности для замороженных полуфабрикатов в сравнении с мясом. «За последние годы спрос в сегменте мяса бесповоротно развернулся к охлажденной продукции (на нее приходится 85% потребления). Срок хранения охлажденной продукции для разных видов мяса составляет в среднем от 5 до 14 дней, что серьезно ограничивает логистику. Замороженные же полуфабрикаты дают производителю гораздо больше возможностей для реализации — и с точки зрения сроков хранения, и с точки зрения широты географии сбыта», — поясняет эксперт.



«Мираторг» основан в 1995 году, активы холдинга расположены в 16 регионах России. Компания является вторым производителем мяса в России, в соответствии с рейтингом «Агроинвестора», и выпускает свинину, говядину, розовую телятину, мясо бройлера, ягнятину. Согласно оценке BEFL, по состоянию на май 2019-го «Мираторг» занимал первое место среди российских землевладельцев, управляя около 1 млн га. В рейтинге 200 российских частных компаний, составленном Forbes, «Мираторг» занимает 90-е место с выручкой 111,6 млрд руб. по итогам 2018 года.

