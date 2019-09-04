«Мираторг» покупает 7 тысяч гектаров на Ставрополье

АПХ «Мираторг» Виктора и Александра Линников подал в Федеральную антимонопольную службу ходатайство о приобретении 100% ООО «Изобилие», основным видом деятельности которого является выращивание зерновых агрокультур. Как говорится в сообщении службы, ходатайство поступило 20 августа.

«Изобилие» находится под управлением фонда AVG Capital Partners Рустема Миргалимова и занимается промышленным выращиванием сои и кукурузы с применением современной системы орошения на общей площади 6,7 тыс. га на территории Ставропольского края, говорится на сайте фонда. Как следует из данных kartoteka.ru , выручка «Изобилия» в 2017 году составила 411 млн руб., чистый убыток — 87 млн руб. Представитель «Мираторга» отказался от комментариев, AVG Capital Partners на запрос «Агроинвестора» не ответил.

Земля в Ставропольском крае могла заинтересовать «Мираторг» для выращивания овощей, а также под семеноводство, не исключает управляющий директор BEFL Владислав Новоселов. «Это хорошая зона для производства ранних овощей, тем более эта земля с орошением. «Мираторг» сейчас развивает производство овощей для консервации и продажи в замороженном виде. Смысла же «Мираторгу» идти в Ставропольский край для выращивания зерновых я не вижу», — рассуждает Новоселов.

Среднюю стоимость земли в Ставропольском крае он оценивает примерно в 100 тыс. руб. за гектар. Однако цена сильно варьируется по региону, поэтому стоимость сделки по усредненной сумме оценить невозможно, отмечает он. Так, по его словам, на западе региона стоимость земель, прилегающих к Краснодарскому краю, может достигать 200 тыс. руб. Источник, знакомый с ходом переговоров, сообщил «Агроинвестору», что стоимость сделки по приобретению «Изобилия» может составить около 1,5 млрд руб.

В начале 2018 года «Мираторг» подписал инвестсоглашение с Тульской областью о создании производства овощей мощностью 100 тыс. т в год. Проект стоимостью 6,4 млрд руб. предусматривает использование более 3 тыс. га орошаемых земель для выращивания картофеля, капусты, моркови, лука и чеснока. В феврале 2019-го компания сообщала о подписании с Тульской областью соглашения по созданию в регионе мощностей по переработке плодоовощной продукции и картофеля мощностью 45 тыс. т в год и стоимостью около 1,3 млрд руб. Тогда президент «Мираторга» Виктор Линник отмечал, что вертикально-интегрированное производство овощей является «закономерным этапом в развитии «Мираторга» как многопрофильного агропромышленного холдинга».

«Мираторг» основан в 1995 году, активы холдинга расположены в 16 регионах России. Компания является вторым производителем мяса в России, согласно рейтингу «Агроинвестора», и выпускает свинину, говядину, розовую телятину, мясо бройлера, ягнятину. Согласно рейтингу BEFL, по состоянию на май 2019-го «Мираторг» занимал первое место среди российских землевладельцев, управляя около 1 млн га. AVG Capital Partners — фонд прямых инвестиций, созданный в 2007 году для инвестирования в различные секторы российского АПК — от растениеводства и животноводства до производства конечных потребительских товаров. Согласно собственным данным, хозяйственная деятельность предприятий фонда ведется в шести регионах, инвестпортфель превышает $200 частных инвестиций.