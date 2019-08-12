«Мираторг» оштрафуют за самовольное строительство свинокомплексов

Строительство свинокомплексов холдинга «Мираторг», крупнейшего в России производителя свинины и говядины, в Фатежском и Поныровском районах Курской области остановлено. Об этом на своих страницах в соцсетях сообщил врио губернатора региона Роман Старовойт, поясняя, что компания вела строительство без разрешительной документации. «Решение о приостановке строительных работ было принято агрохолдингом до получения необходимой разрешительной документации, — написал Старовойт. — нельзя ничего строить без разрешительной документации. Когда все необходимые документы будут получены, пройдут открытые общественные обсуждения — только тогда работы можно будет возобновлять». Курская область уважает компании, инвестирующие в регион, однако развития не будет без строгого соблюдения закона, акцентировал он.



Как уточняется на сайте администрации региона, стройка приостановлена, все объекты законсервированы. Также «Мираторгу» будет назначен административный штраф за самовольное строительство, говорится в сообщении. Согласно КоАП, за незаконное строительство юридическое лицо может быть оштрафовано на сумму от 0,5 млн руб. до 1 млн руб. «Работы не начнутся до тех пор, пока не будет получено разрешение о строительстве, — заверяет замгубернатора Курской области Алексей Золотарев. — Кроме того, компанией вырабатываются меры, чтобы в дальнейшем минимизировать воздействие производства на окружающую среду». «Агроинвестор» направил «Мираторгу» запрос с просьбой прокомментировать ситуацию.



Заявление о внесении изменений в генплан и правила землепользования и застройки в Фатежском районе компания подала в апреле этого года, уточнил Старовойт. Кроме того, проект предстоит дорабатывать для снижения воздействия на окружающую среду: накопители стоков должны быть накрыты пленкой, а сами стоки — проходить предварительную сепарацию. Депутаты Фатежского района рассмотрят изменения проекта после 26 августа.



Заявление о внесении изменений в генплан и правила землепользования и застройки в Поныровском районе было направлено в марте. Однако параллельно с внесением в генплан поселения свинокомплекса, администрация района выделила на карте особо охраняемую зону «Урочище «Большой курган» и истоки реки Свапы». Для выделения этой охраняемой зоны нужно сводное заключение от администрации Курской области. После этого, ориентировочно в конце августа, депутаты района рассмотрят изменения в генплан, написал Старовойт.



Ранее жители Поныровского района обратились к Роману Старовойту с жалобой на «Мираторг», выступив против возведения свинокомплекса рядом с мемориальным комплексом «Поклонная гора». В открытом письме они отметили, что работы ведутся без разрешения, при этом холдинг планирует запустить комплекс на 5 тыс. свиноматок уже в сентябре. На встрече с жителями района его глава Владимир Торубаров отметил, что компания возводит комплекс на своей земле, и он соответствует всем нормам относительно удаленности от жилья. «Если мы не будем сюда никого пускать, то как и на что мы будем содержать школы, дома культуры, строить дороги?», — цитирует его «ФедералПресс».



Жители Курской области и ранее не раз жаловались на «Мираторг», в частности из-за запаха от свинокомплексов. Также большой резонанс вызвали планы холдинга возвести площадки рядом с биосферным заповедником им. В. Алехина. В начале 2018 года власти региона рекомендовали компании отозвать заявку на строительство из-за протестов местных жителей. «Ни один промышленный объект не может нормально работать и развиваться на территории, жители которой настроены против его существования», — говорил тогда вице-губернатор Курской области Александр Зубарев. В феврале этого года президент холдинга Виктор Линник сообщил, что «Мираторг» отказался от этих планов.



Изначально «Мираторг» планировал реализовать в Курской области проект по удвоению производства свинины, вложив около 160 млрд руб. В начале 2018 года компания решила перенести часть мощностей в соседнюю Орловскую область, в том числе из-за нехватки земельных ресурсов. Инвестиции в орловские площадки оцениваются в 20 млрд руб. В проект войдут 17 свинокомплексов, зерновая компания, элеваторная группа и комбикормовый завод.



«Мираторг» основан в 1995 году, активы холдинга расположены в 16 регионах России. В прошлом году компания произвела свыше 420 тыс. т свинины в живом весе. Суммарные инвестиции холдинга в свиноводство составили 63 млрд руб., говорится на сайте компании. Кроме свинины компания производит говядину, розовую телятину, мясо бройлера, ягнятину, молоко, а также занимается мясопереработкой и розничной торговлей. В составленном «Агроинвестором» рейтинге крупнейших производителей мяса по итогам 2018 года «Мираторг» занимает второе место после «Черкизово» с объемом 511 тыс. т в убойном весе. Также агрохолдинг является крупнейшим в России землевладельцем с земельным банком в 1 млн га, согласно рейтингу BEFL.

