«Мираторг» удвоил стадо овец

«Мираторг», крупнейший в России производитель говядины и свинины, увеличил до 36 тыс. голов число овец на ферме в Курской области, что в два раза больше, чем было в марте 2018 года. Как сообщила «Агроинвестору» представитель агрохолдинга, первые промышленные партии ягнятины — 3,97 т в живом весе — были поставлены на мясоперерабатывающий завод компании в январе 2019 года в объеме. Прогнозируемый объем производства по итогам года она сообщить отказалась.



Запуск пилотного овцеводческого комплекса состоялся в прошлом году. Мощность комплекса закрытого типа с круглогодичным стойловым содержанием — до 50 тыс. животных единовременно, что позволит производить 3,3 тыс. т ягнятины в живом весе в год. Инвестиции в комплекс составили 2,87 млрд руб. Первые овцематки были завезены на ферму в марте 2018-го, за счет получения приплода поголовье на овцеферме на конец года увеличилось до 21 тыс. животных. В марте 2019-го на ферму поступило еще около 12 тыс. овцематок.



Проект предполагает выращивание племенного ядра, маточного поголовья и откорм ягнят до четырех-шести месяцев и достижения веса 45-55 кг. Как сообщает пресс-служба «Мираторга», сейчас агрохолдинг изучает возможность создания новых овцеводческих ферм закрытого типа в нескольких регионах Центрального федерального округа с перспективой увеличения производства до 33,9 тыс. т продукции в год. В октябре 2018 года «Мираторг» подписал с Тульской областью инвестиционное соглашение о создании в регионе двух овцеводческих комплексов закрытого типа с круглогодичным стойловым содержанием 60 тыс. овцематок. Инвестиции в проект оцениваются в 6 млрд руб. Всего же «Мираторг» сообщал о намерении вложить в общей сложности 27 млрд руб. в возведение 12 комплексов на 1,3 млн голов в год с последующей глубокой переработкой.



По данным Росстата, в 2018 году в сельхозорганизациях страны было произведено 15,8 тыс. т овец и коз на убой в живом весе, что на 49% больше показателя 2017-го. Поголовье овец на конец года составляло 1,9 млн животных, две трети из них приходилось на Северо-Кавказский федеральный округ. В сельхозорганизациях Курской области в течение прошлого года стадо овец увеличилось в 3,6 раза до 25 тыс. животных.



С точки зрения технологического подхода к производству ягнятины «Мираторг» на сегодняшний день является крупнейшим проектом в стране, говорит председатель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. И перспективы у этого сегмента большие. «Во-первых, потребление баранины и ягнятины в стране невысоко по сравнению с другими видами мяса. При определенном объеме производства и формировании баланса между себестоимостью и ценой, я думаю, легко можно наращивать спрос, как это в свое время произошло с мраморной говядиной, потребление которой за последние 10 лет увеличилось более чем в пять раз», — сказал «Агроинвестору» Юшин. Во-вторых, перспективы есть не только с точки зрения внутреннего потребления, но и экспорта. «Экспорт баранины в мире растет, а рядом с Россией находятся страны, которые с удовольствием будут покупать и уже покупают российскую баранину, в частности, Иран. Правда, сейчас это в основном живой скот», — отметил Юшин.



На фоне таких перспектив промышленные проекты в овцеводстве сейчас популярны, напоминает Юшин. Так, в ноябре группа «Дамате» подписала со Ставропольским краем соглашение о реализации проекта по производству баранины мощностью до 15 тыс. т в убойном весе в год. Группа предполагает сертифицировать продукцию по стандартам халяль и кошер и поставлять на российский рынок, а также на экспорт в Израиль, в страны Ближнего Востока и Северной Африки. Выход на рынок баранины также изучали ГАП «Ресурс», «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева, «Евродон».



«Мираторг» основан братьями Александром и Виктором Линниками в 1995 году, активы холдинга расположены в 16 регионах России. Он производит свинину, говядину, розовую телятину, мясо бройлера, занимается растениеводством, молочным животноводством, мясопереработкой, розничной торговлей, ведет строительство МЭЗа для выпуска растительных масел. По итогам 2017 года «Мираторг» занял второе место в рейтинге крупнейших производителей мяса, составляемом «Агроинвестором». Компания является крупнейшим российским агрохолдингом по выручке (125 млрд руб. в 2017-м), в рейтинге Forbes крупнейших частных компаний страны «Мираторг» занимает 72-е место.

