«Союзмолоко»: неизбежный рост себестоимости ударит по производителям и переработчикам молока

С учетом девальвации рубля на уровне 25%, импортные составляющие будут влиять на себестоимость молочной продукции — она будет расти. В себестоимости производства молока зависимость от импорта сохраняется по многим позициям: корма (особенно премиксы и концентраты), племенной материал, ветеринарные препараты, упаковка, рассказал «Агроинвестору» гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов. Также, несмотря на ситуацию на мировых рынках, стоимость горюче-смазочных материалов в России не падает. «При этом, как мы понимаем, возможности увеличения цены, как отпускной для производителей и переработчиков, так и для розничных сетей, достаточно ограничены. Поэтому, скорее всего, рост себестоимости будет бить по производителям и переработчикам», — считает Белов.



В долгосрочной перспективе это плохо, потому что доходность — фактор, который определяет, насколько устойчиво себя чувствуют те или иные сектора, и насколько уверенно они будут развиваться, продолжает он. «Здесь есть определенный риск, который, я надеюсь, будет купирован в том числе и с помощью мер государственной поддержки», — говорит Белов.



Он надеется как на прямую господдержку со стороны государства, так и на налоговые послабления, снятие регуляторных и административных барьеров. «Административная и надзорная нагрузка в отрасли сегодня очень большая. Мы рассчитываем, что целый ряд инициатив будут перенесены на более поздние сроки или вообще отменены. Я говорю, прежде всего, о введении маркировки пищевой продукции, расширенной ответственности производителей в части утилизации упаковки, новых требований по санитарно-защитным зонам для предприятий. Мне кажется, что в текущей крайне непростой для бизнеса ситуации от избыточной регуляторики нужно отказываться, чтобы поддержать отечественных производителей», — считает Белов.



В последнее время спрос на молочную продукцию вырос на 10-15% на фоне общего потребительского ажиотажа, продолжает он. «Однако скачок спроса носил временный характер, и потребительская паника уже сошла на нет. Если мы будем рассматривать спрос в перспективе нескольких месяцев, то можно однозначно сказать, что он будет снижаться на фоне девальвации, роста безработицы, снижения реальных располагаемых доходов населения и других негативных факторов», — считает Белов. Более долгосрочные прогнозы во многом будут зависеть от эпидемиологической ситуации, глобальных нефтяных рынков и мер, которые примет правительство, добавляет он.



В январе-феврале 2020-го производство молока во всех хозяйствах выросло на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 4,3 млн т, сообщает Минсельхоз. В том числе в сельскохозяйственных организациях производство увеличилось на 9,1%. Наибольший прирост обеспечили сельхозорганизации Краснодарского края, Рязанской, Воронежской, Новосибирской, Калужской областей и Татарстана. По прогнозу агроведомства, в 2020 году валовой надой молока во всех хозяйствах составит 31,61 млн т, что на 0,9% больше уровня 2019-го.



По информации Минсельхоза, цены на молоко сейчас стабильны. Так, по данным ведомства на 24 марта, средняя цена производителей на цельное пастеризованное молоко жирностью 3,2% составила 45,22 руб./кг (с НДС), что на 0,4% ниже, чем было неделей ранее. Средняя стоимость сухого цельного молока выросла на 0,2%, до 250 руб./кг, сухого обезжиренного — снизилась на 1,5%, до 189,12 руб./кг.

