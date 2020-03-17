Производство молока выросло на 9,1%

Производство молока в сельхозорганизациях в январе-феврале этого выросло на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Росстата. За два месяца 2020-го в России произвели 2,8 млн т (в 2019-м — 2,5 млн т). Наибольший прирост зафиксирован в Карачаево-Черкесии (+125% или 1,4 тыс. т), Сахалинской (+33,4%, 1,2 тыс. т) и Курской (+31,7, 7,9 тыс. т) областях.

Сейчас в России активно открываются новые молочные комплексы. Так, 5 марта «Русская молочная компания» (дочерняя компания Olam International, Сингапур) запустила первую очередь молочного комплекса в Пензенской области. Его мощность составляет 40 т молока в сутки, объем инвестиций в проект — 4,5 млрд руб. 6 марта Смоленский молочный комбинат «Роса», прекративший работу шесть лет назад из-за нехватки сырья, возобновил свою деятельность после модернизации, сообщает пресс-служба администрации региона. 13 марта в Ивановской области открыли крупный животноводческий комплекс, рассчитанный на 1,2 тыс. голов КРС. Инвестиции составили чуть больше 700 млн руб. 17 марта пресс-служба главы Башкирии сообщила об открытии в регионе молочно-товарной фермы «Победа» с поголовьем в 1,2 тыс. коров. Объем инвестиций в комплекс, мощность которого составит 36 тыс. т молока в год, оценивается в 2,3 млрд руб.

Управляющий партнер «Стреда консалтинг» Алексей Груздев считает, что девальвация рубля пока не сказалась на планах инвесторов молочной отрасли. По его словам, курс пока строится на новостях и ожиданиях цен на нефть, а не реальных действиях России или Саудовской Аравии. «Как только ситуация на нефтяном и валютном рынках стабилизируется, можно будет рассуждать о том, как это повлияет на инвестиции», — рассказал он «Агроинвестору». Но если резкий скачек курса доллара все же произойдет, то инвестиции подорожают, продолжает Груздев. «В таком случае часть проектов пойдут на пересчет, в том числе и в банках для предоставления льготных инвестиционных кредитов. Ну а дальше каждый инвестор будет сам для себя решать, насколько проект подорожал, вписывается в планы или нет», — говорит он.

Пока точно не стоит ждать массовой отмены инвестпроектов, даже если ситуация ухудшится. «Это связано и с тем, что поставщики не все свои потери перенесут в стоимость. Для них покупательская способность и рынок важнее сиюминутной выгоды», — объясняет Груздев. При нынешнем курсе доллара в 75 руб. ничего критичного не произойдет: инвестиции подорожают, сроки окупаемости вырастут, но массовой отмены проектов не будет, считает он.

Гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов говорит, что если тренд на ослабление рубля в диапазоне 10-15% закрепится, то это негативно отразится на реализации инвестиционных проектов. «И в производстве сырого молока, и в переработке сохраняется серьезная зависимость сроков окупаемости проектов от курса валют. Большая часть оборудования, скота и другого генетического материала, ветпрепараты, упаковка и комплектующие, моющие промышленные средства — импортные», — рассказал он «Агроинвестору». Подорожание всех этих составляющих приведет к увеличению объемов инвестиций, а значит и снижению инвестиционной привлекательности сектора из-за удлиняющихся сроков окупаемости. «И, возможно, часть инвесторов свои планы скорректируют», — добавляет Белов.

Коронавирус пока не влияет на производство молока, но он сказался на реализации: спрос на молочную продукцию растет на фоне паники среди населения. «Дальше все будет зависеть от действий правительства с точки зрения санитарно-эпидемиологических норм», — считает Груздев. Он говорит, что в случае введения карантина панические настроения в стране будут расти, а за ними будет повышаться и спрос. «Но реальные предпосылки для таких настроений не очевидны, поэтому все будет зависеть от дальнейших регуляторных мер», — заключил он.

По словам Белова, панические настроения покупателей не распространяются на молочную продукцию, что связано с ее небольшим сроком годности. «Мы не фиксируем ажиотажного роста спроса на всю молочную категорию, полки с традиционной молочной продукцией не пустеют», — добавляет он. Единственное исключение здесь могут составить сухие молочные смеси, срок хранения которых более длительный, и население может делать запасы. При этом, по словам Белова, даже в случае введения карантина потребители вряд ли столкнутся с дефицитом основных групп молочных продуктов, в том числе и благодаря достаточным запасам.