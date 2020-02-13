По итогам 2019 года валовое потребление молочной продукции может увеличиться на 3,4% до 34,7 млн т, в том числе товарной продукции — на 4,6% до 28,6 млн т (+1,2 млн т). Среднедушевое потребление также вырастет на 3% и составит 236-237 кг/чел./год (+3%), оценил аналитический центр MilkNews. Рост потребления связан с увеличением производства товарного молока, а также расширением импорта молочной продукции.

По оценке аналитиков, потребление цельномолочной продукции в целом по итогам 11 месяцев 2019 года снизилось на 2,6%, в том числе питьевого молока — на 1,6%, кефира — на 5,2%, сметаны — на 3,9%, творога — на 5,8%, в то время как спрос на йогурт вырос на 4,2%. Спрос на маргарины и спреды уменьшился на 12%, а потребление сливочного масла выросло на 6% (b2b- и b2c-сегменты). Однако во многом указанный прирост обеспечивается импортной продукцией.

Также население переориентировалось с сырных продуктов на традиционные сыры, в том числе благодаря изменениям в маркировке и растущему тренду на здоровое питание и потребление молочной продукции без заменителя молочных жиров. В результате спрос на сырные продукты продолжил сокращаться (-26%), на сыры — расти (+9%), несмотря на рост цены (+10% за год в ноябре). По мнению гендиректора Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артема Белова, в следующем году производство и потребление натуральных сыров может увеличиться на 4-6%.

В ходе XI съезда «Союзмолока» Белов отмечал, что в прошлом году объем производства товарного молока составил около 19,7 млн т. Общий объем молочного рынка в России за 2019-й, по данным союза, увеличился на 4,6% до 28,6 млн т в пересчете на молоко. Это на 1,2 млн т больше, чем в 2018-м. Среднее потребление молочной продукции выросло примерно на 3% до 236-237 кг на человека в год. Спрос на молоко во многом увеличился благодаря обелению рынка — внедрению системы электронной ветсертификации «Меркурий». Также позитивно сказалось изменение маркировки продуктов, содержащих заменители молочного жира и требование при продаже размещать их отдельно от натуральных молочных.

Сейчас обсуждается вопрос технического регулирования продуктов, произведенных с заменой молочного жира, говорится на сайте Российского союза предприятий молочной отрасли. Ранее «Известия» сообщали, что Росстандарт рассматривает предложение о том, чтобы продукты с заменителем молочного жира получили новые названия: вместо слов «йогурт», «сметана», «молоко» и др. производители должны будут писать на этикетках «крем», «соус», «напиток». Также рассматривается вопрос о том, чтобы полностью исключить молокосодержащую продукцию из техрегламента ЕАЭС о молоке. «Наименования продуктов, произведенных с заменой молочного жира (ЗМЖ), нуждаются в уточнении. Это отдельная категория, их пищевая ценность иная, нежели у молока и молочных продуктов», — ранее поясняла «Агроинвестору» представитель «Союзмолока».

В ходе совещания в Минсельхозе, которое прошло 11 февраля, было предложено исключить все продукты, производимые с заменой молочного жира на растительный, из объектов молочного регламента ТР ТС 033/2013. Также предлагается запретить использование для этих продуктов любых молочных терминов и ввести для них единые требования к маркировке. Продукты с растительным жиром, независимо от его количества, предложено объединить в одну группу — объект ТР ТС 021/2011 и установить к ней требования безопасности и идентификации, коды ТНВЭД, перечни взаимосвязанных стандартов.

Эту идею молочного экспертного сообщества России поддержали представители Армении, которые также участвовали в совещании. Остальные, включая Беларусь, Казахстан, а также представители союзов жировой отрасли, Минэкономразвития, Роспотребнадзора и Россельхознадзора считают инициативу излишней. Свою позицию они аргументировали тем, что ниша молокосодержащих продуктов с растительным жиром в странах ЕАЭС довольная большая, и предприятия, выпускающие эти продукты понесут большие убытки.