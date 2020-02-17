Цены на сырое молоко в этом году могут вырасти на 10%

В 2020 году рост цен на сырое молоко ожидается на уровне 7-10% по сравнению с 2019-м. Такой прогноз «Агроинвестору» озвучил коммерческий директор холдинга «ЭкоНива», крупнейшего в России производителя молока-сырья, Сергей Ляшко. В январе-феврале цены на сырое молоко увеличились на 8-10% (в зависимости от региона) к аналогичному периоду прошлого года.
При прогнозировании цен на 2020 год нужно учитывать, во-первых, тот факт, что в России по-прежнему есть дефицит молока. «Во-вторых, отношения с Беларусью, которая нашла себе партнера в лице Китая», — говорит Ляшко, уточняя, что в КНР поставляется сухое молоко и масло. Также важна ситуация на Украине, где несколько лет наблюдается снижение производства молока. «Ну и плюс мировые цены. На жиры они сейчас снижены, по белкам — находятся на высоких значениях», — заключил он.
Гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов не ожидает, что в этом году будет какая-то серьезная ценовая волатильность. «Если мы посмотрим на последние несколько лет, то у нас постепенно снижается влияние сезона “большого молока”, и ценовая амплитуда в летние месяцы уже не столь резка. Традиционно мы наблюдали просадку цен летом и серьезный рост в осенне-зимний период, но уже в прошлом году таких колебаний практически не было, и в 2020 году цена будет относительно стабильной», — говорит Белов.
В декабре 2019 года средние цены на сырое молоко составили 26,2 руб./кг (без НДС), что на 1,6% больше, чем в ноябре, и на 7,2% выше уровня декабря 2018-го, что стало новым историческим максимумом, сообщает Milknews. По информации Минсельхоза на 6 февраля, сырое молоко в среднем стоило 25,71 руб./кг. По мнению аналитиков Milknews, в этом году на цены молока будет влиять мировая динамика, которая зависит от соотношения цен на жиры и белки, уровень интеграции Беларуси в мировую торговлю и баланс рынка в республике, природно-климатическая обстановка в ключевых странах-экспортерах, спрос на молочную продукцию в развивающихся странах, курс рубля. Также немаловажное значение имеет конъюнктура внутреннего молочного рынка: покупательская активность и доходы населения, развитие экспорта и выход на новые рынки, уровень фальсификата и тренд на «обеление» рынка, себестоимость производства, внешние поставки.
По информации Минсельхоза, в январе-декабре 2019 года валовой надой молока во всех хозяйствах составил 31,3 млн т, что больше показателя 2018-го на 2,4%. В сельскохозяйственных организациях производство увеличилось на 4,4% до 17 млн т. Рост надоя произошел благодаря повышению продуктивности молочного скота на 6,6% по сравнению с 2018-м.