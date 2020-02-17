Цены на сырое молоко в этом году могут вырасти на 10%

В 2020 году рост цен на сырое молоко ожидается на уровне 7-10% по сравнению с 2019-м. Такой прогноз «Агроинвестору» озвучил коммерческий директор холдинга «ЭкоНива», крупнейшего в России производителя молока-сырья, Сергей Ляшко. В январе-феврале цены на сырое молоко увеличились на 8-10% (в зависимости от региона) к аналогичному периоду прошлого года.



При прогнозировании цен на 2020 год нужно учитывать, во-первых, тот факт, что в России по-прежнему есть дефицит молока. «Во-вторых, отношения с Беларусью, которая нашла себе партнера в лице Китая», — говорит Ляшко, уточняя, что в КНР поставляется сухое молоко и масло. Также важна ситуация на Украине, где несколько лет наблюдается снижение производства молока. «Ну и плюс мировые цены. На жиры они сейчас снижены, по белкам — находятся на высоких значениях», — заключил он.



Гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов не ожидает, что в этом году будет какая-то серьезная ценовая волатильность. «Если мы посмотрим на последние несколько лет, то у нас постепенно снижается влияние сезона “большого молока”, и ценовая амплитуда в летние месяцы уже не столь резка. Традиционно мы наблюдали просадку цен летом и серьезный рост в осенне-зимний период, но уже в прошлом году таких колебаний практически не было, и в 2020 году цена будет относительно стабильной», — говорит Белов.



При этом повлиять на стабильность цен может множество факторов. Например, решение государства о введении маркировки готовой молочной продукции может оказать давление на закупочные цены, так как переработчикам придется серьезно сократить маржинальность. Еще один фактор — укрепление курса рубля, которые сделает импорт более конкурентоспособным, объясняет Белов. «Также многое зависит и от ситуации с Белоруссией. Конечно, мы подписываем баланс поставок, но он все-таки является индикативом, и далеко не всегда это реальный инструмент регулирования рынка. Серьезный рост или снижение поставок из республики могут сильно влиять на ценовую ситуацию внутри страны», — сказал Белов.При этом нынешние цены по сравнению с декабрем прошлого года значительно не менялись, уточняет гендиректор «Союзмолока». «Повышенная цена в 2019-м во многом была связана с тем, что происходило обеление молочного рынка. Благодаря «Меркурию» и изменениям в техническом регламенте на рынке сформировался дополнительный спрос на сырое молоко, причем в достаточно приличном объеме: по нашим оценкам, он составил более 1 млн т», — говорит он.Эти факторы, по словам Белова, повлияли на рост цен на сырье, даже несмотря на то, что спрос на готовую молочную продукцию был не очень устойчивым. Так, спрос рос на молокоемкие продукты (в основном, сыры, современные молочные продукты), но снижался — в традиционной молочной категории.

В декабре 2019 года средние цены на сырое молоко составили 26,2 руб./кг (без НДС), что на 1,6% больше, чем в ноябре, и на 7,2% выше уровня декабря 2018-го, что стало новым историческим максимумом, сообщает Milknews. По информации Минсельхоза на 6 февраля, сырое молоко в среднем стоило 25,71 руб./кг. По мнению аналитиков Milknews, в этом году на цены молока будет влиять мировая динамика, которая зависит от соотношения цен на жиры и белки, уровень интеграции Беларуси в мировую торговлю и баланс рынка в республике, природно-климатическая обстановка в ключевых странах-экспортерах, спрос на молочную продукцию в развивающихся странах, курс рубля. Также немаловажное значение имеет конъюнктура внутреннего молочного рынка: покупательская активность и доходы населения, развитие экспорта и выход на новые рынки, уровень фальсификата и тренд на «обеление» рынка, себестоимость производства, внешние поставки.



По информации Минсельхоза, в январе-декабре 2019 года валовой надой молока во всех хозяйствах составил 31,3 млн т, что больше показателя 2018-го на 2,4%. В сельскохозяйственных организациях производство увеличилось на 4,4% до 17 млн т. Рост надоя произошел благодаря повышению продуктивности молочного скота на 6,6% по сравнению с 2018-м.

