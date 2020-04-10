Ритейлеры прогнозируют рост цен на продовольствие в ближайшее время

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предупредила, что в ближайшее время из-за падения курса рубля стоимость продуктов в России может вырасти, и поставщики уже информируют сети о повышении закупочных цен на 5-10%. «Отдельные поставщики уведомляют ритейлеров о намерении увеличить отпускные цены на 20%, 30% и 50%. Объективное повышение отпускных цен уже приводит и будет приводить к постепенному росту цен на полках магазинов по мере продажи закупленного ранее более дешевого и поступлению более дорогого товара», — говорится в письме АКОРТ, которое есть в распоряжении ТАСС.



Ассоциация напомнила, что на фоне повышения спроса на ряд социально значимых товаров в марте производители и ритейлеры смогли обеспечить почти бесперебойные поставки и сохранить цены на большинство позиций. Сейчас рост розничных цен на целый ряд продуктов существенно отстает от динамики увеличения закупочных цен, говорится в письме.



Вместе с тем АКОРТ предостерегла от применения «резких и упрощенных» механизмов регулирования наценки на всех этапах производства продуктов. «Установление предельной наценки конкретного товара ниже себестоимости его производства или продажи — гарантия быстрого дефицита этого товара. Прекращение производства и продаж таких товаров — это сокращение миллионов рабочих мест, остановка предприятий и нарушение логистической инфраструктуры продовольственной безопасности», — говорится в сообщении.



Накануне стало известно, что премьер-министр Михаил Мишустин поддержал предложение думской фракции «Единая Россия» о возможности ограничения цен на продукты питания. Максимальную наценку для каждого этапа товаропроводящей цепи предлагается ограничить 10%.



При этом снижающийся спрос и традиционно высокая конкуренция между крупнейшими ритейлерами вынуждает сети бороться за каждого покупателя. Каждой компании экономически выгодно иметь самые низкие цены, чтобы обеспечить максимальное привлечение покупателей в свои магазины, говорится в письме. «Искусственное завышение торговой наценки одной из компаний приведет к немедленному оттоку покупателей к конкурентам. Попытка сговора ради повышения будет немедленно пресечена ФАС», — заключила ассоциация.



Начальник управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев рассказал информагентству, что ведомство приветствует социально-ответственное поведение, которое демонстрируют некоторые торговые сети. «Сделанное АКОРТ заявление мы также оцениваем позитивно, поскольку в нем сообщается о том, что компании — участники ассоциации прилагают все усилия для удержания приемлемого уровня розничных цен, несмотря на сообщения и действия ряда поставщиков и производителей», — прокомментировал он (цитата по ТАСС).



Однако производители придерживаются другой точки зрения: с учетом того, что торговые сети сегодня не принимают повышение отгрузочных цен поставщиков, обусловленное ростом себестоимости продукции в связи с валютной динамикой, поставщики и так поставляют продукцию в сети без наценки, по убыточным для себя ценам, рассказал «Агроинвестору» зампред правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов.



«При этом, как показал проведенный на этой неделе опрос 314 участников союза, поставляющих продукцию членам АКОРТ, наценки в сетях составляют свыше 50% и достигают 250%, — отметил Леонов. — При этом, к сожалению, многие сети, которые не приняли новые цены от поставщиков, сами в то же время подняли цену товара на полке для потребителей. Такая практика совсем недопустима». По его словам, «Руспродсоюз» обратился к сетям с предложением снизить свои наценки для роста доступности базовых продуктов питания. Некоторые сети с этим согласились, и союз внимательно следит за тем, будет ли это обещание выполнено, добавляет Леонов.



С позицией сетей не согласна и отраслевая организация «Теплицы России», которая предложила АКОРТ ограничить наценку для сетей и договориться о долгосрочных поставках — до одного года, пишет «Коммерсантъ». Мера должна повысить оборачиваемость товара в «условиях новых вызовов», роста себестоимости и волатильности спроса, отмечается в письме. При этом, если тепличные предприятия сегодня поставляют продукцию дешевле себестоимости, то рентабельность сетей на некоторых позициях доходит до 300%, сказано в письме ассоциации.



Гендиректор Плодоовощного союза Михаил Глушков поддерживает предложение «Теплиц России»: сети закупают огурцы по 40 руб./кг, а продают уже по 160 руб./кг, приводит пример он. «Оптовые цены у нас очень сильно упали, снижение цен на некоторые позиции достигло 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Но в рознице мы такого не видим. В этой ситуации нужно разбираться Федеральной антимонопольной службе», — уверен Глушков. Если меры не будут приняты, нынешняя ситуация может привести к массовому банкротству тепличных предприятий. «При самом худшем варианте ускорится уход с рынка низкоэффективных комплексов, в основном — старых теплиц, которых у нас в стране большинство. Но современные тепличные тоже могут оказаться на грани банкротства», — рассказал он «Агроинвестору».



Гендиректор ГК «Кабош» Дмитрий Матвеев говорит, что большинство тепличных комбинатов сегодня работает в убыток. «Мы поставляем продукцию в некоторые сети по ценам ниже себестоимости. При этом цены на полках для людей не снизились, так что вся разница — это маржа ритейлеров. Огурец — не нефть, мы не можем сегодня снизить его добычу, чтобы переждать сложные времена, и увеличить позднее, когда ситуация стабилизируется», — комментирует он. Понятно, что ритейлеры тоже переживают непростые времена: трафик у оффлайн-магазинов снизился, все стараются оперативно наладить онлайн-торговлю, теряют часть выручки, продолжает Матвеев. Огурец — товар скоропортящийся, который может идти на списание, но вряд ли это оправдывает до 300% наценки, которые имеют сегодня ритейлеры, считает он.



«Мы пытаемся вести диалог с ритейлерами, — говорит Матвеев. — Но они отвечают: сегодня на ваше место у нас есть пять других поставщиков, которые предлагают цену еще ниже. Не хотите вы — возьмем других. К сожалению, это не лукавство, конкуренция на этом рынке именно такая». Если ситуация будет развиваться в этом русле, отрасль в этом году ждут очень существенные отрицательные показатели, а часть предприятий может не пережить этот кризис, опасается топ-менеджер. «В последние несколько дней на многих уровнях ведутся разговоры о необходимости контроля наценок у ритейлеров. Однако, важно понимать, что кроме наценок существует и проблема здоровой конкуренции. И на нее тоже нужно обратить внимание, не останавливаться на решении одной проблемы», — говорит Матвеев.



В нынешних условиях пониженного спроса на большую часть продукции сети будут думать о том, что им нужно продать определенные объемы товаров, говорит глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. «Как правило, розница имеет ограниченную наценку на свежую, не переработанную продукцию, потому что она обеспечивает поток покупателей. Что касается готовых изделий, то, я думаю, что независимо от цен поставщиков, цены на полках будут оставаться более или менее одними и теми же», — рассказал он «Агроинвестору». При этом, по словам, Юшина, наценки на готовую продукцию, в том числе и на «народные» продукты типа пельменей, составляют от 50% и до более 100% в зависимости от сети. «Если бы у покупателя была возможность покупать эту продукцию по более низкой цене, то мы бы увидели поддержку спроса и даже, вероятно, его рост», — добавляет он.​Сейчас, продолжает Юшин, спрос на мясную продукцию резко сократился после ажиотажа, который наблюдался во второй половине марта. «Мы об этом предупреждали, — подчеркивает он. — Сейчас и цены поставщиков быстро вернулись на прежний уровень и имеют тенденцию к дальнейшему снижению, потому что многие люди уже закупили впрок свежее мясо и готовую продукцию».