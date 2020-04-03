ФАО зафиксировала снижение мировых цен на продовольствие

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) сообщила, что в марте мировые цены на продовольствие резко снизились. Это произошло из-за сокращения спроса, связанного с последствиями пандемии COVID-19, а также падения мировых цен на нефть. Так, в марте среднее значение индекса продовольственных цен ФАО составило 172,2 пункта, что на 4,3 пункта ниже, чем в феврале. «Падение цен обусловлено главным образом факторами в области спроса, а не предложения, а на факторы спроса влияют все более ухудшающиеся перспективы в экономике», — сказал старший экономист ФАО Абдолреза Аббассиан (цитата по сайту ФАО).

По информации организации, сильнее всего упал индекс цен на сахар — он снизился на 19,1% по сравнению с февралем. Эксперты ФАО считают, что среди причин этого — уменьшение спроса на потребление вне дома из-за самоизоляции, которую ввели многие страны, а также снижение спроса со стороны производителей этилового спирта в связи с резким падением цен на сырую нефть. Индекс цен на растительное масло сократился на 12%: в основном сказалось падение цен на пальмовое масло, что связано с резким сокращением цен на сырые минеральные масла и ростом неопределенности относительно последствий пандемии для рынков растительных масел в мире. Этой же тенденции последовали и цены на соевое и рапсовое масла. Индекс цен на молочную продукцию упал на 3% из-за снижения котировок и глобального спроса на импорт обезжиренного и цельного сухого молока из-за проблем в логистике.

Индекс цен на мясо упал на 0,6% на фоне снижения международных котировок на баранину и говядину из-за высокого экспортного предложения. При этом выросли котировки на свинину — повлиял всплеск мирового спроса, а также затруднения в работе перерабатывающих предприятий из-за ограничений на перемещение рабочих.

Индекс цен на зерновые в марте уменьшился на 1,9% и почти вернулся на уровень марта прошлого года. «Снизились международные цены на пшеницу, поскольку эффект от крупных глобальных поставок и ожиданий высокого урожая в целом перевесили эффект от роста импортного спроса со стороны Северной Африки и некоторых небольших ограничений на экспорт, введенных Российской Федерацией», — считают эксперты ФАО. Цены на кукурузу также уменьшились из-за высокого предложения и существенного ослабления спроса со стороны сектора биотоплива. Однако уже третий месяц подряд растут цены на рис: это вызвано новостями о возможном запрете экспорта со стороны Вьетнама и созданием запасов из-за опасений относительно пандемии.

«Прогноз ФАО на 2020 год относительно производства зерновых в мире с прошлого месяца не изменился и остался на уровне прошлого года, почти рекордном, что в сочетании с обильными запасами поможет защитить рынки продовольствия от нестабильности во время потрясений от коронавируса», — считают эксперты ФАО. Организация повысила свою оценку объема производства зерновых в мире в 2019 году до 2,7 млрд т (+2,4% к 2018-му), из них 1,4 млрд т фуражного зерна, 763 млн т пшеницы и 512 млн т риса.

Прогноз ФАО на 2020 год по объемам производства пшеницы в мире с прошлого месяца остался неизменным — 763 млн т. Организация ожидает снижения объемов производства в Европейском союзе, Украине и США, что компенсируются прогнозируемым приростом производства в России, Индии и Пакистане. «Хотя нашествие саранчи в двух последних странах может несколько умерить ожидаемое увеличение», — допускают эксперты.

Высокий урожай кукурузы ожидается в Бразилии и Аргентине, а объемы ее производства в ЮАР, как прогнозируется, успешно восстановятся после засухи прошлого года. В остальных регионах на решения по размеру посевных площадей может повлиять снижение международных цен на кукурузу.

Потребление зерновых в сезоне 2019/20 вырастет на 1,2% до 2,7 млрд т, считают эксперты ФАО. Мировые запасы зерновых на конец сезона, как ожидается, сократятся на 8 млн т по сравнению с начальным уровнем, в результате чего соотношение запасов к потреблению в мире снизится до 30,7%, что по-прежнему считается комфортным уровнем. «Объем торговли зерновыми в мире, согласно прогнозу, вырастет на 2,3% по сравнению с прошлым годом и достигнет 420 млн т», — считает ФАО.