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Рынки
Правительство готово ограничить экспорт продовольствия
Татьяна Кулистикова
Агроинвестор
18 марта 2020
Однако пока такой необходимости нет
План экспорта продовольствия на этот год — $25 млрд
Фото: Д. Гришкин

Правительство готово ввести ограничение на экспорт продовольственных товаров первой необходимости, если их запасов будет не хватать для обеспечения потребностей внутреннего рынка. Об этом первый вице-премьер Андрей Белоусов сказал на совещании президента Владимира Путина с правительством, где в том числе обсуждались меры для минимизации ущерба экономике России от распространения коронавируса. «На сегодня, за исключением очень ограниченного числа позиций, практически такой необходимости мы не видим», — добавил Белоусов.

По его словам, на российскую экономику сейчас влияет ряд факторов. Во-первых, это внешний шок и снижение мировых цен на нефть, во-вторых, сильная волатильность мировых финансовых рынков, в-третьих, закрытие или резкое сжатие ряда традиционных рынков сбыта российской продукции, а также нарушение трансграничных цепочек поставок комплектующих и компонентов. Также сказываются последствия ограничительных мер, которые создают сложности для функционирования ряда секторов, таких как туризм, гостиничный бизнес, авиаперевозки и др.

Правительство и Центробанк разработали и реализуют план первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики, отметил Белоусов. Первая группа мер предполагает защиту населения и гарантированное обеспечение товарами первой необходимости, для этого в стране поддержат торговлю. В частности, торговым организациям помогут сформировать достаточные запасы продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости, в том числе через субсидирование процентных ставок по кредитам. Ранее глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев поручил органам управления АПК в регионах обеспечить запасы основных категорий продовольствия не менее чем на два месяца.

Также будет обеспечен «зеленый коридор» для продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости при прохождении таможенной границы. Автомобильный транспорт, перевозящий товары первой необходимости, в течение месяца будет освобожден от весового контроля, рассказал Белоусов. «Сейчас требуются выверенные шаги по обеспечению экономической стабильности, устойчивости российских предприятий и отраслей, — подчеркнул Владимир Путин. — В первую очередь это касается транспорта, логистики, бесперебойного снабжения продуктами питания и товарами первой необходимости».

Дмитрий Патрушев заверил, что внутренний рынок сельхозсырья и продовольствия стабилен, резких скачков цен нет, в том числе по тем товарным позициям, на которые фиксируется повышенный спрос — это крупы, макаронные изделия и консервы. Информацию по обеспеченности продукцией регионы должны будут предоставлять в Минсельхоз еженедельно, ценовую ситуацию ведомство будем актуализировать ежедневно. Министр подчеркнул, что запасов сельхозпродукции и продовольствия в стране достаточно, и дефицита не ожидается.

Кроме того, торговые сети ежедневно докладывают в Минпромторг о товарных остатках на вечер. Ведомство тоже ведет ежедневный мониторинг ситуации и не ожидает дефицита. Все поставщики подтвердили возможность дополнительных поставок товаров повышенного спроса, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на статс-секретаря — замглавы Минпромторга Виктора Евтухова.

Согласно проекту «Экспорт продукции АПК», к 2025 году поставки за рубеж сельхозсырья и продовольствия должны достигнуть $45 млрд. В прошлом году Россия отгрузила на внешние рынки продукции на $25,5 млрд при плане в $24 млрд. План на этот год — $25 млрд. Ранее отраслевые аналитики говорили «Агроинвестору», что девальвация рубля может поддержать экспорт сельхозсырья и продовольствия, хотя значительного роста поставок не прогнозируется.

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