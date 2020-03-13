Экспорт кукурузы вырос на 33%

С начала сезона по 10 марта Россия экспортировала почти 2,5 млн т кукурузы, что на 33% больше, чем за аналогичный период прошлого сельхозгода, следует из анализа Центра оценки качества зерна. Он ссылается на данные Россельхознадзора о выданных фитосанитарных сертификатах. Согласно информации «Центра агроаналитики» Минсельхоза, с начала сезона по 20 февраля за рубеж было отгружено 1,4 млн т кукурузы, что меньше показателя аналогичного периода прошлого сельхозгода на 16,5%. Однако он не учитывает данные о торговле со странами ЕАЭС за декабрь-февраль, а также поставки в Иран с октября по февраль.



По оценке Российского зернового союза (РЗС), с начала сезона на экспорт ушло 1,54 млн т кукурузы. «Да, есть еще неучтенный объем поставок в Иран, это может быть где-то 500 тыс. т, но может и не быть», — говорит вице-президент РЗС Александр Корбут. По его словам, к февралю прошлого сезона было отгружено 1,7 млн т агрокультуры.



Корбут надеется, что в этом году России удастся повторить результат прошлого года и отправить за рубеж чуть больше 2 млн т кукурузы (без учета ЕАЭС), но и этот показатель будет меньше привычных. Так, в сезоне-2017/18 страна экспортировала 5,6 млн т этой агрокультуры, годом ранее — 5,2 млн т. Сейчас, несмотря на высокий прошлогодний урожай (14,3 млн т), отгрузки идут недостаточными темпами, продолжает Корбут. «Хотелось бы, чтобы результат был выше, но, видимо, этого не будет», — признает он. Исполнительный директор Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин полагает, что вывоз кукурузы увеличился. «В первой половине сезона в России начали более активно заниматься подсолнечником и кукурузой, так как базовые операции по пшенице были убыточными», — рассказал он «Агроинвестору».



По словам Корбута, сейчас российской кукурузе очень тяжело конкурировать с украинской, урожай которой в прошлом году также был хорошим, и в стране отлично налажена работа в портах. «Если Украина остановится, то для нас это будет хорошо. Но у меня большие сомнения, что это произойдет», — добавляет Корбут. По прогнозу Иностранной сельскохозяйственной службы Минсельхоза США (FAS USDA), Украина в этом сезоне экспортирует 32 млн т кукурузы и будет третьей после Бразилии с 39 млн т и Аргентины с 34,5 млн т.



В своем последнем отчете FAS USDA снизила прогноз по экспорту российской кукурузы с 5,7 млн т до 4,7 млн т. «Да, американцы нам обещали больше 5 млн т экспорта кукурузы в стартовых отчетах, но уже сейчас есть достаточно значительное отставание, и плановые показатели будет очень трудно нагнать», — признает Корбут. По его словам, сложно прогнозировать, что будет с экспортом и ценами на кукурузу в ближайшее время из-за падения курса рубля. Площади посевов агрокультуры в этом году будут зависеть от погодных условий, но вряд ли они будут сокращаться, добавляет он.



По данным Минсельхоза на 5 марта, средняя цена кукурузы (FOB Новороссийск) составила $177/т, опустившись за неделю на $3/т. Внутренние цены варьировались от 8,9 тыс. руб./т в Приволжье до 10 тыс. руб./т на Юге.



Новость дополняется

