Россия может экспортировать 6 млн тонн кукурузы

Экспортный потенциал по кукурузе в этом году выше, чем в прошлом на 25% и составляет 6 млн т, рассказала «Агроинвестору» директор департамента аналитики Российского зернового союза (РЗС) Елена Тюрина. При относительно стабильном внутреннем потреблении, основная интрига — фактический экспортный спрос, говорит она. По данным территориальных управлений Россельхознадзора на основе выданных фитосанитарных сертификатов, с начала сезона по 5 ноября было вывезено 834 тыс. т агрокультуры (с учетом поставок в страны Таможенного союза), что на 27% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Минсельхоз США оценивает объем спроса на мировом рынке кукурузы в этом сезоне на уровне 172 млн т — фактически, как и в 2018/19-м. Однако структура потребления несколько изменится. В частности, на 2,5 млн т увеличится спрос на кукурузу в Китае, на 1,1 млн т — в Мексике, на 1 млн т — в Иране, на 0,5 млн т — во Вьетнаме. «Это те целевые рынки, с которыми мы потенциально можем работать для увеличения продаж», — уверена Тюрина. Основной рынок сбыта для российской кукурузы — Иран, на долю которого сейчас приходится 66% всего российского экспорта против 50% в 2018-м, сравнивает она. Также в 3,5 раза относительно прошлого года нарастила закупки Турция, сейчас ее доля в российском вывозе составляет 20%.

При этом число стран-покупателей российской кукурузы сократилось до 13 против 30 год назад, что говорит о серьезной конкуренции на мировом рынке, обращает внимание Тюрина. «В этом сезоне, в отличие от минувшего, мы еще не поставляли кукурузу в Финляндию, Эстонию, Швейцарию, Германию, Францию, Нидерланды, Норвегию, Сербию, Швецию, Данию. Также Россия пока не отгружала агрокультуру в Египет, — перечисляет она. — Полагаю, что потребности европейских стран в основном закрывает Украина, а Египта — как Украина, так и Аргентина с Бразилией».

По прогнозу Минсельхоза США, в этом сезоне Россия замкнет пятерку крупнейших мировых поставщиков кукурузы, хотя и с сильным отставанием от других лидеров. По оценкам аналитиков, США поставит на внешние рынки 50 млн т кукурузы, Бразилия — 38 млн т, Аргентина — 33,5 млн т, Украина — 30 млн т. Потенциал вывоза российской кукурузы прогнозируется на уровне 5,7 млн т.

По мнению Тюриной, единственным фактором увеличения поставок агрокультуры из России может быть ценовое преимущество: российская кукуруза на мировом рынке предлагается на $12-15/т дешевле, чем у конкурентов. Мировая цена продаж сейчас находится на отметке около $180 за тонну, что на $15-17 ниже, чем в прошлом году, сравнивает Тюрина. На внутреннем рынке кукуруза стоит в среднем около 9,2 тыс. руб./т против 10,3 тыс. руб./т год назад.

Снижение цен связано с увеличением урожая. По данным Минсельхоза на 28 ноября, в стране намолочено 13,8 млн т кукурузы на зерно в бункерном весе, тогда как в прошлом году к этой дате урожай составил 10,9 млн т. Остается убрать около 11% посевов. По прогнозу Российского зернового союза, валовый сбор агрокультуры составит примерно 14 млн т в чистом весе — это на 2,6 млн т больше, чем в 2018 году, но тем не менее ниже рекорда 2016 года, когда было собрано 15,3 млн т.

Посевы агрокультуры в этом году увеличились всего на 100 тыс. га относительно 2018 года, при этом они на 400 тыс. га меньше, чем в 2017-м. Основной фактор роста валового сбора — повышение урожайности примерно на 10 ц/га до 59,9 ц/га, согласно информации Минсельхоза. «Из этого можно сделать вывод о повышении эффективности производства: аграрии применяют качественные семена и современные технологий, — комментирует Тюрина. — Сейчас площади под кукурузой стабилизировались, и, полагаю, что в следующем году останутся на уровне 2019-го — в пределах 2,5-2,6 млн га. Этого достаточно для обеспечения и внутренних потребностей, и экспортных возможностей».