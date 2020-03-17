Минсельхоз поручил регионам запастись продуктами на два месяца

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев поручил органам управления АПК в регионах обеспечить запасы основных категорий продовольствия не менее чем на два месяца, а также проработать возможность значительного наращивания объемов сельхозпроизводства в сжатые сроки. Кроме того, в ведомстве создан оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации на продовольственных рынках: регионы будут постоянно анализировать объемы продовольствия и цены в торговых сетях, следует из сообщения агроведомства.



Сейчас ситуация на агропродовольственном рынке стабильная, подчеркнул Патрушев, а Минсельхозу необходимо координировать усилия на федеральном и региональном уровнях для сохранения устойчивости отрасли в условиях волатильности на глобальном финансовом рынке. Для этого министерство разработало и представило на рассмотрение правительства ряд дополнительных мер господдержки аграриев.



В ходе совещания также было отмечено, что в регионах нет существенных колебаний цен на продукты питания, в том числе в таких значимых категориях товаров, как макаронные изделия, консервы и крупы. По информации Росстата, с 3 по 10 марта сахар-песок подорожал на 0,6%, свинина и гречка — на 0,5%, пшеничная мука — на 0,4%, хлеб из пшеничной муки и вермишель — на 0,3%, мясо кур, мясные консервы, сметана, сыры и макаронные изделия — на 0,2%.



На прошлой неделе СМИ сообщали, что ритейлеры и сервисы доставки продуктов зафиксировали рост спроса на товары, в том числе на крупы и консервы, на фоне новостей о росте числа зараженных коронавирусом в России. Так, в «СберМаркете» (сервис по доставке продуктов) РБК уточнили, что кроме спроса на традиционные товары (бананы, сахар, молоко, сыр, свежие фрукты и овощи) вырос спрос на крупы, макаронные изделия, консервы и соленья. «На этой неделе продажи круп и макаронных изделий выросли в два раза по сравнению с неделей ранее, продажи консервов и солений — на 79%», — рассказал представитель «СберМаркета». В X5 Retail Group также фиксировался повышенный спрос на определенные категории товаров. Представитель «Магнита» сообщил РБК, что сеть наблюдает рост спроса на продукты питания длительного хранения, но ажиотажа и нехватки товаров нет.



15 марта, министр промышленности и торговли Денис Мантуров провел совещание с представителями крупных продовольственных сетей, на котором обсуждалось повышение спроса на продовольствие. Собеседник РБК рассказал, что у властей есть опасения, что потребители столкнутся с пустыми полками в магазинах и будут ощущать нехватку продуктов питания. Сотрудники министерства уточняли, есть ли у ритейлеров проблемы с поставками, поставщиками или запросами на повышение цен, рассказал источник РБК, присутствовавший на совещании. По информации издания, никаких специальных распоряжений и предписаний для ритейла не последовало.



Пока ритейл не столкнулся с нехваткой товаров, а продукты с наибольшим спросом закупаются в усиленном режиме, пишут «Известия». Некоторые сети уже проводят переговоры по поставке внеплановых объемов продовольственных товаров, сказал изданию исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков. По его словам, поставщики смогут удовлетворить запросы сетей, но вопрос оперативного согласования цен остается актуальным из-за роста себестоимости продукции после колебания курса валют. «Объемы производства в стране значительно превышают потребление, а складские мощности позволяют быстро реагировать на изменения, чтобы обеспечить россиян всеми необходимыми товарами. Мы считаем, что рост спроса на указанные категории товаров носит временный характер», — сказал Востриков.



Ранее Минпромторг призвал потребителей осознанно и рационально подходить к покупке продуктов питания. Торговые сети начали делать товарные запасы заранее, и если где-то в магазине определенных товаров нет, дело в особенностях выкладки, а не в дефиците, акцентирует министерство. По информации «Ведомостей», Минпромторг запросил у Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие федеральные сети) и Союза независимых сетей (СНС, объединяет крупнейшие региональные сети) данные о том, на сколько дней хватит их товарных запасов по социально значимым товарам, а также в каком объеме они смогут нарастить поставки «на случай непредвиденных обстоятельств». Среди таких продуктов — сырокопченая колбаса, рыбные и мясные консервы, говядина, свинина, куриное мясо, подсолнечное и сливочное масла, молоко, яйца, сахар и соль, рис, пшено, гречка, картофель, капуста, морковь, детские смеси — заменители грудного молока и некоторые другие.

