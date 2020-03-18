Производство продуктов питания увеличилось на 10%

За первые два месяца этого года производство продуктов питания в России увеличилось на 10,2% к аналогичному периоду прошлого года, следует из данных Росстата.



В процентном отношении больше всего — на 29% до 54,8 тыс. т — выросло производство переработанного и консервированного картофеля. Также значительный прирост показал масложировой сектор — выпуск подсолнечного масла увеличился на 24,7% до 1,1 млн т: в этом году уровень загрузки маслоэкстракционных заводов находится на рекордно высоком уровне благодаря высокому урожаю масличных в прошлом году. Производство мяса выросло на 8,8% и составило 456 тыс. т, птицы — на 3% до 778 тыс. т, мясных полуфабрикатов — на 12,2% до 595 тыс. т, выпуск колбасных изделий увеличился на 2,6% до 342 тыс. т. В молочном сегменте также отмечается позитивная динамика: за январь-февраль было произведено 42,3 тыс. т сливочного масла, что на 16,1% больше, чем годом ранее, объем выпуска сыров увеличился на 15,3% до 86,7 тыс. т. Производство хлебобулочных изделий выросло на 1,2% до 912 тыс. т. Из тех категорий, данные по которым приводит Росстат, снижение зафиксировано только в производстве пшеничной и пшенично-ржаной муки — ее произвели 1,3 млн т, что на 3,3% меньше, чем за первые два месяца прошлого года. Негативный вклад, очевидно вносит, ржаная мука из-за рекордно низкого урожая ржи в 2019 году.



В последнее время СМИ сообщают о потребительском ажиотаже: люди массово закупают продукты питания с большим сроком годности на фоне новостей о распространении коронавируса. Вчера президент Владимир Путин посоветовал не делать запасы, так как ситуация с поставками в магазины надежная. «Главное, чтобы люди понимали, что [ситуация] надежная, чтобы не тратили деньги на продукты, которые потом приходится выбрасывать», — сказал он во время посещения информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (цитата по ТАСС). Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что поставки действительно стабильные, проблем с продуктами нет. «Мы мониторим ситуацию с сетями розничными. Самое главное, что средняя стоимость продуктовой корзины нами мониторится по каждому региону вплоть до магазинов. Это онлайн-информация, а не какие-то статистические расчеты», — уточнил Мишустин. По его словам, благодаря системе мониторинга в случае необходимости в магазины будет осуществляться поставка необходимых продуктов. При этом пока никаких проблем не наблюдается, добавил премьер.



Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) объясняет возможное наличие пустых полок в магазинах логистическими проблемами: сейчас ритейлеры активно перестраивают все логистические схемы, чтобы ускоренно доставлять товары повышенного спроса в магазины. Если товара нет на полке, он либо в пути, либо на складе. Ранее ассоциация оценила, что запасов продовольствия в магазинах без пополнения хватит на восемь недель.



Российский внутренний рынок стабилен, регионы не наблюдают резких скачков цен на продукты, сказал глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев в ходе совещания президента с членами правительства. «На сегодня в наличии имеется вся необходимая сельхозпродукция и продовольствие. При этом субъектам поручено обеспечивать бесперебойные запасы минимум на два месяца вперед. Задача эта выполнима. Производственных мощностей и сырья у нас хватает. Дефицита мы не ожидаем», — отметил Патрушев (цитата по стенограмме совещания).



Первый вице-премьер Андрей Белоусов на совещании рассказал, что торговым организациям помогут сформировать достаточные запасы товаров первой необходимости, при поставках из-за рубежа для них будет обеспечен «зелёный коридор» при прохождении таможенной границы. Автомобильный транспорт, перевозящий продовольственные и непродовольственные товары первой необходимости, в течение месяца будет освобожден от весового контроля. Кроме того, могут быть введены ограничения на экспорт продовольственных товаров первой необходимости, если их будет не хватать для обеспечения потребностей внутреннего рынка, однако пока такой необходимости нет, сказал Белоусов.

