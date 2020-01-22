Утверждена новая Доктрина продовольственной безопасности

Президент Владимир Путин утвердил новую Доктрину продовольственной безопасности России. Документ опубликован на портале правовой информации. Согласно доктрине, продовольственная безопасность — одно из главных направлений обеспечения национальной безопасности страны, фактор сохранения ее государственности и суверенитета, важнейшая составляющая социально-экономической политики, а также необходимое условие реализации стратегического приоритета — повышения качества жизни граждан. Глава государства поручил правительству ежегодно готовить доклады, содержащие анализ, оценку и прогноз продовольственной безопасности страны.



Как следует из документа, теперь показатель «продовольственная независимость» будет рассчитываться как отношение объема отечественного производства продукции к объему внутреннего потребления. В прежней доктрине учитывался удельный вес отечественной продукции в общем объеме товарных ресурсов. При этом продукция должна быть не только физически и экономически доступна потребителям, но должна отвечать требованиям качества и безопасности, необходимым для формирования рациона здорового питания, говорится в документе. 22 января в ходе встречи с представителями общественности в Липецкой области Путин отметил необходимость пересмотра структуры потребительской корзины. По его словам, в ней не хватает овощей, фруктов, рыбы и мяса.



Пороговые значения самообеспеченности по некоторым видам продукции были скорректированы: по сахару и растительному маслу уровень повышен с 80% до 90%, по рыбной продукции — с 80% до 85%. Показатели по зерну остались прежними (95%), равно как и по мясу (85%), молоку и молочной продукции (90%), картофелю (95%), пищевой соли (85%). Также в доктрине появились новый группы продукции — овощи и бахчевые, которыми страна должна быть обеспечена на 90%, а также фрукты и ягоды (минимум 60%). Кроме того, теперь в документе указано, что Россия должна быть обеспечена не менее чем на 75% собственными семенами основных агрокультур. Также теперь доктрина предполагает формирование государственного резерва сельхозпродукции на случай стихийного бедствия, непогоды или неурожая.



В документе также выделяются интересы государства в сфере продовольственной безопасности на долгосрочный период. Среди них устойчивое развитие и модернизация сельского и рыбного хозяйства, производства сельскохозяйственной продукции, кормовых добавок, развитие племенного животноводства, селекции. Также предполагается повышение эффективности господдержки производителей и переработчиков, расширение их доступа на рынки сбыта. Кроме того, в приоритете будет повышение плодородия земель и их рациональное использование, защита сельхозугодий от эрозий и опустынивания. Ранее Минсельхоз опубликовал проект госпрограммы эффективного вовлечения в оборот земель сельхозназначения и развития мелиоративного комплекса, которая теперь, вероятно, будет увязана с доктриной. Также в долгосрочной перспективе государство заинтересовано в запрете ввоза ГМО-организмов, выращивания и разведения животных, генетическая программа которых была изменена.



Среди угроз обеспечение продовольственной безопасности авторы доктрины отмечают снижение темпов роста мировой и национальной экономик, ухудшение конъюнктуры рынков, снижение инвестиционной привлекательности российского сельского хозяйства и конкурентоспособности отечественной продукции. Повлиять на безопасность может и технологическое отставание от других стран, климатические изменения, господдержка другими государствами сельского хозяйства, которая может отразиться на мировой торговле, а также социальные и санитарно-эпидемиологические угрозы. В числе рисков указан и низкий уровень инвестиционной активности в сельском хозяйстве, недостаточное развитие инфраструктуры в отрасли, дефицит квалифицированных кадров.



В стратегии сформулирована и государственная политика в сфере обеспечения продовольственной безопасности. Основные ее направления — рост экономической доступности качественной пищевой продукции; повышение урожайности; устойчивое развитие животноводства, селекции, семеноводства; обеспечение сбалансированной товаропроизводящей цепочки и стабилизация цен. Также среди приоритетов создание сети оптово-распределительных центров и сбыт продукции, в том числе в рамках внутренней продовольственной помощи наиболее нуждающимся слоям населения.



О разработке новой доктрины стало известно в 2018 году. Тогда представитель Минсельхоза говорил «Агроинвестору», что в ней будут учитываться «изменившиеся внешние и внутренние условия» функционирования АПК, в том числе введение санкций в отношении России, вступление в ВТО и углубление интеграционных процессов в ЕАЭС. «В доктрине сделан акцент на укреплении продовольственной безопасности страны, замещении импортной продукции на внутреннем продовольственном рынке и повышении самообеспеченности России основными видами пищевых продуктов», — сообщал представитель министерства.



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