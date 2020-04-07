Правительство ограничило госзакупки импортных овощей

Правительство ограничило госзакупки импортных огурцов и томатов. Постановление кабмина, датированное 3 апреля, опубликовано на портале правовой информации. Ранее в список, утвержденный в 2016 году, были включены рыба, соль, говядина, телятина, свинина, мясо птицы, масло, сыры, молоко, рис, сахар и вина. Тогда импортные овощи и фрукты не были внесены в перечень, поскольку Россия обеспечивала себя в этой категории лишь на треть. «Поэтому по этим позициям не вводятся ограничения, сначала надо существенно нарастить собственное производство», — пояснил бывший тогда министром сельского хозяйства Александр Ткачев.

В декабре прошлого года Минсельхоз сообщил, что начал подготовку проекта постановления правительства о внесении изменений в перечень отдельных видов пищевых продуктов, произведенных за рубежом, госзакупки которых ограничиваются. В обосновании проекта говорилось, что в России производится достаточно огурцов и томатов, в том числе в защищенном грунте. Представитель агроведомства уточнял «Агроинвестору», что отказ от госзакупок импортных овощей направлен на поддержку отечественных производителей и развитие тепличного сектора. Министерство проводило анализ потребностей российских госучреждений в овощной продукции, возможностей отечественных предприятий по обеспечению госзаказа, а также их конкурентоспособности на рынке овощей.

Ограничить госзакупки импортных тепличных огурцов и томатов предлагал Плодоовощной союз. Он отмечал, что собственное производство позволяет не только обеспечить стабильную ситуацию на открытом рынке, но и удовлетворить потребности государственных и муниципальных учреждений. Гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова позитивно оценивала инициативу о запрете госзакупок импортных томатов и огурцов. «Объемы этих закупок незначительны, и наши производители вполне смогут их заместить, — говорила она. — Вопрос лишь в том, будут ли готовы отечественные тепличные хозяйства предложить свою продукцию по приемлемой цене».

На прошлой неделе Плодоовощной союз обратился в Минсельхоз с просьбой запретить на два месяца импорт томатов, чтобы не допустить ухудшения положения отечественных производителей овощей закрытого грунта. Из-за девальвации рубля и распространения коронавируса, а также введения длительного режима самоизоляции в стране спрос на овощи упал. Чтобы продать скоропортящийся товар, производители тепличной продукции вынуждены снижать цены, по некоторым позициям они уменьшились на 50% к уровню аналогичного периода прошлого года, что делает тепличный бизнес нерентабельным, пояснял союз. «Параллельно из-за ослабления рубля выросла себестоимость производства (доля импортных составляющих в нем — порядка 20%), а импорт своей низкой ценой дополнительно давит на рынок», — отмечал директор союза Михаил Глушков.

По данным ФТС, в прошлом году Россия импортировала около 100 тыс. т огурцов на $104,5 млн. Крупнейшими поставщиками стали Китай, Иран и Беларусь. Объем ввоза томатов составил 557,7 тыс. т на $636,6 млн. В основном они закупались в Азербайджане, Турции и Китае. В 2019 году урожай тепличных овощей в сельхозорганизациях и КФХ составил 1,14 млн т, что на 14% больше, чем в 2018-м. В этом году, по прогнозу Минсельхоза, валовой сбор в товарном секторе может увеличиться на 6% и достигнуть рекордных 1,25 млн т.