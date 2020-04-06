Плодоовощной союз просит запретить импорт томатов

Плодоовощной союз обратился в Минсельхоз с просьбой запретить на два месяца импорт томатов, чтобы не допустить ухудшения положения отечественных производителей овощей закрытого грунта, сообщает ТАСС со ссылкой на копию письма.



Из-за девальвации рубля и распространения коронавируса, а также введения длительного режима самоизоляции в стране одними из наиболее пострадавших в агросекторе будут производители тепличных овощей: они не могут остановить производство, при этом овощи не входят в перечень продуктов первой необходимости, пользующихся наибольшим спросом, поясняет союз. Из-за падения спроса оптовые цены на некоторые позиции уменьшились на 50% к уровню аналогичного периода прошлого года, нынешние цены на томаты и огурцы делают тепличный бизнес нерентабельным, отмечают авторы письма.



На этом фоне в страну продолжаются поставки импортных томатов: за первые три месяца этого года было ввезено свыше 79 тыс. т на более чем $100 млн в основном из Азербайджана, Марокко, Турции и Китая. Импортная продукция оказывает дополнительное давление на оптовые цены, а их дальнейшее снижение может привести к банкротству тепличных предприятий, предупреждает Плодоовощной союз.

«Закрылась HoReCa, население закупилось гречкой, макаронами и консервами, а спрос на огурцы и томаты упал, — прокомментировал РИА «Новости» директор Плодоовощного союза Михаил Глушков. — Параллельно из-за ослабления рубля выросла себестоимость производства (доля импортных составляющих в нем — порядка 20%), а импорт своей низкой ценой дополнительно давит на рынок».

По данным Росстата, в последнюю неделю марта средние розничные цены на огурцы снизились на 5%, томаты подешевели на 0,7%. По сравнению с декабрем 2019 года потребительские цены на огурцы и томаты были соответственно на 21,8% и 41% выше.

Несмотря на снижение оптовых цен, цена на полках магазинов не меняется и по-прежнему остается достаточно высокой, отмечает гендиректор ТД «Мое Лето» Вагиф Бикулов. Из-за падения спроса формируется избыток товара, чтобы распродать овощи, производители вынуждены уменьшать цены. «Это приводит к ценовой войне на рынке, и без выгоды для покупателей производители вынуждены реализовывать товар гораздо дешевле себестоимости, — цитирует Бикулова ТАСС. — Безусловно, такая ситуация оказывает влияние на рентабельность и устойчивость компаний агропромышленного сектора». Из-за этой ситуации в перспективе многие компании могут столкнуться с серьезными финансовыми сложностями, вплоть до банкротств. По его мнению, сейчас важно принять ряд мер, например, снизить розничные цены на овощи и фрукты.

Директор отдела продаж холдинга «Эко-культура» Лариса Ерина считает, что выжить без предложенных союзом мер можно, но отечественные производители теряют прибыль, поскольку себестоимость импортных томатов, как и их качество, ниже российских, пишет РИА «Новости».

Ранее Михаил Глушков рассказывал «Агроинвестору», что из-за распространения коронавируса производители овощей могут столкнуться с еще одной проблемой: нехваткой сотрудников. Овощеводство — как в защищенном, так и в открытом грунте — сильно зависит от рабочих-мигрантов, на некоторых предприятиях их доля достигает 80% кадрового состава. Сейчас у многих мигрантов, работающих на предприятиях защищенного грунта, заканчиваются патенты, и они будут вынуждены выехать из страны, оформить новый патент и снова въехать, однако из-за временного закрытия границ сделать это не удастся. И чем больше проходит времени, тем у большего числа рабочих заканчиваются патенты, без которых они не могут работать, говорил он.

По прогнозу Минсельхоза, в этом году урожай тепличных овощей может увеличиться более чем на 6% и достигнуть рекордных 1,25 млн т. В 2019 году сельхозорганизации и КФХ собрали в зимних теплицах 1,14 млн т овощей, улучшив результат 2018-го на 14%. К 17 марта валовой сбор тепличных овощей составлял 198,4 тыс. т, что на 33,6% больше, чем к этой дате в прошлом году