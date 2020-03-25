«Чурилово» откроет первый в Курганской области тепличный комплекс

Челябинский агрокомплекс «Чурилово» в апреле откроет в Курганской области крупный тепличный комбинат «Мартыновский». Это будет первый и единственный в регионе тепличный комбинат по выращиванию овощей и зелени в закрытом грунте, сообщает областное правительство. По словам заместитель губернатора региона Владимира Архипова, первый урожай огурцов будет уже в апреле, а уже через несколько месяцев комплекс начнет работать в полную силу.

«Мартыновский» планировали запустить еще осенью 2018 года. Однако в процессе строительства возникли трудности из-за смены подрядчика, работа была приостановлена. В прошлом году проект удалось перезапустить. Ожидаемая производственная мощность комплекса — 15 тыс. т продукции в год. В проект было инвестировано 3,5 млрд руб. Площадь предприятия составляет 12,5 га.

Гендиректор «Мартыновского» Валерий Гарипов в январе рассказывал журналу «Эксперт Урла», что каждая теплица нового комплекса будет оснащена современными голландскими технологиями, которые способствуют более быстрому и экологичному выращиванию продукции. «Реализация такого крупного инвестиционного проекта для Курганской области является значимым событием, так на территории Зауралья впервые появится круглогодичное производство свежих овощей», — говорил он (цитата по сайту «Эксперт Урал»). По его словам, на сегодняшний день в регионе есть только сезонные теплицы у фермерских хозяйств. Запуск «Мартыновского» позволит увеличить объем рынка свежих овощей области и поставлять их круглый год.

«Большая часть нашей производственной программы включает выращивание базовых сортов томатов, которые очень востребованы потребителем, удовлетворяют его по цене и по качеству, — говорил Гарипов. — Вместе с тем на наших экспериментальных площадках мы выращиваем до 15 разных видов сортовых томатов, которые невозможно отличить от томатов, выращенных на грядке в саду: они имеют насыщенный вкус и запах свежеснятого с грядки томата». Но из-за высокой стоимости семян, а также их невысокой урожайности их цены на 20—30% выше, чем базовых сортов. «Мы предоставляем покупателю возможность самостоятельно сделать выбор», — отмечал Гарипов.

Гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова ранее рассказывала «Агроинвестору», что рентабельность в тепличной отрасли по-прежнему остается высокой, в том числе благодаря росту цен на огурцы и томаты. По ее словам, в ближайшее время вряд ли эти показатели снизятся. «Если говорить о восточной части страны, то там, наоборот, будет рост цен на фоне коронавируса. В центре страны может проявиться снижение цен и рентабельности», — полагает она.

Гендиректор Плодоовощного союза Михаил Глушков говорил, что сейчас сложно оценивать инвестиционную привлекательность овощеводства из-за сложившихся непростых условий. «Снижена государственная поддержка, растут энергозатраты, цены падают, если посмотреть в динамике последних трех лет», — перечислял он. Но есть и положительные моменты: были пролонгированы льготные инвестиционные кредиты на строительство теплиц. «Если раньше их давали на восемь лет, то с 2019 года — на 12, именно на новые теплицы. Но даже это не компенсирует капексы, которые были очень большой поддержкой. Тогда же деньги возвращались сразу при вводе в эксплуатацию, и за их счет тепличные комплексы значительно уменьшали свою кредитную нагрузку», — комментировал Глушков.

По оценке Россельхозбанка, в тепличном овощеводстве самая высокая рентабельность в сфере сельского хозяйства. В 2019 году она составила 52% (до уплаты налогов), в 2018-м — 44%. Правда, Глушков оценивает ее в 11-12%.

В этом году урожай тепличных овощей в России может увеличиться более чем на 6% и достигнуть рекордных 1,25 млн т, прогнозирует Минсельхоз. К 2025 году производство в товарном секторе должно вырасти до 1,6 млн т, планирует ведомство. К 17 марта валовой сбор овощей в зимних теплицах составил 198,4 тыс. т, что на 33,6% больше, чем к этой дате в прошлом году. В том числе производство огурцов достигло 142 тыс. т (+42%), томатов — 52,5 тыс. т (+17,7%), прочих овощей и зеленных агрокультур — 3,9 тыс. т (+39,2%), оценивает министерство.