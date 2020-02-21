Вторую очередь крупнейшего в Рязани тепличного комплекса начнут строить в марте

Компания «Рязанские овощи» приступит к строительству второй очереди крупнейшего в Рязанской области тепличного комплекса в марте 2020 года. Об этом заявил генеральный директор компании Дмитрий Богатов, сообщают «Рязанские ведомости». По его словам, площадь комплекса составит 18,1 га. Первая очередь была сдана в эксплуатацию в конце декабря, а уже в 2021 году будет достроена третья, и предприятие выйдет на полную мощность. Суммарный объем инвестиций в проект составляет 16 млрд руб.



Губернатор региона Николай Любимов в ходе посещения предприятия отметил, что производство овощей является одним из наиболее перспективных направлений в АПК области. «Логистика есть, рабочие руки есть, имеются образовательные учреждения для подготовки специалистов. Будем развивать это направление. Не исключено, что в перспективе регион станет одним из лидеров — в пятерку самых крупных мы точно войдем», — цитирует его портал администрации Рязанской области.



Гендиректор Плодоовощного союза Михаил Глушков говорит, что сейчас сложно оценивать инвестиционную привлекательность овощеводства из-за сложившихся непростых условий. «Снижена государственная поддержка, растут энергозатраты, цены падают, если посмотреть в динамике последних трех лет», — перечисляет он. Но компании, которые уже заложили инфраструктуру под вторую и третью очередь (обычно это делается в начале строительства), вынуждены завершать проекты согласно изначальным планам. «Иначе у них получаются очень большие затраты на гектар <...>. Хорошо, что «Рязанские овощи» достраивают, молодцы. Но в целом ситуация сложная. Сейчас рентабельность составляет 11-12%», — прокомментировал Глушков «Агроинвестору».



Но, по его словам, есть и положительный моменты: были пролонгированы льготные инвестиционные кредиты на строительство теплиц. «Если раньше их давали на восемь лет, то с 2019 года — на 12, именно на новые теплицы. Но даже это не компенсирует капексы, которые были очень большой поддержкой. Тогда же деньги возвращались сразу при вводе в эксплуатацию, и за их счет тепличные комплексы значительно уменьшали свою кредитную нагрузку», — говорит Глушков.



«Рязанская область — это центральная часть России. Где они будут реализовывать свою продукцию? Они будут пытаться привезти ее в Москву. Но в Москве столько не едят, московский рынок перенасыщен. Очевидно, что на европейской территории России крупным проектам будет очень тяжело, если это не холдинги, которые могут перераспределить объемы производства», — рассуждает Глушков. При этом, по его словам, есть регионы, например, Дальний Восток, где овощей не хватает. «Но там очень дорогое электричество, газа вообще нет, именно поэтому раньше туда инвесторы не заходили, потому что энергозатраты не покрываются. Там кто побогаче, может себе позволить, покупает отечественные продукты, кто зарабатывает меньше — китайские», — знает Глушков.



Гендиректор компании «Технологии роста» Тамара Решетникова считает, что рентабельность в тепличной отрасли по-прежнему остается высокой, в том числе благодаря росту цен на огурцы и томаты. По ее словам, в ближайшее время в России вряд ли эти показатели снизятся. «Но если говорить о восточной части страны, то там, наоборот, будет рост цен на фоне коронавируса. В центре страны может проявиться снижение цен и рентабельности», — полагает она.



Эксперт также уточняет, что на рентабельность влияет и урожайность, выручка с 1 кв. м, и используемые технологии. «Очевидно, что предприятия, которые занимаются круглогодичным производством в светокультуре, а их сейчас становится все больше и больше, захватывают периоды высоких цен — зиму, начало весны. К Тому же среднегодовая урожайность у них значительно выше, чем у компаний, чьи теплицы работают без светокультуры», — поясняет Решетникова. Она уточняет, что подобные проекты требуют больших вложений, а срок окупаемости составляет 8-10 лет, но такой бизнес, безусловно, привлекательный с коммерческой точки зрения. Сектор продолжает активно развиваться, добавляет Решетникова. «Так, «Эко-Культура» наращивает свое производство, у группы компаний «Рост» тоже наполеоновские планы, группа «Горкунов» расширяет мощности, «Зеленая линия» «Магнита» достраивает комплекс на 60 га», — перечисляет она.



По оценке ассоциации «Теплиц России», производство тепличных овощей в 2019 году достигло 1,24 млн т, что на 13% выше уровня предыдущего года. Национальный союз производителей плодов и овощей (Плодоовощной союз) оценивает урожай в 1,26 млн т. Указанный рост обеспечен как за счет ввода новых площадей (около 260 га), так и за счет модернизации действующих теплиц и выхода проектов, построенных в 2018 году, на полную мощность.

