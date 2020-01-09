«Выборжец» увеличит производство салатов и зелени в Ленинградской области

Так, в наступившем году «Выборжец» начнет строительство тепличного комплекса площадью 12 га, на которых агрохолдинг сможет производить 120 млн горшочков и упаковок зелени и салатов в год — в три раза больше, чем сейчас. Завершить строительство планируется в этом же году. Также агрохолдинг создаст логистический центр площадью 5 тыс. м², в котором сможет хранить и упаковывать 50 т зелени.



Решение расширить производство зеленных агрокультур связано с тем, что на Северо-Западе наблюдается их дефицит. К тому же из-за климатических особенностей в регионе невыгодно выращивать томаты, а рынок огурцов перенасыщен, пояснил Петров.



По собственным данным, «Выборжец» является крупнейшим производителем овощей и зелени в Северо-Западном федеральном округе. У агрохолдинга 36 га теплиц в Ленинградской области, где выращиваются огурцы, томаты, зелень, салаты, сладкий перец.