Производство тепличных овощей может обновить рекорд

В этом году урожай тепличных овощей может увеличиться более чем на 6% и достигнуть рекордных 1,25 млн т, прогнозирует Минсельхоз. К 2025 году производство в товарном секторе должно вырасти до 1,6 млн т, планирует ведомство. К 17 марта валовой сбор овощей в зимних теплицах составил 198,4 тыс. т, что на 33,6% больше, чем к этой дате в прошлом году. В том числе производство огурцов достигло 142 тыс. т (+42%), томатов — 52,5 тыс. т (+17,7%), прочих овощей и зеленных агрокультур — 3,9 тыс. т (+39,2%), оценивает министерство.



В 2019 году сельхозорганизации и КФХ собрали в зимних теплицах рекордные 1,14 млн т овощей, улучшив результат 2018-го на 14%. Регионами-лидерами в производстве овощей закрытого грунта стали Липецкая и Московская области, Краснодарский и Ставропольский края, а также Волгоградская область.



С начала года тепличные предприятия Липецкой области собрали 27,6 тыс. т овощей, в том числе 20,2 тыс. т огурцов, 7,3 тыс. т томатов и 69 т баклажанов, сообщает администрация региона. Общая площадь теплиц с круглогодичным циклом выращивания в 2019 году достигла 200 га. До конца этого года два тепличных предприятия планируют ввести в эксплуатацию дополнительные площади. Так, в этом году будет запущена третья очередь комплекса «Овощи Черноземья» (проект «Эко-культуры») на 26,8 га стоимостью свыше 6 млрд руб. Общий объем инвестиций холдинга в липецкий проект оценивается в 23 млрд руб., овощи будут выращивать на 86 га.



Валовой сбор овощей в теплицах Московской области с начала года к середине марта увеличился на 33% относительно аналогичного периода прошлого года, до более чем 20,2 тыс. т, оценил Минсельхозпрод региона. В том числе урожай огурцов составил около 14 тыс. т, томатов — более 6 тыс. т, перца, баклажанов и других овощей — 213 т. Лидером региона по производству овощей в закрытом грунте является «Агрокультура Групп» с 13,3 тыс. т овощей, далее идут «Луховицкие овощи» с 3,6 тыс. т и агрохолдинг «Иванисово» с 3,2 тыс. т. К 2025 году Московская область рассчитывает построить 150-180 га теплиц и выйти в лидеры страны по производству овощей закрытого грунта, ранее рассказывал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.



Торговая сеть «Магнит» в этом году планирует на 30% увеличить объем производства овощей в своих тепличных комплексах. Компания расширит проект «Зеленая линия», построив первую очередь тепличного комплекса в Тихорецком районе Краснодарского края. На 27 га там будут выращивать 23 тыс. т овощей в год.



В Ставропольском крае в этом году площадь тепличных комплексов должна увеличиться со 198 га до 300 га. К 2021 году при реализации запланированных проектов объем производства тепличных овощей в регионе составит около 120 тыс. т, сообщал ранее Минсельхоз края. В частности, третью очередь комплекса «Солнечный дар» на более чем 26 га в регионе возводит холдинг «Эко-культура».



По информации комитета сельского хозяйства Волгоградской области, с начала года в регионе собрали почти 18,6 тыс. т тепличных овощей — почти в два раза больше, чем к аналогичному периоду прошлого года. За последние пять лет площадь теплиц в области выросла в 2,5 раза — с 48 га до 115 га. Кроме увеличения производства предприятия сектора также расширяют ассортимент выращиваемой продукции, так, в январе агрокомплекс «Волжский» собрал первый урожай баклажанов.

