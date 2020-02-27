В Крыму запущено крупнейшее в регионе производство томатов

В Крыму запущен крупнейший в регионе комплекс по производству томатов. К концу этого года предприятие планирует произвести 6,56 тыс. т овощей защищенного грунта. Сейчас введена в эксплуатацию первая очередь комбината «Белогорский» (входит в группу «Горкунов») площадью 8,1 га, инвестиции в нее составили 2,21 млрд руб. Общая площадь комплекса составит 16,24 га, сообщает Минсельхоз. Продукция ТК «Белогорский» уже поставляется в торговые сети Крыма и на материковую часть России. В дальнейшем крымские томаты планируется экспортировать, так как всего 20-30% от произведенной продукции полностью покроет потребности полуострова.

«Производство овощей в защищенном грунте — одна из динамично и эффективно развивающихся отраслей сельского хозяйства республики Крым. Главная цель — снабжение населения свежими овощами в течение всего года, решение вопроса продовольственной безопасности региона, а также реализация программы импортозамещения», — сказал заместитель председателя Совета министров — министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин.

В 2018 году директор «Белогорского» Ирина Белоглазова рассказывала изданию «Деловой Крым», что на полную проектную мощность комбинат выйдет к концу 2019 года. «На выходе получим один из самых современных комплексов на юге России с круглогодичными теплицами закрытого грунта, общей площадью 17,4 га. Мы рассчитываем на годовую урожайность томатов до 85 кг с кв. м», — говорила она (цитата по сайту журнала «Деловой Крым). Тогда же Белоглазова делилась планами, что «Белогорский» в дальнейшем построит собственную биологическую лабораторию для выращивания энтомофагов — насекомых, уничтожающих вредителей. «Уже получили все разрешения. Генеральный подрядчик развернул временный строительный городок. Общая сумма инвестиций в этот проект на сегодняшний день составляет порядка 180 млн руб.», — уточняла она.

Крупные российские банки по политическим причинам не имеют возможности работать в Крыму, соответственно, инвестор не может выбрать кредитную организацию, а сроки подготовки кредитных документов и проектное финансирование значительно затягиваются, сетовала Белоглазова. По ее словам, основной сдерживающий фактор при строительстве — нехватка свободных мощностей по ресурсам: электроэнергии, газу, воде.

Гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова рассказывала «Агроинвестору», что тепличная отрасль сейчас активно развивается и является очень рентабельной, в том числе за счет роста цен на продукцию в 2019 году примерно на 10%. «Но если с огурцами проблем нет, то по томатам у нас дефицит, если говорить о европейской части России», — говорит Решетникова.

По ее словам, успех производства зависит от используемых технологий и валового сбора. Очевидно, что предприятия, которые занимаются круглогодичным производством в светокультуре, а их сейчас становится все больше, захватывают периоды высоких цен — зиму, начало весны. «К тому же среднегодовая урожайность у них значительно выше, чем у компаний, чьи теплицы работают без светокультуры», — поясняет эксперт. Она уточняет, что подобные проекты требуют больших вложений, а срок окупаемости составляет 8-10 лет, но такой бизнес, безусловно, привлекателен с коммерческой точки зрения.

Гендиректор Плодоовощного союза Михаил Глушков ранее говорил, что сейчас сложно оценивать инвестиционную привлекательность овощеводства из-за сложившихся непростых условий. «Снижена государственная поддержка, растут энергозатраты, цены падают, если посмотреть в динамике последних трех лет», — перечисляет он. Но компании, которые уже заложили инфраструктуру под вторую и третью очереди (обычно это делается в начале строительства), вынуждены завершать проекты согласно изначальным планам. Но, по его словам, есть и положительный момент: были пролонгированы льготные инвестиционные кредиты на строительство теплиц. «Если раньше их давали на восемь лет, то с 2019 года — на 12. Но даже это не компенсирует капексы, которые были очень большой поддержкой», — признает Глушков.

По оценке Россельхозбанка, в тепличном овощеводстве самая высокая рентабельность в сфере сельского хозяйства. В 2019 году она составила 52% (до уплаты налогов), в 2018-м — 44%. Правда, Глушков оценивает ее в 11-12%.