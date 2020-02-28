Группа «Рост» построит теплицы в Ленинградской области

УК «Рост» (входит в одноименную группу компаний, прежнее название — «Технологии тепличного роста») и ее бенефициар Сергей Рукин стали владельцами ООО «Агротехнологии», учрежденной для строительства тепличного комплекса в Ленобласти. Компании принадлежит 99% акций, Рукину — 1%, следует из базы kartoteka.ru .

Компания «Агротехнологии» предпринимателя Кирилла Вязовского планировала построить тепличный комплекс и запустить его еще в 2018 году, но не продвинулись дальше разработки строительной документации и подготовки земельного участка. Представитель «Роста» рассказал «Коммерсанту», что приобретение проработанного проекта позволит ускорить ввод комбината по выращиванию томатов, огурцов и салатов мощностью 7,1 тыс. т в год. Площадь комплекса составит 11 га, инвестиции в его строительство не уточняются, открытие намечено на следующий год. Условия сделки стороны не раскрывают. Источник «Коммерсанта» в администрации Ленобласти говорит, что «Рост» может вложить в строительство теплиц 3,7 млрд руб.

Согласно изначальным планам «Агротехнологий», теплицы площадью 10 га с собственным энергетическим комплексом должны были производить 7,9 тыс. т томатов в год, инвестиции в проект оценивались в 3 млрд руб. Но Вязовский пришел к выводу, что единичные проекты в условиях консолидации рынка тепличных овощей неэффективны, об этом он ранее рассказывал «Коммерсанту». В октябре прошлого года издание сообщало, что Вязовский ведет переговоры с Рукиным о продаже своего проекта. Также предложение о покупке было сделано «Эко-культуре». «Разрешение на строительство действующее, поэтому началу строительства сейчас ничего не мешает», — уточняет Вязовский.

Директор Плодоовощного союза Михаил Глушков считает, что вряд ли стоимость проекта была высокой. Это связано с тем, что когда государство возмещало инвесторам часть понесенных капзатрат, большое количество компаний начали подбирать и осваивать площадки под тепличные комплексы. «А когда капексы отменили, многие передумали начинать строительство», — рассказал Глушков «Агроинвестору», отметив, что это основная причина, по которой сейчас в России достаточно много проектов «на бумаге». По его словам, банки активно предлагают их инвесторам, но предложение все же превышает спрос. Стоимость площадки оценивается в 10-20 млн руб.

«Покупка проекта говорит о том, что мы выходим на новый уровень, когда успешные игроки рынка приобретают готовые площадки с подведенными коммуникациями, может быть, наличием проектно-сметной документации, чтобы не тратить свое время на эту работу. Те, кто умеют выращивать огурцы и помидоры, оценивают свое время дороже, чем поиск новой площадки», — добавляет Глушков. Кроме того, если это происходит, значит, хорошие площадки, где можно разместить теплицы, заканчиваются, предполагает он.

Санкт-Петербург и Ленинградская область — одно из привлекательнейших направлений развития для компании, в том числе потому, что у «Роста» сейчас нет активов в этом регионе, продолжает Глушков. «Сергей Рукин прекрасно понимает этот рынок, знает, что нужно делать, и на сегодняшний день «Рост» — один из самых эффективных производителей тепличных овощей. Это будет успешный проект, который точно будет реализован», — уверен он. В том числе он объясняет это тем, что регион является одним из крупнейших рынков, но при этом тепличная продукция из центра страны сюда почти не доходит — ее проще и быстрее доставить в столичный регион. Кроме того, вокруг Санкт-Петербурга нет плотной концентрации тепличных комбинатов.

Гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова тоже считает Санкт-Петербург и Ленинградскую область перспективным направлением для развития, особенно с учетом того, что рядом находится Мурманская область, где нет ни одного тепличного комплекса, следовательно, и цены на продукты, как и на всем севере России, очень высокие. По ее словам, сейчас на рынке есть тенденция создания вблизи крупных потребительских центров собственных промышленных теплиц четвертого и пятого поколений. «Это грамотно с той точки зрения, что при растущей конкуренции российских производителей все больше будут усиливаться факторы потребительского и товарного качества. Разумеется, овощи, выращенные вблизи рынка сбыта, будут вкуснее и более привлекательны внешне», — добавляет она.

Холдинг «Технологии тепличного роста» (сейчас ГК «Рост») был основан в 2013 году. Компания входит в пятерку лидеров российского рынка овощей защищенного грунта. Группа управляет четырьмя тепличными комплексами в Подмосковье, Тюменской, Ростовской и Брянской областях, а также строит два в Тамбовской и Нижегородской областях. В 2019 году «Рост» произвел 108,8 тыс. т тепличных овощей, а к 2021 году рассчитывает довести этот показатель до 310,3 тыс. т.