Россию ждет изменение структуры потребления мяса

Весь мир, и в том числе Россия, входит в полосу глубокого экономического кризиса. Покупательская способность падает, и потребители вынуждены переходить с дорогих продуктов на более дешевые, говорит президент консалтинговой компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев. В частности, во время кризиса потребители переходят с дорого мяса и мясопродуктов на более дешевые: говядину заменяют свининой, курицей, индейкой, сырокопченые и сыровяленые колбасы на вареные и варено-копченые, сосиски. «То есть мы фактически оставляем ключевую ценность и питательность продуктовой корзины, но меняем форму донесения белкового продукта до конечного потребителя», —рассказал Давлеев «Агроинвестору». «Это было всегда: и в начале 1990-х годов, и во время девальвации рубля в 1998-м, и во время рецессии 2008-2009», — добавляет он.

Президент Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин ожидает сокращение производства премиальных видов колбас, в частности сырокопченых, что повлияет на спрос на говядину. «Вместо грудки птицы люди могут чаще покупать красное мясо, — добавляет Юшин. — Многие будут отказываться от ранее привычных и любимых товарных позиций, также люди будут переходить на более дешевые отруба мяса».

Это связано с ожидаемым падением реальных располагаемых доходов населения, продолжает он. «Учитывая то, что из-за конкуренции и большого предложения цены на птицу и свинину последние пять лет почти не меняются, хотя и есть сезонные колебания, в первую очередь, будет поддерживаться спрос на мясо птицы, которую будут выбирать потребители говядины, индейки и частично свинины», — прокомментировал Юшин «Агроинвестору». С другой стороны, спрос на свинину также может быть поддержан из-за значительного предложения, хотя некоторые могут заменить этот вид мяса на птицу, причем более дешевых позиций. «А кто-то, если конфессиональных ограничений нет, заменит говядину на свинину», — говорит он.

«В птице можно ожидать увеличения продаж целой тушки, потому что она дешевле, чем отдельные части, и такой формат позволяет избежать расходов на разделку на предприятии», — продолжает Давлеев. В целом на сегодняшний день наиболее удобна продукция с быстрым оборотом, она упакована в потребительскую упаковку и весит от 500 г до 1 кг, добавляет он. «Любой производитель заинтересован в том, чтобы его продукция как можно быстрее оборачивалась на прилавках, что принесет быстрый возврат денег. В этом производители и розница схожи», — добавляет он.

Ранее исполнительный директор «Ринкон Менеджент» Константин Корнеев рассказывал «Агроинвестору», что, скорее всего, скоро будет меняться уровень разделки мяса: например, позиции «без кожи», или свиная вырезка с минимальным количеством жира, будут уходить с рынка, считает он. Также он прогнозировал востребованность замороженного мяса. Например, в моногородах, где ожидается задержка зарплат, нужно будет привозить замороженное продукцию. «Потому что охлажденную быстро не купят, но мясо в магазинах быть должно. Нас ждет изменение в структуре продукта: он станет дешевле, проще, и, скорее всего, замороженным», — считает Корнеев.

По словам Давлеева, продажа замороженной продукции низкомаржинальна по двум причинам. Во-первых, байеры и потребители оценивают ее ниже, чем охлажденную, во ее производство дороже, так как включает в себя расходы на заморозку и хранение. «Но преимущества у замороженной продукции тоже есть: это большая пищевая безопасность, потому что при низких температурах опасные бактерии не размножаются, — говорит Давлеев. — Еще одно преимущество — срок хранения при соответствующих условиях транспортировки позволяют снабжать этой продукцией отдаленные регионы». Однако для потребителей такая продукция менее удобна, так как требует разморозки и специальных условий хранения.

Для производителей сейчас рентабельнее производить быстро продаваемую продукцию. Так, нынешний формат торговли позволяет получать деньги за скоропортящуюся охлажденную продукцию в течение двух недель, а при торговле замороженной коммерческие условия могут предусматривать значительную отсрочку платежей, добавляет Давлеев.

Юшин говорит, что потребители редко покупают замороженную мясную продукцию, так как предпочитают приобрести охлажденную и просто заморозить ее дома. Именно по этой причине в магазинах редко бывает замороженное мясо. «Это нелогичное поведение потребителей. Только в промышленных условиях можно заморозить мясо и сохранить все его качества», — отмечает он.

Рынку необходимо адаптироваться к новым условиям, считает Юшин. И сейчас одна из основных задач производителей — спрогнозировать, какие новые продукты смогут при меньшей цене максимально удовлетворить потребительские предпочтения. «Это нужно делать уже сейчас и вместе с розницей. К сожалению, большинство сетей ошибочно считает, что сейчас не время думать о новинках. Это заблуждение, — уверен Юшин. — Именно сейчас тот момент, когда нужно по каждой товарной группе с ключевыми поставщиками разрабатывать новые продукты. Если розница считает, что это можно сделать позже, то она ошибается, потому что-то, что сегодня пользуется спросом, уже завтра может оказаться невостребованным».

Как пишет «Коммерсантъ», ажиотажный спрос на продукты питания на фоне пандемии COVID-19 и возросшая нагрузка вынуждают производителей оптимизировать ассортимент. Так, крупный поставщик мясных изделий, группа «Черкизово», временно прекратит выпуск ряда продуктов на заводе в Москве. «Мираторг» может тоже временно отказаться от поставки ряда товаров. По информации издания, производители уже предупредили розничные сети о рисках недопоставок из-за карантинных мер, надеясь, что это будет страховкой на случай судебных споров.

То, что делает «Черкизово», вписывается в общую логику рынка и является правильной стратегией, считает Давлеев. «Сейчас все зависит от того, как будут работать логистические цепочки <...>. Пока сбоев нет, и даже вчерашняя история с введением пропускной системы в Московском регионе показала, что крупнейшие розничные сети справляются с поставленными задачами», — заключает он.

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