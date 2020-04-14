В марте свинина и мясо птицы подорожали на фоне ажиотажного спроса

В марте цены производителей на свинину в убойном весе увеличились на 10,44 руб./кг и составили 140,96 руб./кг, что, тем не менее, ниже аналогичного периода прошлого года на 6,51 руб./кг, следует из анализа «Центра агроаналитики» Минсельхоза. Цена на свинину в живом весе в марте выросла на 5,11 руб./кг до 86,35 руб./кг. На протяжении 2019 года средние цены производителей на свинину снижались: предложение на рынке росло, а спрос оставался на прежнем уровне, но в конце первого квартала 2020 года началась постепенная стабилизация цен производителей.

Цены производителей на мясо кур в убойном весе в марте также выросли: за месяц в среднем они увеличились на 3,2 руб./кг до 105,28 руб./кг — это на 1,06 руб./кг выше, чем на соответствующую дату 2019 года. Цена на мясо птицы в живом весе снизилось на 2,23 руб./кг до 81,13 руб./кг, что ниже уровня прошлого года на 3,8 руб./кг, сообщает «Центр агроаналитики».

Рост цен в марте связан с ажиотажным спросом, говорит исполнительный директор «Ринкон Менеджент» Константин Корнеев. «Тогда и оптовики по несколько раз в день могли цены менять, также прошла коррекция в торговых сетях, но сейчас цены пошли вниз», — рассказал он «Агроинвестору». Это связано со снижением покупательской способности и уменьшением количества каналов продаж: почти полностью исчез сегмент HoReCa и снизился сегмент переработки, объясняет Корнеев. «Получается, сегодня единственный надежный и платежеспособный канал — это ритейл. Поэтому все производители стремятся туда попасть», — говорит он.

В ближайшем будущем цены будут уменьшаться, поскольку производителям нужно продавать свою продукцию в условиях сниженной покупательской способности. Также, скорее всего, будет меняться уровень разделки: например, позиции «без кожи», или свиная вырезка с минимальным количеством жира, будут уходить с рынка, считает он. «Позиции с высоким переделом дороже. В некоторых регионах люди уже начинают закупать полутуши свиней на несколько семей, потому что в нынешних условиях, когда денег нет, нужно экономить на всем», — комментирует Корнеев.

Также он прогнозирует востребованность замороженного мяса. Например, в моногородах, где ожидается задержка зарплат, нужно будет привозить замороженное продукцию. «Потому что охлажденную быстро не купят, но мясо в магазинах быть должно. Нас ждет изменение в структуре продукта: он станет дешевле, проще, и, скорее всего, замороженным», — считает Корнеев.

«На фоне роста себестоимости, который происходит сейчас, производители пытаются поднять цены на продукцию, но у нас высокий уровень конкуренции. Получается, что производитель приходит в сеть и говорит, что его продукция подорожала на 10%, потому что себестоимость выросла. В сети все понимают, но говорят, что есть два других производителя, которые готовы дать дешевле», — продолжает Корнеев. По его словам, коррекция цен в сетях происходит тогда, когда несколько производителей заявляют о повышении себестоимости.

От динамики цен и спроса на свинину зависит и коррекция по всем остальным видам мяса, за исключением баранины, которая от ситуации со свининой зависит меньше. «А вот птица находится в прямой зависимости. Потому что свинина — это еще и более технологичное мясо для переработки, и когда она дешевеет, то моментально заменяет курицу в переработке», — поясняет Корнеев.

Также в марте наблюдался рост экспорта свинины и мяса птицы в натуральном и стоимостном выражении в сравнении с показателем за аналогичный период 2019-го: за месяц общий вывоз превысил $50 млн. В том числе на внешние рынки было отгружено 10 тыс. т свинины на $13,3 млн (против 7,5 тыс. т и $7,6 млн в прошлом году) и 22,9 тыс. т мяса птицы на $37,3 млн (в 2019-м — 10,2 тыс. т на $11,8 млн). Основные импортеры российской свинины — Украина ($6,2 млн), Гонконг ($4,2 млн) и Вьетнам ($2,4 млн). Российское мясо птицы закупает в основном Китай — экспорт в эту страну составил $26,6 млн.