«Мираторг» поставил в Китай первые 200 тонн говядины

«Мираторг», крупнейший производитель свинины и говядины в России, первым среди российских производителей начал поставку говядины в Китай. Объем партии составил 200 т, контейнеры будут отгружены на материковую часть страны в первой декаде апреля, сообщила компания.

О том, что Россия начала экспорт говядины в Китай ранее на совещании президента Владимира Путина с правительством рассказала вице-премьер Виктория Абрамченко. «Уже 7 апреля восемь первых контейнеров с российской говядиной поступят в Китай», — сообщила она, отметив, что переговоры о поставках говядины в КНР шли несколько лет. «Экспорт нашей продукции в Китай даст новый импульс развитию мясного скотоводства, а я напомню: эта отрасль начала свое развитие 20 лет назад практически с нуля. И это особенно важно сейчас в текущих условиях», — отметила Абрамченко (цитата по сайту Кремля).

«Мираторг» получил разрешение на ввоз говядины в Китай в январе 2020 года. ранее компания начала экспорт этого вида мяса в Гонконг. Переговоры о поставках на межгосударственном уровне продолжались около семи лет, уточняет компания. Продукция первой партии предназначена для оптовых каналов сбыта и фуд-сервиса, также холдинг прорабатывает линейку продуктов для ритейла.

«Начало поставок в Китай — важный шаг для производителей говядины в России, который стал возможен благодаря эффективному партнерству государства и бизнеса, — отметил президент «Мираторга» Виктор Линник. — Задача по наращиванию экспортного потенциала сельхозпродукции, в том числе, высокого уровня передела — мяса и продуктов переработки, поставлена президентом страны. Мы практически решили вопрос импортозамещения, а потенциал для наращивания производства конкурентоспособной продукции остается огромным». По его словам, российская продукция может успешно конкурировать с ведущими экспортерами говядины на китайский рынок, такими как Австралия, Аргентина и Бразилия, благодаря высокому качеству, биологической и санитарной безопасности.

В середине января Россельхознадзор сообщил, что получил письмо главного таможенного управления Китая о согласовании сертификата и протокола проверки, карантина и ветеринарных санитарных требований к говядине, экспортируемой из России в КНР. Китайская сторона аттестовала для поставок говядины два российских предприятия — «Заречное» и «Брянскую мясную компанию» (входит в «Мираторг»). Гендиректор Prime Foods (официальный дистрибутор «Заречного») Андрей Ниценко тогда говорил «Ведомостям», что отечественное мясо будет востребовано в КНР, поскольку у российских производителей есть уникальное предложение — премиальная говядина, тогда как поставщики из Южной Америки экспортируют более массовую и недорогую продукцию.

«Мираторг» - крупнейший производитель говядины в России. Инвестиции компании в межрегиональный проект мясного скотоводства превышают 100 млрд руб. В шести регионах страны построены 98 ферм крупного рогатого скота, общее стадо специализированной мясной породы абердин-ангус превышает 700 тыс. животных. В прошлом году компания выпустила более 149 тыс. т говядины, в 2020-м объем производства планируется увеличить на 20%. Холдинг экспортирует продукцию в 30 стран, в том числе в государства Персидского залива, Юго-Восточной Азии, Африки, Латинской Америки, Таможенного союза и СНГ, и расширяет географию поставок.