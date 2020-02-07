«Мираторг» перенесет строительство свинокомплексов из-за протестов местных жителей

«Мираторг», крупнейший в России производитель свинины и говядины, перенесет строительство семи свинокомплексов из Курской области в соседние регионы. Об этом на своих страницах в соцсетях сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. «Против возведения новых предприятий резко выступали местные жители, поэтому на этой неделе я договорился с руководством компании о переносе ряда площадок», — написал он.

Старовойт с сожалением отметил, что из-за переноса проекта регион недополучит 6,5 млрд руб. инвестиций, 24 млн руб. от НДФЛ и 107 млн руб. налога на имущество в год. Также не будет создано 420 рабочих мест. «Сейчас в нашем регионе действует 35 свинокомплексов «Мираторга». Для примера, в Белгородской области — 64», — добавил он.

Тем не менее, по словам Старовойта, «Мираторг» построит в регионе предприятие по производству гепарина стоимостью 375 млн руб., вложит 2,3 млрд руб. в выпуск желатина, 3 млрд руб. — в мукомольно-крупяной завод, и 5 млрд руб. — в комбикормовый. «Они создадут новые рабочие места и обеспечат налоговые поступления в бюджет региона. Правда, в намного меньших масштабах, чем свинокомплексы», — сравнил глава региона. Куда именно могут быть перенесены комплексы, не уточняется. «Агроинвестор» направил запрос в «Мираторг».

Жители нескольких районов Курской области более полугода протестуют против строительства «Мираторгом» свинокомплексов возле сел, опасаясь распространения неприятного запаха и экологических проблем. Кроме того, жители села Ольховатка Поныровского района настаивали, что возведение свинокомплексов на их земле оскверняет историческую память (село стало ключевым направлением битвы на Курской дуге в июле 1943 года). В августе прошлого года возведение комплексов в Фатежском и Поныровском районах было приостановлено. Роман Старовойт тогда пояснял, что компания вела строительство без разрешительной документации, позднее холдинг был оштрафован на 150 тыс. руб., его подрядчик — «Брянскстрой» - на 700 тыс. руб.

В конце января в Ольховатском сельском поселении Поныровского района прошли публичные слушания о внесении изменений в генплан сельсовета. Как сообщил «Коммерсантъ Черноземье», более половины жителей выступили против строительства свинокомплексов, при этом власти региона ранее обещали, что объекты не будут возводиться при противодействии жителей.

Глава Поныровского района Владимир Торубаров в ходе слушаний посетовал, что в следующем году он должен будет обеспечить горячим питанием детей с первого по четвертый класс, и на это нужно 8 млн руб. «Где их брать, если вы против инвестора?», — задал вопрос он (цитата по «Коммерсанту»). Директор «Мираторг-Курск» Сергей Куликовский заверял, что компания использует современные технологии производства свинины и не вносит «химию» в землю. Также он пообещал, что от комплекса не будет запаха, поскольку компания сделает закрытые навозные лагуны и установит сепараторы, однако его слова были встречены свистом и криками протестующих, пишет «Коммерсантъ». Возглавляющая инициативную группу протестующих Татьяна Богданова также сказала, что если людей не услышат, то они готовы выйти на санкционированный митинг.

Ранее большой резонанс вызвали планы «Мираторга» возвести площадки рядом с биосферным заповедником им. В. Алехина. В начале 2018 года власти Курской области рекомендовали компании отозвать заявку на строительство из-за протестов местных жителей. «Ни один промышленный объект не может нормально работать и развиваться на территории, жители которой настроены против его существования», — говорил бывший тогда вице-губернатором Курской области Александр Зубарев. В феврале 2019 года президент холдинга Виктор Линник сообщил, что «Мираторг» отказался от этих планов.

Изначально «Мираторг» планировал реализовать в Курской области проект по удвоению производства свинины, вложив около 160 млрд руб. В начале 2018 года компания решила перенести часть мощностей в соседнюю Орловскую область, в том числе из-за нехватки земельных ресурсов. Инвестиции в орловские площадки оценивались в 20 млрд руб. Ранее сообщалось, что в проект войдут 17 свинокомплексов, зерновая компания, элеваторная группа и комбикормовый завод.

«Мираторг» - не единственный агрохолдинг, который сталкивается с недовольством местных жителей. Так, в прошлом году в Верхнемамонском районе Воронежской области проходили митинги против строительства свинокомплексов «Агроэко» стоимостью 5 млрд руб. Группе пришлось переносить площадку на 10,5 км. Ранее на этой неделе «Абирег» сообщил, что жители Березовского сельского поселения Тербунского района Липецкой области разослали в несколько инстанций обращения против возможного строительства трех свинокомплексов группы «Черкизово» недалеко от населенных пунктов. Компания поясняла, что окончательное решение о реализации проекта еще не принято и пока она не ведет строительство в Тербунском районе. Глава Липецкой области Игорь Артамонов призвал местных жителей сначала дождаться экологической экспертизы проекта, а затем решать судьбу свинокомплекса. «Я знаю, что жители сами могут выбирать. Если не хотят развития, получать налоги и работу, вправе принимать [решение против свинокомплексов], — цитирует его «Коммерсантъ».

«Мираторг» основан в 1995 году, активы холдинга расположены в 16 регионах России. Компания является вторым производителем мяса в России, согласно рейтингу «Агроинвестора», и выпускает свинину, говядину, розовую телятину, мясо бройлера, ягнятину, молоко, а также занимается переработкой продукции. Согласно рейтингу BEFL, по состоянию на май 2019-го «Мираторг» занимал первое место среди российских землевладельцев, управляя около 1 млн га.