«Мираторг» намерен заняться производством муки

АПХ «Мираторг» Виктора и Александра Линников, крупнейший российский землевладелец, намерен освоить новое направление бизнеса и создать мукомольное предприятие, пишет «Коммерсантъ». 3 октября компания разместила на портале hh.ru вакансию руководителя мукомольного производства. В ее описании говорится, что новому сотруднику предстоит «построить с нуля высокотехнологичную мельницу, выбрать и закупить современное оборудование, собрать команду, разработать и внедрить новые производственные процессы». Местом работы указан город Курск. «Агроинвестор» отправил запрос в «Мираторг».



«Мираторг» является вторым российским производителем мяса, специализируясь на выпуске говядины, свинины, мяса птицы и ягнятины. Одновременно холдинг — крупнейший землевладелец в стране: по состоянию на май, по данным консалтинговой компании BEFL, под его управлением находилось около 1 млн га. Производство зерновых сосредоточено в Белгородской, Курской, Орловской и Брянской областях, говорится на сайте компании. Валовой сбор зерновых и зернобобовых агрокультур в хозяйствах «Мираторга» в 2018 году составил 1,8 млн т. В рейтинге «Агроинвестора» крупнейших российских производителей комбикормов холдинг занимает второе место после «Черкизово», в прошлом году он произвел 1,53 млн т. Компания также занимается мясопереработкой, производством замороженных овощей и готовых блюд, логистикой и розничной торговлей.



Крупное производство муки может состоять из нескольких линий мощностью переработки около 500 т зерна в сутки каждая, рассказал «Коммерсанту» президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон. По его словам, одна такая линия может стоить от €10 млн и выпускать 350 т муки. Таким образом, годовой объем производства крупного предприятия можно оценить примерно от 87,5 тыс. т. Кроме того, мукомольное предприятие может стать частью хлебопекарного проекта при выстраивании производства полного цикла.



Сейчас крупнейшим мукомольным предприятием России является Ленинградский комбинат хлебопродуктов им. С. М. Кирова, который перерабатывает 1,7 тыс. т зерна в сутки, сообщила «Агроинвестору» первый вице-президент ассоциации «Русская мука» Елена Мамичева. Она отметила, что в последние годы тенденция открытия агропромышленными холдингами новых производств и освоения смежных направлений набирает обороты. Не является исключением и мукомольная отрасль. Однако на первых порах рентабельность нового производства будет оставлять желать лучшего, предупреждает Мамичева. «В целом по отрасли она не превышает 2-3%», — оценила она. Тем не менее, полагает Мамичева, свою выгоду от открытия данного производства «Мираторг» будет иметь, в том числе за счет снижения издержек и повышения узнаваемости бренда.



Сейчас около 40% рынка муки России приходится на мельницы небольшой мощности, говорится в резолюции российских мукомолов, подготовленной в сентябре по итогам конференции «Мельница-2019». Зачастую работа таких мельниц остается бесконтрольной и представляет собой «серый» сектор, с продукцией которого индустриальным предприятиям приходится конкурировать, жаловались мукомолы. Кроме того, прошлый год был отмечен дисбалансом цен на муку, которые отставали от уровня цен на зерно, что вместе с устойчивым ростом затрат на производство привело к «утрате возможности устойчивого развития и модернизации отрасли». Согласно Долгосрочной стратегии развития зернового комплекса, потребление зерна в России на продовольственные цели составляет 15 млн т, к 2035-му этот объем практически не изменится.

