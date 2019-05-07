Топ-25 лидеров комбикормовой отрасли. Участники нового рейтинга «Агроинвестора» занимают более половины рынка

В прошлом году, по данным Росстата, в стране было произведено 28,9 млн т комбикормов против 27,6 млн т в 2017-м. Показатель увеличился на 4,7%, тогда как годом ранее прирост был на уровне 7%. Тогда на динамику повлияло ускорение развития в птицеводстве (+6,9%), поскольку этот сектор является основным потребителем комбикормов (54% общего объема). В 2018-м производство птицы увеличилось лишь на 0,7%, и хотя свиноводство выросло на 5,5%, комбикормовая индустрия все же замедлилась.



Есть ли работа вне холдинга

Среди основных причин сокращения рынка комбикормов руководитель исследовательской компании «Текарт» Евгения Пармухина называет снижение темпов развития животноводства и рост цен на комбикорма из-за удорожания некоторых компонентов. Первое связано как с сокращением поголовья из-за распространения заболеваний, так и с высокой конкуренцией, которая на фоне удорожания комбикорма примерно на 20% привела к уходу с рынка или ухудшению положения отдельных компаний. Внутренний рынок мяса птицы и свинины достаточно насыщен, а возможности для выхода на внешние ограниченны, что и привело к затормаживанию развития как мясного сектора, так и комбикормовой промышленности, добавляет руководитель проектов практики АПК компании «НЭО Центр» Екатерина Михалева.



Тенденция замедления роста производства комбикормов полностью совпадает с развитием животноводства, и это общий тренд, соглашается ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Даниил Хотько. А вот повышение стоимости компонентов в большей степени повлияло на положение независимых игроков. «Это ударило по марже, потому что цены на конечную продукцию растут с некоторым опозданием, — поясняет он. — В прошлом году положение независимых заводов стало еще сложнее, они все больше теряются среди агрохолдингов, которые ориентируются на свое производство и уходят от закупок комбикормов на стороне».







Доля самостоятельных предприятий из года в год сокращается. Если всего в России действует около 270 заводов и цехов, выпускающих комбикорма, то доля независимых составляет примерно 10-11%, приводит данные Михалева. По данным Союза комбикормщиков России, около 80% производимого в стране комбикорма выпускается и потребляется внутри холдингов и крупных хозяйств.



Главная тенденция последних лет — стремление к самообеспечению предприятий животноводческой отрасли, что, по их мнению, гарантирует наибольшую стабильность и снижение себестоимости, а это особенно важно на высококонкурентном рынке, отмечает Пармухина. Это не способствует укреплению позиций независимых производителей комбикормов, поскольку им все тяжелее искать потребителей. Кроме того, небольшие потребители особенно чувствительны к цене кормов, поскольку вынуждены конкурировать с предприятиями холдингов. В этой ситуации заводы вынуждены расширять географию поставок, стремиться устанавливать партнерские отношения с максимальным числом клиентов, чтобы обеспечивать стабильную загрузку своих мощностей, рассказывает она.



Михалева считает, что в будущем доля независимых комбикормовых заводов уменьшится до 5-7%, так как основными потребителями их продукции являются мелкие и средние хозяйства. Если последние будут развиваться и увеличивать производство, то это будет одним из факторов успешной и эффективной работы комбикормовых предприятий, не входящих в холдинги. Также среди потенциальных драйверов сектора она называет развитие экспортного потенциала, поиск специализированных ниш и господдержку. Тем не менее тренд доминирования агрохолдингов на рынке комбикормов в будущем не только сохранится, но и усилится. «В сложившихся условиях экономическая эффективность независимых комбикормовых заводов снижается, что приводит либо к их вхождению в структуру холдингов, либо к тому, что они начинают сами заниматься животноводством или птицеводством, что аналогично вертикальной интеграции», — рассуждает Михалева.



Сейчас независимым производителям комбикормов важно удерживать существующих покупателей, в том числе за счет выгодных ценовых решений, но рассчитывать на регулярное увеличение производства вряд ли стоит, поскольку небольшие потребители точно так же находятся в условиях жесткой конкуренции, обращает внимание партнер консалтингового направления компании «Вальтер Констракшн» Анастасия Владимирова. По ее мнению, улучшить состояние независимых производителей комбикормов можно за счет адресной господдержки. Например, это может быть субсидирование проектов по производству комбикормов в регионах, где на него есть спрос.







По словам Хотько, независимые комбикормовые заводы еще могут быть востребованы в удаленных регионах, где не так, как в Черноземье или на Юге, развиты крупные агрохолдинги. Например, такие игроки способны эффективно работать на Северо-Западе и Урале, а вот в Центре и Поволжье соперничать с агрохолдингами уже сложно, поскольку поставки комбикормов небольшим хозяйствам — это достаточно нестабильный рынок сбыта. Впрочем, еще есть регионы, где можно развивать животноводство и где почти не производятся комбикорма, продолжает эксперт, приводя в пример Самарскую область, но добавляя, что подобных регионов осталось немного. Еще одним вариантом, который позволяет независимым заводам довольно успешно работать, Хотько считает партнерство с крупными животноводческими компаниями.



Комбикормовый завод может быть эффективным, работая в жесткой сцепке с агрохолдингом, при этом де-юре он может оставаться независимым, солидарен с ним исполнительный директор Национального кормового союза Сергей Михнюк. Такой сценарий возможен, если холдингу не хватает своих комбикормовых мощностей или он создает откормочные площадки в разных регионах, но не успевает встроить в цепочку комбикормовые предприятия, поэтому пользуется услугами сторонних. Также стабильный сбыт может гарантировать географическая удаленность от других игроков-конкурентов. Тем не менее в целом тренд на ухудшение положения независимых производителей комбикормов сохраняется, и никаких предпосылок для изменения ситуации нет, заключает Михнюк.



Добавки опять подорожают? В прошлом году позитивным фактором для комбикормовой индустрии стало то, что не было таких непрогнозируемых скачков цен на витамины, как в 2017-м, говорит Сергей Михнюк из Национального кормового союза. Негативным фактором конца 2018-го, который продолжает быть актуальным, стала работа ФТС по ретроспективному доначислению разницы НДС в размере 8% импортерам кормовых добавок за последние три года. Изначально и исторически они платили НДС по льготной ставке 10%, однако таможенная служба в какой-то момент пересмотрела решения сотрудников своих территориальных управлений, и импортеры начали получать требования доплатить разницу 8%, включая пени и штрафы. Пересчитать ставку потребовали, аргументируя это тем, что кормовые добавки не поименованы в перечне товаров, имеющих льготу, и не являются ни зерном, ни комбикормом, ни кормовой смесью.



6 декабря 2018 года правительство утвердило изменения в постановление 908, согласно которому кормовые добавки были напрямую указаны в перечне товаров, облагаемых НДС по льготной ставке 10%. Однако новая норма вступила в силу только с 1 апреля 2019 года. До этого времени следовало применять ставку НДС 18%, поэтому импортерам грозят доначисления на общую сумму до 2,5 млрд руб. Это однозначно негативно скажется на работе компаний, а ряд из них могут и не выжить, предупреждает Михнюк. Кроме того, начнутся сдвиги на кормовом рынке, которые с высокой долей вероятности могут спровоцировать рост цен. «Похожий конъюнктурный пример никем не забыт: когда точечный пожар на BASF потянул за собой кратный рост цены на витамины», — говорит он.

Производство со знаком минус

То, что независимым комбикормовым заводам становится все сложнее сохранять прежние объемы производства, оставаясь прибыльными и эффективными, подтверждают и результаты рейтинга. Традиционно входившие в него Богдановичский комбикормовый завод (Свердловская область) и ККЗ им. Кирова (Ленинградская область) заняли соответственно 22-е и 23-е места. По итогам 2017-го ККЗ Кирова был 18-м, Богдановичский — 19-м (здесь и далее места в топ-20 за 2017 год указаны с учетом корректировок объемов, сделанных некоторыми компаниями при подготовке рейтинга по итогам 2018 года). То есть если бы, как и прежде, составлялся рейтинг 20 крупнейших игроков, то в нем на этот раз оказались бы только агрохолдинги.



Богдановичский завод в 2018 году выпустил 317,3 тыс. т комбикормов против почти 320 тыс. т в 2017-м. Представитель предприятия поясняет, что в прошлом году отмечалось снижение продаж в связи с резким ростом цен на зерно нового урожая. Плановая мощность завода — 30 тыс. т в месяц, в этом году расширять производство не предполагается, а на 2020-й намечено строительство линии по производству престартерных комбикормов.



ККЗ им. Кирова по сравнению с 2017 годом снизил производство на 23,5 тыс. т до 306,4 тыс. т. Спад производства связан с тем, что многие хозяйства, занимающиеся разведением КРС, которые были основными потребителями продукции завода, перешли на собственные корма, комментирует представитель завода. Тем не менее более 50% животноводческих хозяйств Ленинградской области остаются его клиентами. Также комбикорма поставляются в Мурманскую, Архангельскую, Псковскую, Новгородскую, Вологодскую, Брянскую, Калужскую и Тверскую области и в Карелию. «Основным фактором, влияющим на комбикормовый бизнес и нашу компанию в частности, является увеличение цены на сырье, поэтому повышается и себестоимость продукции, — говорит представитель ККЗ им. Кирова. — Для сохранения и последующего увеличения объемов производства мы стали наращивать выпуск комбикормов для бройлеров и свиней».







Правда, производство комбикормов в прошлом году снижали и агрохолдинги. Основная причина — сокращение выпуска животноводческой продукции. Так, например, у «Белгранкорма» показатель по комбикормам уменьшился на 24 тыс. т до 748 тыс. т, что, однако, не помешало ему сохранить за собой пятое место в рейтинге. При этом в планах у компании было увеличение объемов до 848,5 тыс. т. «Русагро» сократила выпуск комбикормов на 36 тыс. т до 567 тыс. т и опустилась с восьмой на девятую позицию.



У «Комос Групп» объем производства в прошлом году был примерно на 6 тыс. т меньше, чем в 2017-м, — 475,7 тыс. т. Компания переместилась с 12-й на 13-ю позицию. Снижение объемов производства было в первую очередь связано с резким падением закупочных цен на молоко, что повлекло за собой уменьшение платежеспособного спроса на корма для КРС, поясняет представитель компании. Также в прошлом году многие птицефабрики так или иначе попали под карантин по гриппу птиц, что не позволило им брать комбикорма у входящего в холдинг Глазовского комбикормового завода. А уменьшение показателей у «Янаульского элеватора» связано с перепрофилированием его деятельности под зернотрейдинг. В этом году все предприятия «Комос Групп» планируют выпустить 507 тыс. т комбикормов.



Все площадки «Чароен Покпанд Фудс» (входит в тайскую CP Foods), сохранившего седьмое место в рейтинге, в прошлом году выпустили 620 тыс. т комбикормов — на 5% меньше, чем в 2017-м. Сокращение связано со вспышками африканской чумы свиней (АЧС) в Калининградской области и уничтожением почти 100 тыс. животных, объясняет представитель компании. В этом году холдинг рассчитывает увеличить выпуск кормов до 700 тыс. т. 95% производимого объема потребляется внутри компании, 5% реализуется небольшим птицефабрикам и фермам КРС в основном с комбикормового завода в подмосковных Луховицах. Сейчас мощности комбикормовых предприятий холдинга загружены на 90%. В будущем все они будут работать исключительно на внутреннее потребление, говорит представитель компании.



Объем производства комбикормов у холдинга «Здоровая ферма» по итогам 2018 года составил около 380 тыс. т. По сравнению с 2017-м показатель снизился на 5,5%, что связано с перепрофилированием комбикормовых мощностей и увеличением объемов производства на одной из площадок по выпуску корма почти на 12%, рассказывает директор по маркетингу Елена Гуленкина. По ее словам, компания планирует модернизировать одно из крупнейших комбикормовых производств — завод в Челябинской области. Объем выпуска будет доведен до 270 тыс. т в год, благодаря чему общий выпуск кормов в холдинге в 2019 году должен составить около 397 тыс. т. В рейтинге «Здоровая ферма» переместилась с 15-го на 18-е место.



Также предположительно снизили объемы производства комбикормов не ответившие на запросы и не уточнившие показатели «Агрокомплекс» им. Н. Ткачева и «Белая птица». У последней это вполне вероятно, учитывая, что компания столкнулась с финансовыми трудностями, сократила производство мяса птицы, и ее активы частично уже поделены между «Черкизовом» и «Ресурсом». «Агрокомплекс», наоборот, вполне мог увеличить производство, однако оценки экспертов оказались меньше, чем в прошлом рейтинге. В итоге холдинг переместился с шестой на восьмую строчку, «Белая птица» — с 10-й на 14-ю.



Лидером же падения в натуральном выражении стало «Приосколье». Компания уменьшила производство на 270 тыс. т до чуть более 1 млн т и опустилась с третьего на четвертое место. На результат повлияла продажа Инжавинской птицефабрики вместе с комбикормовым заводом группе «Ресурс», а также птицефабрики «Алтайский бройлер» группе «Черкизово».



Новые участники рейтинга Кроме «Агроэко», новыми участниками рейтинга стали «Дамате» (288 тыс. т, 24-е место) и АПК «Дон» (279 тыс. т, 25-е место). Комбикормовый завод «Дамате» в Пензенской области в апреле вышел на полную проектную мощность и производит 28,5 тыс. т продукции в месяц. Предприятие было построено на базе приобретенного в 2013 году элеватора, инвестиции в завод и мощности по хранению составили 2,3 млрд руб. «Алексеевский комбикормовый завод» АПК «Дон» выпускает комбикорма для всех половозрастных групп свиней. В этом году он планирует произвести более 288 тыс. т продукции, говорится в корпоративном издании холдинга.

Лидеры обеспечили прирост

Самый значительный темп роста среди участников топ-25 показал «Ресурс», увеличивший производство на 200 тыс. т до 1,1 млн т. Это позволило ему подняться с четвертого на третье место. Такая динамика — в том числе результат сделки с «Приоскольем». Сейчас у холдинга шесть комбикормовых заводов: по два в Ставропольском крае и в Тамбовской области, по одному в Адыгее и Краснодарском крае. В этом году ФАС одобрила ходатайство компании о получении в пользование ростовских активов «Белой птицы», в том числе комбикормового завода «Лиман».



Также отчасти за счет M&A увеличила производство группа «Черкизово», в четвертый раз занявшая первое место с объемом производства 1,83 млн т, что на 142 тыс. т больше, чем по итогам 2017 года. В 2019-м холдинг намерен выпустить почти 2,2 млн т комбикормов. «Прирост объясняется увеличением загрузки производственных мощностей и присоединением комбикормового завода «Алтайского бройлера» в декабре 2018 года, — комментирует главный аналитик «Черкизова» Андрей Дальнов. — Мощности всех заводов в этом году превысят 2,5 млн т. В стадии рассмотрения проект по расширению производительности Михайловского ККЗ на фоне роста потребности в комбикормах для свиней в Пензенской области, где компания возводит новые комплексы».







Еще один участник топ-3 — «Мираторг», сохранивший за собой второе место с 1,53 млн т. Повышение выпуска примерно на 70 тыс. т связано с наращиванием мощностей животноводческих дивизионов и открытием новых площадок. В целом потенциал производства комбикормов составляет 1,66 млн т. Компания продолжит наращивать объемы, поскольку реализует проекты увеличения производства мяса, в частности удвоения свиноводческого кластера.



Другие участники рейтинга в прошлом году также расширяли выпуск комбикормов, поскольку увеличивали производство мяса. Так, например, самый значительный органический прирост продемонстрировала «Агроэко» — плюс 130 тыс. т до 410 тыс. т. Если по итогам 2017 года с 280 тыс. т компания не попала в топ-20 («входной билет» рейтинга был на уровне 310 тыс. т), то сейчас заняла сразу 15-е место. Поскольку холдинг производил комбикорма только для собственных нужд, на динамику повлияло лишь увеличение спроса за счет роста поголовья свиней, комментирует руководитель департамента по производству кормов «Агроэко» Владимир Панфилов. «Мощность действующего комбикормового завода в рабочем поселке Таловая Воронежской области позволяет выпускать до 430 тыс. т комбикормов для свиней в год, — рассказывает он. — В 2018 году был построен и введен в эксплуатацию новый завод в Павловском районе мощностью 20 т/час полнорационных комбикормов, 5 т/час престартерных кормов и линии на 5 т/час переработки сои. В ближайшее время он выйдет на проектную мощность». В связи с вводом новых производственных мощностей в этом году компания планирует начать реализацию кормов на рынке. Плановый объем выпуска в 2019 году — до 600 тыс. т, включая 25 тыс. т престартерного корма для молодняка. Также у холдинга есть планы дальнейшего расширения —в Куркинском районе Тульской области строится производственная площадка мощностью 20 т комбикормов в час с элеватором на 90 тыс. т. Срок ввода — декабрь 2019-го.



Существенно — почти на 117 тыс. т — выросло производство комбикормов в холдинге «Агро-Белогорье». С 660 тыс. т компания поднялась с девятого на шестое место. В этом году компания намерена достичь показателя в 683 тыс. т. Увеличение объемов синхронизируется с расширением мощностей по выпуску свинины.



«Великолукский» агрохолдинг увеличил производство комбикормов на 104 тыс. т до 545 тыс. т и переместился с 14-й на десятую позицию. Динамика обусловлена вводом новых свинокомплексов, поясняет представитель компании. По ее словам, проектная производственная мощность комбикормового завода составляет 120 т гранулированных комбикормов в час, что позволяет полностью обеспечить потребности холдинга, а также продавать часть продукции. На 2020 год запланировано строительство нового комбикормового завода с элеваторной группой.



Холдинг «Хорошее дело», в состав которого входит завод «КомбиС», в прошлом году увеличил производство на 36 тыс. т до 326 тыс. т, что позволило ему вернуться в список лидеров и занять 21-ю строку. Объем увеличился за счет рационального использования производственных мощностей, отмечает представитель компании. Предприятие может выпускать до 30 тыс. т комбикормов в год и поставляет их только животноводческим компаниям холдинга. План производства на 2019 год — почти 342 тыс. т.



«Сибирская аграрная группа» в прошлом году увеличила выпуск комбикормов на 23 тыс. т до 508 тыс. т и осталась на 11-м месте (по техническим причинам в прошлом году компания не была включена в рейтинг, сейчас показатели пересмотрены). Прирост произошел в связи с увеличением поголовья на свинокомплексах «Томский» и «Красноярский». Комбикорм выпускается только для обеспечения собственных предприятий, объем соответствует потребностям холдинга, уточняет его представитель. В 2019 планируется завершение строительства силосов для хранения сырья и готовых комбикормов, а также установка линий финишного напыления на заводах в Томске и Красноярске для производства более качественного корма и снижения конверсии. В планах на 2020 год — запуск комбикормового завода производительностью до 20 т в час для «Птицефабрики „Томской“».



С 13-го на 12-е место переместилась группа «Продо», которая в прошлом году выпустила 489 тыс. т комбикормов — на 20 тыс. т больше, чем в 2017-м. Основной производитель комбикормов холдинга — «Лузинский комбикормовый завод» мощностью 750 т в сутки. На птицефабриках группы есть небольшие производства, которые лишь частично закрывают потребность предприятий в комбикормах. Весь объем выпускаемой продукции идет на внутренние нужды холдинга. У него есть планы модернизации и расширения комбикормовых мощностей на площадке «Продо Птицефабрика Пермская», но детали проекта и сроки его реализации пока не определены, говорит представитель компании.



«АгроПромкомплектация» нарастила выпуск комбикормов на 19 тыс. т до 408 тыс. т, но при этом осталась на 16-м месте. Компания будет и дальше расширять этот сегмент, так, она возводит второй завод в Тверской области, который планируется запустить осенью. Его производственная мощность составит 230 тыс. т комбикормов в год.



Холдинг «Агросила» не уточнил объем производства комбикормов, оценочно, он остался примерно на уровне 2017-го. Компания переместилась с 17-й на 19-ю строчку. Также не ответили на запросы «Ариант», бывший в прошлом рейтинге 20-м с оценочным объемом в 310 тыс. т, и «КоПитания», объем выпуска у которой по итогам 2017-го был оценен на уровне 282 тыс. т — недостаточно, чтобы войти в топ. Сейчас средняя оценка по «Арианту» составила 350 тыс. т (20-е место), по «КоПитания» — 400 тыс. т (17-е место).



Кто остался в лонг-листе «Входной билет» в топ-20 в прошлом году составлял 310 тыс. т, сейчас, если бы рейтинг не расширился, он оказался на уровне оценочных 350 тыс. т. Планка для 25-го места — 279 тыс. т. Однако компании, которые в прошлом рейтинге упоминались как его потенциальные участники (за исключением «Агроэко», все же не смогли достичь этой отметки. Так, входящий в агрохолдинг «Истра» завод «Истра-Хлебопродукт» по итогам 2017-го произвел 268 тыс. т комбикормов, а в прошлом году, вероятно, снизил показатели: СМИ сообщали, что предприятие приостанавливает работу. В июле 2018-го Арбитражный суд Московской области возбудил дело о банкротстве завода. Представитель холдинга в начале апреля сказал «Агроинвестору», что никто не сможет уточнить объемы производства, поскольку в компании происходят некие переформатирования. На сайте «Истры» говорится, что завод выпускает 220 тыс. т комбикормов, но нет даты актуализации данных.



Птицефабрике «Синявинская» — №1 по яйцу — принадлежит Волховский комбикормовый завод. По итогам 2018 года он произвел около 240 тыс. т продукции — примерно на уровне 2017-го, уточнил гендиректор компании Артур Холдоенко. По его словам, у «Синявинской» есть планы расширения производства яйца с нынешних 1,35 млрд штук, что приведет и к увеличению выпуска кормов. Однако на рынке наблюдаются кризисные явления, потребительский спрос немного снижается, поэтому пока компания осторожно смотрит на потенциал роста. «Все будет зависеть от конечного потребления нашей продукции населением», — поясняет Холдоенко. Плановая мощность Волховского завода — 22 тыс. т комбикормов в месяц, сейчас выпускается около 20 тыс. т, так что есть небольшой резерв увеличения производства. Компания рассматривает возможность расширения выпуска комбикормов на продажу для КФХ и ЛПХ, но рынок в Северо-Западном округе довольно тяжелый, признает топ-менеджер. Сейчас другим игрокам реализуется небольшой объем продукции.



«Русгрейн Холдинг» в прошлом году оценочно произвел 240 тыс. т комбикормов. В марте 69% акций холдинга было передано структурам банка «Траст», который намерен объединить их с полученной в конце 2018-го «Здоровой фермой». Таким образом, если в течение 2019-го в компаниях не произойдет других преобразований или сделок, то по итогам этого года объемы их производства будут оцениваться в сумме.



У холдинга «Волжанин» (второй в стране производитель яйца) есть комбикормовый завод мощностью около 300 тыс. т в год, однако предприятие по-прежнему загружено не на 100%. По словам гендиректора компании Людмилы Костевой, в прошлом году было выпущено 180 тыс. т комбикормов, план на 2019-й — 220-240 тыс. т, позже предприятие рассчитывает выйти на показатель в 260-280 тыс. т.

Экспорт мяса — драйвер для комбикорма

По прогнозу Минсельхоза, в ближайшие два года объем производства комбикормов в России увеличится на 6,6% до 30,8 млн т. Союз комбикормщиков оценивает потенциал отрасли выше — на уровне 32 млн т к 2020 году, а к 2025-му выпуск может достигнуть 40 млн т.



Главный драйвер роста рынка комбикормов — дальнейшее развитие животноводства. И здесь, по мнению Даниила Хотько из ИКАР, есть два основных сценария. Консервативный предполагает, что сектор замедлится, поскольку рынок в ближайшие два года станет максимально насыщенным, а прирост внутреннего потребления будет минимальным. Согласно оптимистичному сценарию, если продолжит активно увеличиваться экспорт мяса, то у его производителей появится возможность расширения бизнеса, а значит, потребуются и дополнительные объемы комбикормов. Правда, с точки зрения развития экспорта мяса есть много сложностей и вопросов, добавляет Хотько. При этом поставки за рубеж комбикормов не могут привести к росту их производства, поскольку объемы вывоза небольшие: в основном экспортируется не готовая продукция, а компоненты.



Сергей Михнюк из кормового союза тоже считает, что развитие экспорта способно ускорить рост производства комбикормов. «Заключение контрактов и начало производства продукции животноводства именно для внешних рынков могло бы стать дополнительным драйвером комбикормовой отрасли, поскольку увеличивать потребление мяса на внутреннем рынке мы сейчас, скорее всего, не сможем. Тут нужно принимать во внимание платежеспособный спрос населения и численность людей, регулярно потребляющих продукцию животноводства. Явных предпосылок для пересмотра этих цифр в сторону увеличения нет», — комментирует эксперт. Поэтому, если внешние рынки будут открываться медленно, это затормозит придание стимула для наращивания производства комбикормов. Но говорить о его спаде все-таки пока не приходится, уточняет Михнюк, просто динамика роста будет ниже, чем в предыдущие годы.



В среднесрочной перспективе комбикормовое производство продолжит расти, хотя и более медленными темпами, чем раньше, соглашается Екатерина Михалева из «НЭО Центра». «К факторам, которые могут негативно повлиять на развитие отрасли, можно отнести риск возникновения различного рода эпидемий как в России, так и за рубежом, поскольку это приведет к ограничениям экспорта», — отмечает она. Также риск девальвации рубля может спровоцировать повышение стоимости импортных компонентов комбикормов и зарубежного оборудования, а следовательно — и увеличение себестоимости производства. В то же время высокая доля зерна в рационах сельскохозяйственных животных и птицы ставит российских производителей в зависимость от ежегодно изменяющейся конъюнктуры рынка зерновых, перечисляет Михалева.



Между тем Анастасия Владимирова из «Вальтер Констракшн» обращает внимание, что есть еще много ниш для развития производства комбикормов. Например, можно увеличивать выпуск продукции для рыбной промышленности или пушных зверей. По данным Союза комбикормщиков, в прошлом году в России произвели 360 тыс. т комбикормов для рыб, в том числе для ценных пород — всего 10 тыс. т. Господдержка аквакультуры должна привести к активному росту сектора, уверен президент союза Валерий Афанасьев. «Если будут выделяться такие деньги, которые выделялись когда-то на развитие птицеводства, то мы осилим этот рынок и к 2020 году только для ценных пород рыб будем производить 100 тыс. т комбикормов», — сказал он в ходе конференции Russian Meat & Feed Industry — 2019.



Также у нас неразвито производство витаминов, ряда аминокислот и других компонентов комбикормов, продолжает Владимирова. «Их выпуск должен снизить конечную стоимость продукции, однако из-за длительной окупаемости и нехватки собственных разработок в ближайшие годы эти проекты вряд ли получат широкое развитие внутри страны, и отрасль останется импортозависимой», — признает она. В рамках реализации Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы Минсельхоз совместно с Минобрнауки подготовил проект подпрограммы «Развитие производства кормов и кормовых добавок для животных». «Возрождение производства кормовых добавок пока только обсуждается на площадке ФНТП, и до практических действий в ближайшие год-полтора точно не дойдет, — уверен Михнюк. — Это долгая и кропотливая работа. Но потребность в кормовых добавках собственного производства, конечно, должна прорабатываться и реализовываться. Пусть и в усеченном на первоначальном этапе ассортименте».

