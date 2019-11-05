Спасибо! Вы подписаны на нашу рассылку!
usd
63.442
eur
70.213
moex
2949.55
brent
63.02
пшеница
515.4
сахар
12.71
Инвестиции
«Мираторг» купил бывшее хозяйство «Разгуляя»
Татьяна Кулистикова
Агроинвестор
5 ноября 2019
Земельный банк холдинга увеличился почти на 7 тысяч гектаров
«Изобилие» выращивает сою и кукурузу на орошении
Фото: Pixabay

«Мираторг», крупнейший в России производитель говядины и свинины, закрыл сделку по покупке ставропольского хозяйства «Изобилие». Холдинг подал ходатайство в Федеральную антимонопольную службу о приобретении 100% компании 20 августа и, как следует из данных kartoteka.ru, стал ее владельцем 7 октября. Ранее «Изобилие» было под управлением фонда AVG Capital Partners Рустема Миргалимова. Компания занимается промышленным выращиванием сои и кукурузы на орошении на общей площади 6,7 тыс. га, говорится на сайте фонда.

Ранее управляющий директор консалтинговой компании BEFL Владислав Новоселов говорил «Агроинвестору», что в планах «Мираторга» может быть перепрофилирование хозяйства на выращивание овощей или семеноводство. «Смысла «Мираторгу» идти в Ставропольский край для выращивания зерновых я не вижу», — добавлял он. Сейчас все предприятия и земельные активы холдинга сосредоточены в Центральном федеральном округе и в Калининградской области. Пресс-служба «Мираторга» отказалась комментировать сделку и дальнейшие планы компании на Ставрополье. Запрос «Агроинвестора» в AVG Capital Partners пока остался без ответа.

Источник, знакомый с ходом переговоров, ранее рассказывал «Агроинвестору», что стоимость «Изобилия» может составить около 1,5 млрд руб. По словам Новоселова, земля в Ставропольском крае стоит около 100 тыс. руб./га, но цены сильно различаются в зависимости от района. По данным компании EY, земля на Ставрополье стоит в среднем 95 тыс. руб./га. Таким образом, только за землю «Мираторг» мог заплатить 635-670 млн руб.

Также в октябре «Мираторг» закрыл еще одну сделку, купив картофелеводческое хозяйство «Брянск-Агро», входившее в группу «Дон-Агро», остальные активы которой находятся в Воронежской области. В управлении «Брянск-Агро» около 5 тыс. га земли, на 500 га выращивается восемь сортов картофеля, говорится на сайте «Дон-Агро». Эксперты оценивали стоимость актива на уровне 450-600 млн руб. Не исключено, что «Мираторг» изменит специализацию хозяйства и будет выращивать не картофель, а кормовые агрокультуры для КРС, поскольку уже занимается животноводством в Клетнянском районе Брянской области, где расположено хозяйство.

По данным kartoteka.ru, ООО «Изобилие» зарегистрировано в 2001 году. Уставной капитал — 38,1 млн руб. В числе прежних владельцев компании — структуры холдинга «Разгуляй», некогда одного из лидеров российского АПК, обанкротившегося в 2016 году. Как следует из данных kartoteka.ru, выручка «Изобилия» в 2018 году составила 333,4 млн руб., чистый убыток — 53,3 млн руб. В предыдущие три года компания также работала с убытком.

«Мираторг» основан в 1995 году, активы холдинга расположены в 16 регионах России. Компания является вторым производителем мяса в России, согласно рейтингу «Агроинвестора», и выпускает свинину, говядину, розовую телятину, мясо бройлера, ягнятину, молоко, а также занимается переработкой продукции. Согласно рейтингу BEFL, по состоянию на май 2019-го «Мираторг» занимал первое место среди российских землевладельцев, управляя около 1 млн га.

AVG Capital Partners — фонд прямых инвестиций, созданный в 2007 году для вложений в различные сектора российского АПК — от растениеводства и животноводства до производства конечных потребительских товаров. Согласно собственным данным, предприятия фонда работают в шести регионах, инвестпортфель превышает $200 млн частных инвестиций.

Показать еще

Статьи по теме
«Мираторг» покупает 7 тысяч гектаров на Ставрополье
«Мираторг» намерен заняться производством муки
«Мираторг» вновь возглавил рейтинг агрохолдингов по выручке
Владельцы «Мираторга» и «Черкизово» вошли в рейтинг богатейших семей страны
Убыток «Мираторга» от производства говядины вырос до 14 млрд рублей

Читайте такжеРеклама. Экология на вашем столе: как вырастить чистую во всех смыслах микрозеленьПартнерский материал. В Воронеже прошла всероссийская конференция дилеров компании KUHN
Рекомендации
Рекомендации
Самое интересное
Самое интересное за октябрь
Аналитика
В мире может погибнуть 25% всех свиней
Cover Story
До рекорда не дотянули. Урожай зерна вырос, но цены на него не упали
Интервью
Леонид Барышев, «Эссен Продакшн АГ»: «Хотелось бы стать маленьким „Юнилевером“ на рынке России»
«Агротехника и технологии»
Еда за бортом. Что мешает зарабатывать на продовольственных отходах
Конференция
Агрохолдинги России — 2019
Журнал
«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2019
Журнал
«Агроинвестор» №11, ноябрь 2019
«Агротехника и технологии»
Пчёлы под угрозой. Вырубка лесов и безответственное применение СЗР наносят урон пчеловодам
Аналитика
Не наши деньги: АПК остается привлекательным для иностранных инвесторов
Аналитика
Прогнозы урожая зерна вновь повышены
Реклама
Рынки
Инвестиции
Технологии
Аналитика
Регионы
Компании
Рейтинги
Интервью
Мнения
Техника
Бизнес-страницы
Тест-драйв
Фото
Видео
Конференции
Справочник компаний
Подписка
Реклама
Реклама на сайте
Реклама в журнале «Агроинвестор»
Реклама в журнале «Агротехника и технологии»
Реклама в iPad-версии
Журналы
Контакты
Правила перепечатки
RSS
AppStore с iPad-версией