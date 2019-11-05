«Мираторг» купил бывшее хозяйство «Разгуляя»

«Мираторг», крупнейший в России производитель говядины и свинины, закрыл сделку по покупке ставропольского хозяйства «Изобилие». Холдинг подал ходатайство в Федеральную антимонопольную службу о приобретении 100% компании 20 августа и, как следует из данных kartoteka.ru, стал ее владельцем 7 октября. Ранее «Изобилие» было под управлением фонда AVG Capital Partners Рустема Миргалимова. Компания занимается промышленным выращиванием сои и кукурузы на орошении на общей площади 6,7 тыс. га, говорится на сайте фонда.



Ранее управляющий директор консалтинговой компании BEFL Владислав Новоселов говорил «Агроинвестору», что в планах «Мираторга» может быть перепрофилирование хозяйства на выращивание овощей или семеноводство. «Смысла «Мираторгу» идти в Ставропольский край для выращивания зерновых я не вижу», — добавлял он. Сейчас все предприятия и земельные активы холдинга сосредоточены в Центральном федеральном округе и в Калининградской области. Пресс-служба «Мираторга» отказалась комментировать сделку и дальнейшие планы компании на Ставрополье. Запрос «Агроинвестора» в AVG Capital Partners пока остался без ответа.



Источник, знакомый с ходом переговоров, ранее рассказывал «Агроинвестору», что стоимость «Изобилия» может составить около 1,5 млрд руб. По словам Новоселова, земля в Ставропольском крае стоит около 100 тыс. руб./га, но цены сильно различаются в зависимости от района. По данным компании EY, земля на Ставрополье стоит в среднем 95 тыс. руб./га. Таким образом, только за землю «Мираторг» мог заплатить 635-670 млн руб.



Также в октябре «Мираторг» закрыл еще одну сделку, купив картофелеводческое хозяйство «Брянск-Агро», входившее в группу «Дон-Агро», остальные активы которой находятся в Воронежской области. В управлении «Брянск-Агро» около 5 тыс. га земли, на 500 га выращивается восемь сортов картофеля, говорится на сайте «Дон-Агро». Эксперты оценивали стоимость актива на уровне 450-600 млн руб. Не исключено, что «Мираторг» изменит специализацию хозяйства и будет выращивать не картофель, а кормовые агрокультуры для КРС, поскольку уже занимается животноводством в Клетнянском районе Брянской области, где расположено хозяйство.



По данным kartoteka.ru, ООО «Изобилие» зарегистрировано в 2001 году. Уставной капитал — 38,1 млн руб. В числе прежних владельцев компании — структуры холдинга «Разгуляй», некогда одного из лидеров российского АПК, обанкротившегося в 2016 году. Как следует из данных kartoteka.ru, выручка «Изобилия» в 2018 году составила 333,4 млн руб., чистый убыток — 53,3 млн руб. В предыдущие три года компания также работала с убытком.



«Мираторг» основан в 1995 году, активы холдинга расположены в 16 регионах России. Компания является вторым производителем мяса в России, согласно рейтингу «Агроинвестора», и выпускает свинину, говядину, розовую телятину, мясо бройлера, ягнятину, молоко, а также занимается переработкой продукции. Согласно рейтингу BEFL, по состоянию на май 2019-го «Мираторг» занимал первое место среди российских землевладельцев, управляя около 1 млн га.



AVG Capital Partners — фонд прямых инвестиций, созданный в 2007 году для вложений в различные сектора российского АПК — от растениеводства и животноводства до производства конечных потребительских товаров. Согласно собственным данным, предприятия фонда работают в шести регионах, инвестпортфель превышает $200 млн частных инвестиций.

