«Мираторг» построит свинокомплексы в Брянской и Орловской областях

Агрохолдинг «Мираторг», крупнейший в России производитель свинины и говядины, планирует дополнительно инвестировать 6,5 млрд руб. в аграрный сектор Брянской и Орловской областей в рамках межрегионального проекта удвоения мощностей свиноводческого дивизиона, сообщила «Агроинвестору» пресс-служба компании. Агрохолдинг скорректировал концепцию проекта в части географии размещения площадок: семь комплексов, которые планировалось построить в Курской области, будут возведены в соседних регионах. Другие параметры инвестиционного проекта останутся неизменными, уточняет компания.



Изначально проект удвоения производства свинины предполагалось реализовать полностью в Курской области, однако в начале 2018 года компания решила перенести часть мощностей в Орловскую область, в том числе из-за нехватки земельных ресурсов. Вчера глава Курской области Роман Старовойт сообщил, что холдинг перенесет возведение еще семи площадок в соседние регионы. Это связано с тем, что против их строительства выступают местные жители, в частности они опасаются распространения неприятного запаха и экологических проблем. По словам Старовойта, сейчас в Курской области работает 35 свинокомплексов «Мираторга», в соседней Белгородской области, которая является крупнейшим в стране производителем свинины и мяса птицы, действует 64 площадки компании.



Брянская область является центром межрегионального проекта «Мираторга» по производству говядины, там же находится его птицефабрика «Брянский бройлер». В Орловской также расположены площадки для производства говядины. Кроме того, в обоих регионах у «Мираторга» уже есть свинокомплексы. По словам представителя компании, холдинг реализует проект, основываясь на экономической целесообразности и всесторонней оценке условий развития бизнеса. Новые комплексы позволят создать дополнительно 420 рабочих мест и обеспечат ежегодное поступление около 130 млн руб. налогов в консолидированные бюджеты регионов. При строительстве площадок будут использованы новейшие технологии и передовой опыт мировых лидеров свиноводства, что позволит не только добиться высокой эффективности производства, но и минимизировать воздействие на окружающую среду, подчеркивает холдинг.



При этом корректировка плана не предполагает отказа от завершения строительства начатых объектов, уточняет представитель компании, отмечая, что это важно для дальнейшего развития как смежных проектов, так и агропромышленной структуры Курской области, в том числе для выполнения социальных обязательств холдинга. Ранее Роман Старовойт говорил, что «Мираторг» не отказывается от проектов строительства в Курской области предприятий по производству гепарина стоимостью 375 млн руб. и желатина за 2,3 млрд руб., мукомольно-крупяного завода за 3 млрд руб. и комбикормового завода за 5 млрд руб.



«Мираторг» основан в 1995 году, активы холдинга расположены в 16 регионах России. Компания является вторым производителем мяса в России, согласно рейтингу «Агроинвестора», и выпускает свинину, говядину, розовую телятину, мясо бройлера, ягнятину, молоко, а также занимается переработкой продукции. Согласно рейтингу BEFL, по состоянию на май 2019-го «Мираторг» занимал первое место среди российских землевладельцев, управляя около 1 млн га.

