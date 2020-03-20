«Мираторг» увеличит стадо КРС

«Мираторг», крупнейший в стране производитель говядины, планирует увеличить маточное поголовье скота специализированной породы абердин-ангус в Калининградской области на 11% — до 49 тыс. животных, сообщает компания. Стабильный производственный цикл «корова-теленок» — ключевое условие экономической эффективности проекта мясного скотоводства, считает компании.



«По итогам 2020 года мы получим рекордное для Калининградской области количество телят и прогнозируем дальнейший рост общего поголовья мясного КРС. В связи с этим компания продолжает инвестировать в увеличение числа животноводческих площадок и расширение кормовой базы проекта», — сообщает пресс-служба агрохолдинга. Компания также подчеркивает, что расширение стада пройдет за счет собственных ресурсов.



Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин говорит, что сектор мясного КРС остается очень сложным в плане инвестиций и организации производства. «Масштабных вложений в новые проекты мы не наблюдаем», — рассказал он «Агроинвестору». По его словам, сейчас есть фермерские хозяйства, которые пытаются увеличить поголовье скота, но это будет длительный процесс, учитывая их масштабы. «А более значимо кроме «Мираторга» этим никто не занимается по понятным причинам: это должна быть очень сильная структура», — говорит Юшин. Цена на мясо крупного рогатого скота также не делает отрасль привлекательной, сроки окупаемости проектов превышают 11-12 лет.



«Сейчас развивается инфраструктура отрасли, прежде всего — откорм. У нас есть убой и возможности для создания пастбищ, но нет интеграторов, которые бы забирали скот у мелких хозяйств для откорма на своих площадках и затем постоянно обеспечивали товарным скотом убойные предприятия», — рассказывает Юшин. По его словам, это «серединное звено» в России пока отсутствует, но сейчас его развивают в некоторых регионах, прежде всего в Сибири. «Без этого рассчитывать на успехи в отрасли сложно. «Мираторг» и «Заречное» не потянут создание целой отрасли», — признает Юшин. При этом, по его словам, в этом году ассоциация ожидает небольшого роста производства говядины.



Нынешняя ситуация с курсом валют и ценой на нефть нервирует инвесторов, продолжает Юшин. «Если все это приведет к удорожанию кормов, горюче-смазочных материалов, оборудования, то это, конечно, негативный фактор. Но я не думаю, что именно курс доллара сейчас является основным препятствием для развития мясного скотоводства», — говорит он.



С другой стороны, девальвация рубля может привести к снижению импорта, освобождению отечественного рынка от зарубежных товаров, что может позволить создать цену, которая будет привлекать новых инвесторов. «Но с учетом того, что проекты очень затратные, остается вопрос: будут ли люди решаться заходить в отрасль? — рассуждает Юшин. — Думаю, что для регионов, где была африканская чума свиней, занятие мясным скотоводством было бы хорошей альтернативой возобновления производства свинины. Спрос на качественную говядину в России есть, поэтому заниматься этим можно, хотя отрасль очень капиталоемкая».



По данным Росстата, в январе-феврале производство КРС на убой в сельхозорганизациях составило 159,8 тыс. т, что на 4,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.



У «Мираторга» 97 ферм КРС в шести регионах, общее поголовье специализированной мясной породы абердин-ангус превышает 700 тыс. животных. Производственная цепочка включает растениеводческий дивизион, фермы КРС, площадки зернового откорма и автоматизированный комплекс по убою и глубокой переработке КРС мощностью 500 тыс. голов в год. Активы холдинга в Калининграде включают растениеводческий дивизион и 12 животноводческих ферм с общим стадом 75 тыс. животных.

