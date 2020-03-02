Суд отклонил требования к «Мираторгу» о запрете продавать адыгейский сыр

Арбитражный суд Москвы встал на сторону компании «ПродМир», управляющей сетью супермаркетов «Мираторг», в споре с «Кошехабльским сырзаводом» о запрете на продажу адыгейского сыра производства «Умалат». Это решение было принято в связи с тем, что сеть не торгует этим сыром с августа 2019 года, сообщает пресс-служба агрохолдинга.



«Мы приветствуем решение суда, так как спорный товар был выведен из сети сразу же после получения претензии от адыгейской компании. Полагаем, что привлечение ООО «ПродМир» к данному судебному спору было направлено на искусственное изменение подсудности из Арбитражного суда Брянской области в Арбитражный суд города Москвы, что фактически подтвердилось, когда истец отказался от материальных требований к нашей компании», — говорится в сообщении пресс-службы «Мираторга».



Из материалов арбитражного дела следует, что адыгейский «Кошехабльский сырзавод» обратился в суд с требованием запретить продажу адыгейского сыра организациям, которым не принадлежат права на наименование места происхождения товара (НМПТ). Ответчиками в деле были «ПродМир» и «Умалат». За незаконное использование НМПТ «Сыр Адыгейский» компания требовала с «Мираторга» 2 млн руб., с компании «Умалат» - 20 млн руб. Однако Арбитражный суд отказал истцу в удовлетворении требования к сети из-за отсутствия доказательств продажи спорного товара в настоящее время. Также суд выделил требования к «Умалату» в отдельное производство и передал в Арбитражный суд Брянской области, где уже рассматриваются аналогичные споры между производителями.



Гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов рассказал «Агроинвестору», что доля адыгейского сыра, произведенного не на территории Адыгеи, постепенно снижается, а некоторые компании из других регионов России просто меняют название продукта. «Например, тот же самый «Умалат» сейчас выпускает «Кавказский сыр», — говорит он.



«У меня есть позиция, которая касается не только «Адыгейского сыра». У нас есть целый ряд продуктов, которые в советское время производились в соответствии с определенными техническими условиями и ГОСТ. И это была отработанная технология без жесткой привязки к сырью. То есть НМТП на адыгейский сыр регистрировался на продукт, который выпускался на всей территории постсоветского пространства, его продолжают делать в той же самой Белоруссии», — отмечает Белов. По его словам, запрет на производство адыгейского сыра вне Адыгеи был бы понятен, если бы продукт появился несколько лет назад, тогда же зарегистрировали торговую марку, технологию производства. «Хотя в целом адыгейских производителей я понимаю, но такая практика негативно сказывается на рынке и потреблении», — добавляет Белов.



При этом «Умалату» будет несложно выйти в торговые сети со своим новым продуктом — «Кавказским сыром», но другое дело, что потребитель с ним не знаком, продолжает Белов. «То есть нужно разъяснить, что такое «Кавказский сыр», а для этого потребуются дополнительные вложения в продвижение, а это затраты для бизнеса и потраченное время, пока потребитель поймет, что «Кавказский» — это во многом тот же самый традиционный «Адыгейский», только произведенный не территории Адыгеи», — заключил Белов.



Как рассказывал ранее гендиректор «Умалата» Алексей Мартыненко, на заводе компании полностью соблюдалась технология производства «Адыгейского сыра», но «получается, что те, кто [работают] в Адыгее —могут его производить, те, кто не в Адыгее, — не могут». По его словам, в ходе спора за право производить адыгейский сыр «Умалат» выиграл суды первой и второй инстанций, но кассация отменила решения нижестоящих судов и отправила дело на пересмотр. «Ждем, когда первая инстанция вынесет решение. Де-юре нам не запрещали производить адыгейский сыр, мы его производим, но мы уже делаем и «Кавказский», и «Черкесский» сыры», — рассказал Мартыненко. По его словам, чтобы люди поняли, что такое «Кавказский сыр», понадобится 50 лет и минимум $50 млн.



В 2017 году на рынке начались конфликты, связанные с правом владения торговой марки «Адыгейский сыр». Производители Адыгеи стали подавать иски в суды на компании из других регионов, производящие сыр по ГОСТу. Ряд торговых сетей ввели ограничение на продажу продукции, выпущенной не в республике. Все это, как говорил в 2018 году Белов, привело к сокращению потребления этого вида сыра примерно на 15% — до 30 тыс. т.



В том же году Президиум Суда по интеллектуальным правам отклонил кассационную жалобу четырех производителей — «Умалат», «Саянмолоко», «Белый медведь» и предпринимателя Вадима Агамиряна, которые боролись за право производить сыр под названием «адыгейский» вне территории Адыгеи. Таким образом, исключительное право на производство адыгейского сыра закреплено за предприятиями республики.



Однако на рынке России возникла юридическая коллизия: одновременно действуют два документа, противоречащие друг другу — НМПТ «Сыр Адыгейский», зарегистрированное в 2004 году Роспатентом, и ГОСТ «Сыры мягкие. Технические условия». НМПТ запрещает выпуск адыгейского сыра всем производителям России за пределами Адыгеи, а ГОСТ разрешает делать его на территории России, Армении, Киргизии, Казахстана и Узбекистана.

