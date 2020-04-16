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Рынки
Центробанк рассказал, почему дорожают продукты питания
Елизавета Литвинова
Агроинвестор
16 апреля 2020
За прошлую неделю сильнее всего подорожали гречка, куриные яйца и сахар
Значительнее всего выросли цены на продукты, которые население закупало впрок на период самоизоляции
Фото: А. Махонин

В марте по сравнению с февралем темп роста цен ускорился под влиянием ослабления курса рубля и ажиотажного спроса на ряд продуктов, сообщает Центробанк. По данным регулятора, наиболее заметно подорожали продукты питания, которые население закупало впрок на период самоизоляции, например, мясо птицы, крупы и макароны, картофель. Однако эти товары все еще дешевле, чем в прошлом году, говорится в отчете ЦБ.

По информации Росстата, за период с 7 по 13 апреля среди продовольственных товаров больше всего выросли цены на гречневую крупу — на 2,8%. Подорожание отмечено в 80 регионах России, из них в 15 цена увеличилась на 5% и более. Наибольший рост цен отмечался в республике Северная Осетия-Алания — на 12,3%. В Свердловской области гречка подешевела на 1,2%, в Орловской и Ивановской областях — на 0,2%. «Агроинвестор» ранее писал, что гречка существенно подорожала в оптовом звене из-за низкого валового сбора гречихи в прошлом году и ажиотажного спроса на гречку в марте. Если сейчас тонна гречневой крупы стоит 52-55 тыс. руб., то в прошлом году цена была на уровне 21-22 тыс. руб./т, говорила директор информационно-аналитического департамента Российского зернового союза (РЗС) Елена Тюрина. По ее словам, гречка дорожает на протяжении всего сельхозсезона, однако можно ожидать скорого снижения темпов роста с 35% до 3-5%.

За этот же период заметно выросли цены на куриные яйца — на 2,5%. Увеличение цен на 5% и более отмечено в 11 регионах, из них наиболее значительное увеличение было в Калмыкии — на 8%. Цены на яйца снизились в республике Алтай и Севастополе — на 2% и 1,2% соответственно. Рост цен связан с девальвацией рубля и предпасхальным периодом. «Падение курса рубля на 25% привело к увеличению себестоимости производства яиц и бройлеров на 5-7%», — говорил президент консалтинговой компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев.

Цены на сахар-песок увеличились на 2,1%. В 15 регионах он подорожал на 3,5% и более. Самый большой рост зафиксирован в Липецкой области — на 6,3%. В Алтайском крае и Смоленской области сахар стал дешевле на 1,8% и 0,5% соответственно. Рост цен связан с проблемами в логистике у поставщиков, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

Среди остальных продуктов питания выросли цены на рис (1,4%), мясо кур (0,9%), пшеничную муку (0,8%), макаронные изделия и вермишель (0,7%), говядину, мясные консервы и ржаной хлеб (0,3%), сообщает Росстат. Одновременно на 0,3% снизились цены на вареную колбасу.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 1%, в том числе репчатый лук подорожал на 13,1%, морковь — на 4%, капуста — на 3,6%, картофель — на 3,5%, яблоки — на 2,1%. В то же время огурцы стали дешевле на 8,7%, томаты — на 5,3%. По данным ЦБ, в марте плодоовощная продукция подешевела на 1,9%, причем цены на нее падают с декабря 2019 года, говорится в его отчете. Причиной падения цен на томаты и огурцы стало значительное сокращение спроса из-за прекращения работы отелей, ресторанов, ярмарок и прочих небольших потребителей, рассказывал «Агроинвестору» директор Плодоовощного союза Михаил Глушков. Также свою роль играет и импортная продукция, которая зачастую дешевле отечественной, добавлял он.

В марте 2020 года темп роста цен ускорился под влиянием разовых факторов. Годовая инфляция составила 2,5%, что на 0,2%. выше, чем в феврале, сообщает ЦБ. «Ускорение роста цен было связано с ослаблением обменного курса, а также увеличением спроса на ряд продовольственных товаров и других товаров первой необходимости в связи с подготовкой населения к режиму самоизоляции, введенному из-за распространения пандемии COVID-19», — следует из отчета регулятора. Ограничительные меры, введенные Россией и другими странами, выраженное и продолжительное замедление мировой экономики, а также влияние возросшей неопределенности и произошедшего ужесточения денежно-кредитных условий на динамику внутреннего спроса станут значимыми дезинфляционными факторами среднесрочного характера, утверждают аналитики ЦБ.

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