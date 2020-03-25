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Аналитика
Цены на яйца будут расти
Елизавета Литвинова
Агроинвестор
25 марта 2020
Девальвация рубля уже привела к удорожанию продукции птицеводства на 5-10%
Спрос на яйца может увеличиться, поскольку это бюджетный источник животного белка
Фото: Pixabay

Росптицесоюз обратился ко всем птицеводческим предприятиям с просьбой не повышать цены на яйцо из-за сложившейся в стране ситуации, рассказала «Агроинвестору» гендиректор союза Галина Бобылева. Правда, цены на рынке во многом определяет покупательская способность населения, а она у нас не растет, поэтому и яйца сейчас не дорожают. Однако союз признает, что себестоимость яйца неизбежно увеличится из-за падения курса рубля, так как подорожают импортные компоненты кормов и оборудование.

Девальвация рубля уже привела к удорожанию продукции птицеводства. Это объясняется ростом цен на зарубежные компоненты яичного птицеводства: аминокислоты и витамины, ветеринарные препараты. «Падение курса рубля на 25% привело к увеличению себестоимости производства яиц и бройлеров на 5-7%», — прокомментировал президент консалтинговой компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев.

В кризис и при падении покупательской способности потребители во всем мире переходят на более дешевые источники животного белка — это яйцо и молочные продукты. «Мы ожидаем большего переключения на яйцо и в России, но, конечно, его себестоимость будет выше, чем обычно. Вопрос только в том, как удастся сохранить баланс между растущим спросом и предложением на яйцо по более дорогой цене, а ее повышение — это вынужденная мера для компенсации потерь производителей», — рассуждает Давлеев.

Главное, чтобы в этой ситуации не было обременений со стороны Федеральной антимонопольной службы, продолжает он. «Она почему-то каждый год проводит одни и те же расследования в отношении поставщиков из-за роста цен на яйцо. Хотя мы уже 10-15 лет ежегодно доказываем, что это сезонный фактор, но в этом году к нему прибавится и увеличение себестоимости, которое происходит по объективным причинам, независящим от производителей», — отмечает он.

Гендиректор птицефабрики «Синявинская» Артур Холдоенко подтверждает: падение курса рубля неизбежно приведет к удорожанию продукции. «Производители зерна поднимают на него цену в связи с тем, что доллар растет, — сказал он «Агроинвестору». — Все, что связано с курсом валют, в нашей себестоимости составляет около 70%. И только 30% затрат никак не зависят от курсовой разницы: это зарплаты, электроэнергия, газ, налоги и какие-то товары, которые производятся в России».

По словам Холдоенко, «Синявинская» снизит цены на яйцо после Пасхи — 19 апреля. «Мы сейчас в предпасхальном сезоне, цены у нас хорошие, но дальше будет коррекции вниз. Все как обычно, ничего нового», — добавляет он. Также «Синявинская» пока не меняет планы на этот год из-за падения курса рубля. «А что будет через месяц-три — будем смотреть. Нужно следить за коронавирусом, как он будет распространяться в России. Много факторов, которые влияют на планы. Но пока мы не паникуем», — заключил он.

Давлеев говорит, что активный сезонный спрос на яйцо перед Пасхой вполне ожидаем, но из-за паники, связанной с коронавирусом, люди начали покупать его в гораздо больших объемах. «В связи с этим продажи птицефабрик резко увеличились, где-то и цена пошла вверх из-за того, что сети начинали отбивать друг у друга заказчиков. Пока трудно говорить о какой-то финальной цифре, но в отдельных точках продаж рост цен на яйцо составил 5-10%. При этом отпускные цены пока остаются стабильными», — рассказал он.

Президент Росптицесоюза Владимир Фисинин считает, что в этом году производство яиц будет расти, потому что в них есть потребность. «Не стоит забывать, что у нас и экспорт большой: около 530 млн штук, и мы можем поставлять намного больше», — рассказал он «Агроинвестору». «Сегодня мы в полном объеме обеспечены российским куриным яйцом», — сказал первый замминистра Джамбулат Хатуов в ходе селекторного совещания в Минсельхозе (цитата по сайту агроведомства). Он также подчеркнул, что развитие птицеводства в России является одним из наиболее важных направлений для обеспечения продовольственной безопасности страны.

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