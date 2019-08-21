«Черкизово» покупает птицефабрику в Белгородской области

«АПК “Михайловский”», входящий в группу «Черкизово», подал ходатайство в ФАС о приобретении голосующих акций компании «Ровеньский бройлер», говорится в уведомлении службы. Основной вид деятельности предприятия — производство яиц сельскохозяйственной птицы.



Как пояснила «Агроинвестору» представитель «Черкизова», холдинг достиг договоренности о покупке 100% акций компании. «Ровеньский бройлер» выпускает инкубационное яйцо, у него шесть площадок ремонтного молодняка и родительского стада в Белгородской области, объем производства составляет около 70 млн яиц в год. Компания входит в холдинг «Приосколье». Сроки завершения сделки и ее стоимость не уточняются. Пресс-служба «Приосколья» на запрос не ответила.



«Группа “Черкизово” увеличивает производство собственного инкубационного яйца. С учетом загрузки присоединившихся к группе курских и алтайских активов потребность в инкубационном яйце на 2020 год оценивается примерно в 430 млн штук, — рассказала представитель холдинга. — Сейчас собственное производство компании с учетом последних приобретенных бройлерных площадок составляет около 360-380 млн яиц в год. Приобретение компании “Ровеньский бройлер” позволит “Черкизово” замкнуть круг вертикальной интеграции и выйти на 100% самообеспечение инкубационным яйцом, взяв под контроль все показатели по качеству и ветеринарии».



С учетом снижения покупательной способности населения на фоне пятилетнего падения реальных располагаемых доходов стратегия вертикальной интеграции и инвестиций в увеличение доли рынка в целом себя оправдывает, комментирует инвестиционный менеджер «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. «Инвестиции в создание сопоставимого производства составляют оценочно 1,5-2,5 млрд руб. Стоимость покупки оценить сложно из-за отсутствия информации по юрлицам и потенциальным обременениям», — говорит он.



«“Черкизово” продолжает есть слона по частям, — говорит директор департамента стратегического маркетинга компании «Евроэксперт» Евгения Шалихманова. — С одной стороны, “Черкизово” давно хотела закрепиться в Белгороде, с другой стороны — по слухам, которые муссируются в отрасли, собственники “Приосколья” хотят по мере сил выйти в кэш. Судя по тому, что бизнес-юниты сейчас выкупаются в розницу, от идеи суперсделки “Черкизово” все-таки отказалась: скорее всего, из-за очевидных сложностей взаимной интеграции двух таких гигантских структур». С покупкой этого добротного устойчивого актива у «Черкизова» возникает явный профицит по инкубационному яйцу, так что можно ожидать дальнейших сделок по покупке активов для выращивания бройлера, предполагает она.



По данным kartoteka.ru, ЗАО «Ровеньский бройлер» зарегистрировано в августе 2007 года. Его выручка в 2017 году превысила 1,1 млрд руб., чистая прибыль — 385,2 млн руб.



«Ровеньский бройлер» станет третьим приобретением «Черкизово» в Белгородской области, добавила представитель группы. До этого холдинг уже купил в регионе аналогичную площадку по производству яйца, а так же начал производство полуфабрикатов для KFC еще на одном белгородском предприятии, сказала она.



В прошлом году «Бройлер Инвест», дочерняя компания «Черкизово», подавала в ФАС ходатайство о приобретении в собственность основных производственных средств ЗАО «Краснояружский бройлер», также входящего в «Приосколье». Мощность приобретенных площадок оценивалась в 80 млн инкубационных яиц. Кроме того, в декабре 2018-го «Черкизово» приобрела у «Приосколья» птицефабрику «Алтайский бройлер». Также в конце прошлого года группа выкупила у Россельхозбанка права требованийпо кредитным и обеспечительным договорам основных активов холдинга «Белая птица» на сумму 6,5 млрд руб. До этого «Черкизово» вела переговоры об аренде его белгородской площадки, выпускающей полуфабрикаты для сетей быстрого питания, в том числе для KFC.



В апреле агентство Reuters со ссылкой на два источника в отрасли и один близкий к администрации Белгородской области сообщило, что «Черкизово» ведет переговоры о покупке «Приосколья». Источник «Агроинвестора» в мясной отрасли тогда подтверждал, что переговоры ведутся, однако предполагал, что они будут длительными из-за сложного финансово-юридического контура активов «Приосколья».



По итогам 2018 года группа «Черкизово» заняла первое место в стране по объему производства мяса бройлера, потеснив прежде бессменного лидера — «Приосколье». Также компания сохранила лидерство в рейтинге «Агроинвестора» крупнейших производителей мяса: в прошлом году группа выпустила свыше 702 тыс. т в убойном весе.

