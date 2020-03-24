Девальвация рубля грозит производителям мяса ценовыми ножницами

Рост курса доллара окажет влияние на мясную отрасль, наиболее заметно это может сказаться на птицеводческих предприятиях. По прогнозу гендиректора Национального союза птицеводов Сергея Лахтюхова, себестоимость продукции птицеводства в ближайшие два-три месяца вырастет. «Доля составляющих, которые зависят от курса доллара, на уровне 25-30%. Это соевый шрот, премиксы, кормовые добавки, аминокислоты, суточные цыплята для родительского стада, — рассказал он «Агроинвестору». — В опосредованной зависимости 30-35% составляющих: пшеница, подсолнечный шрот, подсолнечное масло, ветпрепараты, ГСМ, транспорт, ремонт оборудования, инкубационное яйцо».



При этом рост цен на конечную продукцию, по мнению Лахтюхова, невозможен. Потребительский спрос стагнирует, а оптовую цену сдерживает рост объемов производства свинины и пост у православных христиан. Оценивая инвестиционный климат в отрасли, Лахтюхов отметил, что сейчас инвестиционная фаза в отрасли практически завершена, и рост курса доллара не окажет существенного влияния, за исключением тех проектов, которые обслуживаются в валютных кредитах и займах. В этом случае возможен пересмотр планов предприятий в связи с ростом стоимости импортного оборудования и общей экономической неопределенностью.



В то же время привлекательность экспортного направления растет, конкурентность российской продукции по отношению к зарубежной повышается. И, если не будет ограничений, связанных с перемещением грузов, ситуация будет благоприятной. «Импорт может сократиться, но необходимо принимать во внимание, что основной объем поставок птицеводческой продукции приходится на Беларусь. Вторым по объему поставщиком является Бразилия, а курс валюты этой страны падает теми же темпами, что и рубль по отношению к доллару. Поэтому снижение здесь, возможно, будет незначительным», — рассказал Лахтюхов.



Гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев отмечает, что на свиноводческие предприятия девальвация оказывает влияние, но не столь заметное. «В 2018—2019 годах мы вышли практически на 100%-ную обеспеченность свининой, соответственно, прямого влияния на рынок ослабление рубля не оказывает», — говорит он. По оценке Ковалева, доля импорта этого вида мяса в прошлом году составила менее 2%. На цену свинины больше влияют спрос и предложение. Спрос в последние несколько месяцев не растет, а предложение увеличивается интенсивными темпами. «В прошлом году прирост составит 5% в целом и 7% в промышленном секторе. В этом году производство увеличится еще больше, на 8-10% в промышленном секторе или, не менее чем на 7% в общем», — прогнозирует Ковалев.



По словам Ковалева, сейчас наблюдается системное снижение цен, оно началось еще во второй половине прошлого года. Средняя цена прошлого года была на 8% ниже, чем в 2018 году. В этом году снижение продолжится в этих же пределах. За первые два месяца этого года цена на мясо упала на 11% по сравнению с прошлым годом.



Говорить о повышении цен сейчас не приходится, хотя себестоимость производства свинины может незначительно вырасти, продолжает Ковалев. «Почти все корма производится внутри страны, в основе — зерно, цена на него высокая, но это системный фактор, — комментирует он. — Все премиксы производятся на территории России, хотя их ингридиенты в основном импортные: это аминокислоты, минеральные вещества, витамины. Они, безусловно, увеличат стоимость премиксов, но на себестоимости готовой продукции кардинальным образом это не скажется».



Ковалев отметил, что многие свинокомплексы построены под импортное оборудование, но кредиты у предприятий рублевые, поэтому прямого влияния на реализацию проектов девальвация не окажет. Более сложная ситуация у компаний, которые сейчас возводят убойные комплексы, где доля импортного оборудования значительная. Эти предприяти получат дополнительную финансовую нарузку.



Девальвация могла бы работать в положительном аспекте на развитие экспорта продукции. Но половина поставок из России идет в страны ближнего зарубежья за рубли. Другая половина — в Азию, поэтому положительный эффект не будет носить преобладающего характера.



Заместитель руководителя Национальной мясной ассоциации Маргарита Бражевская считает, что ситуация на рынке мяса на фоне падения курса рубля будет оставаться стабильной, так как цены будут формироваться за счет высокого предложения. «Действительно, активный период инвестиций в птицеводстве закончился. В свиноводстве в ближайшие два года продолжится реализация ранее начатых и новых, уже подтвержденных льготными кредитами, инвестиционных проектов, — говорит она. — В мясном скотоводстве инвестиции делает ограниченное число игроков, что связано с длительным сроком окупаемости (более 12 лет) и потребностью в большом оборотном капитале. Крупные инвестиционные проекты уже подходят к завершению. Таким образом, потребности внутреннего рынка мяса будут полностью обеспечены построенными и строящимися мощностями».



НМА ожидает, что в 2020 году производство мяса всех видов увеличится не менее чем на 2%. Наибольший рост (около 7% или 262 тыс. т) прогнозируется в свиноводстве, это обусловлено реализацией запущенных ранее инвестиционных проектов. Выпуск мяса птицы по итогам году прибавит 2% или около 100 тыс. т. Производство КРС увеличится на 1,5% или на 25 тыс. т.



Доля импорта мяса и мясопродуктов крайне низкая, по итогам 2019 года она составила всего 7% или 865 тыс. т, в том числе на рынке свинины — 2,3%, птицы — 3,5%, говядины — 20,1% в объеме ресурсов (с учетом ввоза из Беларуси, приводит данные Бражевская. Таким образом, по ее оценке, импорт не может оказать существенного влияния на цены внутреннего рынка. «Возможно, немного может подорожать говядина, здесь доля ввоза все еще велика. Но основной импорт говядины приходится на страны Латинской Америки, где национальные валюты продолжают тенденции к падению, начавшиеся ранее. Возможно, это обстоятельство нивелирует эффект роста курса рубля и приведет к отсутствию значительного роста цен на говядину», — считает Бражевская.



Изменение курса рубля, по прогнозу НМА, в первую очередь, коснется отдельных составляющих себестоимости. По некоторым компонентам мы пока еще импортозависимы (часть кормовых добавок, витаминов, инкубационного яйца), а одним их основных составляющих себестоимости продукции животноводства является зерно. «Поэтому мы не исключаем роста себестоимости производства. Однако цена на рынке формируется под влиянием спроса и предложения. Несмотря на повышение себестоимости производства, сдерживающим фактором будет высокая конкуренция на рынке мяса птицы и свинины, а также ограниченная покупательная способность населения», — согласна с мнениями глав отраслевых союзов Бражевская. В последние два года себестоимость производства свинины выросла в среднем на 20-25%, а средние оптовые цены в 2019 году были ниже 2018 года, по данным ассоциации, на 2,5-5%, добавляет она.



Значительный рост экспорта, по оценке Бражевской, маловероятен. Это связано с низкими перспективами открытия таких стран как Китай, Япония, Южная Корея. «Также не исключено негативное влияние вынужденного изменения логистики, отмены выставок, бизнес-миссий и деловых командировок на фоне ситуации с развитием коронавирусной инфекции в мире. Но в случае стабильной эпизоотической ситуации в России по африканской чуме свиней, гриппу птиц и другим болезням животных мы ожидаем прирост экспорта в 2020 году в объеме 15-20% относительно 2019 года», — рассказала эксперт.

