Спасибо! Вы подписаны на нашу рассылку!
usd
74.973
eur
83.594
moex
2333.44
brent
33.75
пшеница
504.4
сахар
12.26
Компании
«Дамате» покупает завод по переработке баранины
Елизавета Литвинова
Агроинвестор
12 марта 2020
Ежегодный объем производства составит 12,6 тысячи тонн
У российской баранины хороший экспортный потенциал, но для его развития производителям нужно «выйти из тени»
Фото: «Дамате»

«Дамате» запустила переработку баранины на базе Черкесского мясоперерабатывающего комбината, которым управляет компания «Кавказ-мясо», принадлежащая Магиту Батдыеву. «Дамате» покупает эту компанию, рассказала «Агроивестору» представитель группы. Компания планирует вложить в производство баранины 2,68 млрд руб. и выйти на ежегодный объем производства 12,6 тыс. т продукции — полуфабрикатов, котлет, консервов и др. Мощность переработки составит до 720 тыс. овец в год. Также «Дамате» планирует построить и реконструировать откормочные и племенные площадки в Ставропольском крае и Карачаево-Черкесии на 68 тыс. мест.

«Начало переработки стало логическим развитием проекта по производству баранины, начатого компанией в 2018 году. Проект включает в себя откормочные и племенные площадки в Ставропольском крае и Карачаево-Черкесской республике, сервисную компанию и мясоперерабатывающий завод», — уточнила представитель «Дамате».

Президент компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев рассказал «Агроивнестору», что Черкесский мясокомбинат является одним из самых крупных в регионе. По его словам, приобрести готовое предприятие, даже если в него нужно будет инвестировать определенную сумму, выгоднее, чем строить с нуля. Это связано, во-первых, с готовой инфраструктурой: именно на ее обустройство обычно уходит много времени и средств. Во-вторых, есть обученный персонал. «Не факт, что получится набрать новый персонал на новое производство в чистом поле. А там сотрудники уже есть, и это хорошо, — говорит Давлеев. — Также, учитывая то, что комбинат большой, можно увеличить мощности производства».

Сейчас на долю баранины в среднем приходится чуть более 2% от всего мясного рынка, но в некоторых регионах этот показатель выше, говорит председатель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. По его словам, сейчас выращивание мелкого рогатого скота в России довольно развито, но его убой и переработка находятся в начальной стадии. «Сейчас в основном убой идет на рынках или в магазинах, закупающих туши. Но уже намечается тенденция промышленной переработки, упаковки и расширения каналов реализации баранины», — рассказал он «Агроинвестору». В России как таковой переработки баранины нет, соглашается Давлеев. «Нет цивилизованной разделки, упаковки, по промышленным стандартам. Даже у крупных переработчиков типа компании «Эколь» из Подмосковья и то четыре-пять разных поставщиков», — знает он.

У российской баранины очень хороший экспортный потенциал. Очевидно, что ее потребление будет расти, а климатические изменения в традиционных странах-экспортерах, прежде всего это Австралия, могут привести к резкому снижению поставок мяса на мировой рынок. «Есть и другие страны-производители баранины, но у России, как нам кажется, учитывая большие возможности в том числе и в выращивании мелкого рогатого скота, хорошие перспективы, — уверен Юшин. — Нужно учитывать и то, что многие страны-потребители находятся в логистической близости к нам». Однако рынок баранины пока зачастую работает «в серую», а для экспорта необходима полностью прозрачная цепочка производства и соответствие требованиям импортеров, продолжает он. По словам Юшина, в ближайшее время Россия может нарастить экспорт баранины с 12,5 тыс. т до 30 тыс. т в год.

Единственный сдерживающий фактор для подобных производств — невозможность быстро развить племенную базу. Именно от этого зависит экспортный потенциал, считает Давлеев, хотя соглашается, что в целом у России он достаточно высокий. «Есть, например, совершенно бездонный рынок Ирина. Также есть Саудовская Аравия, которая готова брать нашу баранину в любом количестве, а импорт туда превышает 200 тыс. т, порой и 400 тыс. т в зависимости от года, — говорит Давлеев. — Нужно еще учитывать то, что австралийская и новозеландская баранина становятся малодоступными из-за цены. Так что, конечно, спрос на баранину сейчас превышает предложение».

В торговых сетях баранина редко встречается по той же причине — не всегда у производителей есть все необходимые документы и возможность обеспечить регулярные поставки. «Но продавать баранину в неорганизованных местах становится все сложнее. Хотя это мясо все равно не встанет на одну ступень с говядиной или свининой, баранина может вырасти в объемах [производства и продаж], только это зависит от того, насколько быстро рынок начнет работать открыто», — заключил Юшин.

Ранее «Дамате» сообщала о подписании более 20 договоров оказания услуг по развитию овцеводческого хозяйства с главами фермерских хозяйств Ставропольского края. Сотрудничество позволит увеличить показатели плодовитости и фертильности, в том числе за счет применения передовых технологий генетики животных, а также снизить заболеваемость и повысить сохранность стада, говорится в сообщении компании.

«Дамате» развивает параллельно несколько направлений: производство и переработка индейки, молочное животноводство, переработка молока и производство баранины. География деятельности группы охватывает Пензенскую и Тюменскую области, Ставропольский край.

Показать еще

Статьи по теме
Россельхознадзор ограничил поставки баранины из южных регионов
ГК «Дамате» экспортировала 1,4 тыс. т мяса индейки в 2019 году
«Дамате» увеличила производство мяса индейки
«Дамате» увеличит производство индейки на 50%
В ставропольском проекте «Дамате» поучаствуют соседние регионы

Читайте такжеNew Holland FR. Отзывы сельхозпроизводителей о кормоуборочных комбайнах этой серииПартнерский материал. В Воронеже прошла всероссийская конференция дилеров компании KUHN
Рекомендации
Рекомендации
Журнал
"Агроинвестор" №2, февраль 2020
Журнал
"Агротехника и технологии" №1, январь-февраль 2020
«Агротехника и технологии»
Непривлекательное село. Строительство жилья в сельской местности не спасёт деревни от вымирания
«Агротехника и технологии»
Теневые проблемы села. Рост АПК оттягивает внимание от насущных проблем сельских территорий
«Агроинвестор»
Когда свинина поедет в Китай. Потенциал экспорта в КНР оценивается в 350 тысяч тонн
«Агроинвестор»
Мусорные баги. Вопрос утилизации упаковки обостряется
Реклама
Рынки
Инвестиции
Технологии
Аналитика
Регионы
Компании
Рейтинги
Интервью
Мнения
Техника
Бизнес-страницы
Фото
Видео
Конференции
Справочник компаний
Подписка
Реклама
Реклама на сайте
Реклама в журнале «Агроинвестор»
Реклама в журнале «Агротехника и технологии»
Реклама в iPad-версии
Журналы
Контакты
Правила перепечатки
RSS
AppStore с iPad-версией