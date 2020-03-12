«Дамате» покупает завод по переработке баранины

«Дамате» запустила переработку баранины на базе Черкесского мясоперерабатывающего комбината, которым управляет компания «Кавказ-мясо», принадлежащая Магиту Батдыеву. «Дамате» покупает эту компанию, рассказала «Агроивестору» представитель группы. Компания планирует вложить в производство баранины 2,68 млрд руб. и выйти на ежегодный объем производства 12,6 тыс. т продукции — полуфабрикатов, котлет, консервов и др. Мощность переработки составит до 720 тыс. овец в год. Также «Дамате» планирует построить и реконструировать откормочные и племенные площадки в Ставропольском крае и Карачаево-Черкесии на 68 тыс. мест.



«Начало переработки стало логическим развитием проекта по производству баранины, начатого компанией в 2018 году. Проект включает в себя откормочные и племенные площадки в Ставропольском крае и Карачаево-Черкесской республике, сервисную компанию и мясоперерабатывающий завод», — уточнила представитель «Дамате».



Президент компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев рассказал «Агроивнестору», что Черкесский мясокомбинат является одним из самых крупных в регионе. По его словам, приобрести готовое предприятие, даже если в него нужно будет инвестировать определенную сумму, выгоднее, чем строить с нуля. Это связано, во-первых, с готовой инфраструктурой: именно на ее обустройство обычно уходит много времени и средств. Во-вторых, есть обученный персонал. «Не факт, что получится набрать новый персонал на новое производство в чистом поле. А там сотрудники уже есть, и это хорошо, — говорит Давлеев. — Также, учитывая то, что комбинат большой, можно увеличить мощности производства».



Сейчас на долю баранины в среднем приходится чуть более 2% от всего мясного рынка, но в некоторых регионах этот показатель выше, говорит председатель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. По его словам, сейчас выращивание мелкого рогатого скота в России довольно развито, но его убой и переработка находятся в начальной стадии. «Сейчас в основном убой идет на рынках или в магазинах, закупающих туши. Но уже намечается тенденция промышленной переработки, упаковки и расширения каналов реализации баранины», — рассказал он «Агроинвестору». В России как таковой переработки баранины нет, соглашается Давлеев. «Нет цивилизованной разделки, упаковки, по промышленным стандартам. Даже у крупных переработчиков типа компании «Эколь» из Подмосковья и то четыре-пять разных поставщиков», — знает он.



У российской баранины очень хороший экспортный потенциал. Очевидно, что ее потребление будет расти, а климатические изменения в традиционных странах-экспортерах, прежде всего это Австралия, могут привести к резкому снижению поставок мяса на мировой рынок. «Есть и другие страны-производители баранины, но у России, как нам кажется, учитывая большие возможности в том числе и в выращивании мелкого рогатого скота, хорошие перспективы, — уверен Юшин. — Нужно учитывать и то, что многие страны-потребители находятся в логистической близости к нам». Однако рынок баранины пока зачастую работает «в серую», а для экспорта необходима полностью прозрачная цепочка производства и соответствие требованиям импортеров, продолжает он. По словам Юшина, в ближайшее время Россия может нарастить экспорт баранины с 12,5 тыс. т до 30 тыс. т в год.



Единственный сдерживающий фактор для подобных производств — невозможность быстро развить племенную базу. Именно от этого зависит экспортный потенциал, считает Давлеев, хотя соглашается, что в целом у России он достаточно высокий. «Есть, например, совершенно бездонный рынок Ирина. Также есть Саудовская Аравия, которая готова брать нашу баранину в любом количестве, а импорт туда превышает 200 тыс. т, порой и 400 тыс. т в зависимости от года, — говорит Давлеев. — Нужно еще учитывать то, что австралийская и новозеландская баранина становятся малодоступными из-за цены. Так что, конечно, спрос на баранину сейчас превышает предложение».



В торговых сетях баранина редко встречается по той же причине — не всегда у производителей есть все необходимые документы и возможность обеспечить регулярные поставки. «Но продавать баранину в неорганизованных местах становится все сложнее. Хотя это мясо все равно не встанет на одну ступень с говядиной или свининой, баранина может вырасти в объемах [производства и продаж], только это зависит от того, насколько быстро рынок начнет работать открыто», — заключил Юшин.



Ранее «Дамате» сообщала о подписании более 20 договоров оказания услуг по развитию овцеводческого хозяйства с главами фермерских хозяйств Ставропольского края. Сотрудничество позволит увеличить показатели плодовитости и фертильности, в том числе за счет применения передовых технологий генетики животных, а также снизить заболеваемость и повысить сохранность стада, говорится в сообщении компании.



«Дамате» развивает параллельно несколько направлений: производство и переработка индейки, молочное животноводство, переработка молока и производство баранины. География деятельности группы охватывает Пензенскую и Тюменскую области, Ставропольский край.

