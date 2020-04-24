Экспорт молочной продукции вырос на 22%

В первые два месяца этого года объем экспорта молочной продукции вырос на 22% до 114 тыс. т на сумму $50,8 млн. Основными импортерами российской молочной продукции являются страны СНГ, на которые приходится порядка 92% поставок. Среди стран вне СНГ — Грузия, Китай, Абхазия, сообщает аналитический центр Milknews.

В январе-феврале отгрузки молочной сыворотки увеличились втрое, сухого обезжиренного молока — в два раза, мороженого — на 53%, сыров — на 20%, сливочного масла — на 12%, сырных продуктов — на 11%. При этом на 2% сократился вывоз питьевых молока и сливок, в два раза — сухого цельного молока, на 1% — кисломолочной продукции, на 32% — творога. Экспорт молочной продукции в Китай в январе-феврале 2020 года в физической массе уменьшился относительно уровня того же периода 2019 года на 12% до 1,6 тыс. т (примерно 1% в структуре экспорта). Однако в стоимостном выражении поставки выросли на 19%, составив $1,6 млн. В основном Россия отправляет в Китай мороженое.

Экспорт молочной продукции постепенно растет: по итогам прошлого года он увеличился на 5%. Ослабление рубля в 2020-м делает российскую продукцию более конкурентоспособной. «По нашей оценке, по итогам этого года рост должен составить около 15%. За первый квартал вывоз увеличился более чем на 20%», — рассказал «Агроинвестору» гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов.

Однако есть ряд важных факторов, которые могут повлиять на внешние продажи. Так, сейчас в финальной стадии находятся переговоры об открытии китайского рынка для сухих молочных продуктов из России. «Планируется открытие поставок сухого цельного и обезжиренного молока, пермеата и сыворотки. И именно сыворотка может стать ключевым продуктом, большие объемы которого мы сможем поставить на китайский рынок», — говорит Белов. Также сейчас ведутся переговоры об открытии рынков стран Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Северной Африки. «Фактически ведется достаточно много переговоров. Тут нужно поблагодарить Минсельхоз и Россельхознадзор, они активно занимаются этим вопросом. Однако нужно понимать, что львиная доля продаж все равно будет приходиться на постсоветское пространство», — уточняет Белов.

За первые два месяца 2020 года также вырос импорт молочной продукции. Так, по данным Milknews, доля ввоза из стран вне ЕАЭС увеличилась с 22% в январе-феврале 2019-го до 38% в физической массе и с 21% до 29% в стоимостном выражении. При этом рост объемов наблюдался по всем категориям кроме сухого молока, кисломолочной продукции, сыворотки и сырных продуктов. Физическая масса импорта молочной продукции составила 1,2 млн т на сумму $502 млн (плюс 15%).

Основными поставщиками молочной продукции в Россию в первые два месяца года были Беларусь (61%), Новая Зеландия (14%) из-за увеличения ввоза сливочного масла (за два месяца поставлено 45% от объема за весь 2019 год), далее следуют Аргентина (6%) и Уругвай (4%). Основными молочными товарами, импортируемыми Россией, остаются сыры, сливочное масло, питьевое молоко и сливки, сухие и сгущенные молоко и сливки, кисломолочная продукция и сыроподобные продукты. Рост импорта молочной продукции связан с низкими запасами сухого цельного и обезжиренного молока, а также сливочного масла в конце прошлого года, объяснил Белов. «Соответственно, в январе-феврале мы восполняли запасы этих позиций. Кстати, серьезно выросло и внутренне производство», — добавляет он. На фоне ослабление курса рубля импорт становится менее конкурентоспособным. «Мы ожидаем, что при сохранении текущей тенденции объем импорта до конца года может сократиться. И скорее всего, это произойдет за счет стран дальнего зарубежья», — рассказывает Белов.

Традиционным партнером России в молочной сфере останется Белоруссия, уточняет Белов. При этом он надеется, что индикативный баланс поставок будет соблюдаться и они будут прогнозируемыми. Соседняя республика по-прежнему занимает лидирующие позиции во внешних поставках большинства видов молочной продукции в Россию: ее доля ввоза питьевого молока и сливок составляет 72%, сухого обезжиренного молока — 91%, кисломолочной продукции — 96%, молочной сыворотки — 88%, сыров — 82%, творога — почти 100%, следует из данных Milknews.