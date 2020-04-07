Продажи молока в сельхозорганизациях выросли на 6,4%

К концу марта суточный объем реализации молока в сельхозорганизациях составил 49 тыс. т, что на 3 тыс. т или 6,4% больше, чем было в прошлом году, сообщает Минсельхоз. Максимальные объемы продаж отмечены в Краснодарском крае, Татарстане, Рязанской, Нижегородской, Новосибирской, Свердловской, Калужской, Курской и Кировской областях. Средний надой от одной коровы за сутки составил 17,64 кг, что на 0,99 кг больше, чем годом ранее. Лидерами среди регионов по этому показателю стали Ленинградская, Калининградская, Липецкая области.

Также Минсельхоз со ссылкой на Национальный союз производителей молока («Союзмолоко») сообщает, что в последние несколько недель отмечался рост спроса на различные категории молочной продукции: сыр, масло, ультрапастеризованное молоко, кефир, йогурт и творог. Рост составил около 10-15% и не оказал серьезного давления на рынок, продажи быстро стабилизировались. Если ажиотажный спрос на молочную продукцию все же будет, производители готовы обеспечить дополнительные объемы производства, отмечает агроведомство.

«Что касается рисков поставок необходимых импортных компонентов и комплектующих для предприятий молочного животноводства и перерабатывающего сектора, то «Союзмолоко» уже подготовил перечень чувствительных позиций, подчеркнул гендиректор союза Артем Белов (цитата по сайту Минсельхоза). — Совместно с Минсельхозом России и другими органами власти мы будем внимательно отслеживать бесперебойность поставок необходимых товаров, чтобы не допустить возникновения трудностей у бизнеса». По обращению союза, в частности, Советом Евразийской экономической комиссии было принято решение по обнулению импортных ставок на заменители грудного молока (с 5%) и основу для его производства (с 11%).

В части наращивания экспорта молочной продукции ситуация также находится под контролем и остается стабильной. Традиционные страны-покупатели российской молочной продукции, в основном это члены СНГ, не снижали объем закупок, а новые направления — Азия, Африка, Ближний Восток — еще разрабатываются, добавил Белов. «Мы продолжаем работу над экспортными гайдами, получением необходимых разрешительных документов, снижением административной нагрузки, улучшением логистических условий и рассчитываем, что поставки будут осуществляться, когда проблема распространения коронавируса будет решена», — отметил глава союза.

Кроме того, союз вместе с Минсельхозом работает над комплексом мер, необходимых для снижения влияния девальвации на себестоимость молочной продукции и розничные цены. По оперативным данным, цены сельхозтоваропроизводителей на молочную продукцию по состоянию на 2 апреля оставались стабильны. Так, цена на цельное пастеризованое молоко жирностью 3,2% составила 45,23 руб./кг, что на 0,3% больше показателя недели ранее. Цена на сухое обезжиренное молоко составила 191,04 руб./кг (-0,1%), на масло жирностью 82,5% — 505,8 руб./кг (+0,2%), на мягкие и твердые сыры — 368,32 руб./кг (-0,1%).

Несмотря на сложную экономическую и эпидемиологическую ситуацию, многие регионы продолжают увеличивать производство молока. Так, по оперативным данным Минсельхоза Татарстана, в республике к концу марта валовой суточный надой в сельхозорганизациях составил около 3,8 тыс. т, что на 152 т (+4,2%) больше, чем на аналогичную дату прошлого года. Животноводы Новосибирской области за первый квартал этого года надоили 162 тыс. т молока, что на 20 тыс. т больше, чем в прошлом году. Среднесуточный надой на 3 апреля составляет 15,2 кг, в прошлом году на ту же дату от коровы получали на килограмм меньше, сообщает местный Минсельхоз.

По информации агроведомства Башкортостана, сельхозпредприятия и фермерские хозяйства республики с начала года произвели 176 тыс. т молока. Согласно данным на 3 апреля, это на 14,4 тыс. т больше, чем в прошлом году. В Ивановской области в январе-феврале 2020 года производство молока во всех хозяйствах составило 24 тыс. т, что на 2% выше аналогичного периода 2019 года. В Марий Эл надои молока на одну корову в первые два месяца 2020 года составили 1,15 тыс. кг против 1 тыс. кг за аналогичный период прошлого года.

В 2020 году производство сырого молока в России может составить 31,6-32 млн т. Такой прогноз озвучила замминистра сельского хозяйства Оксана Лут на XI съезде «Союзмолока». Первый замглавы Минсельхоза Джамбулат Хатуов тогда уточнял, что производство молока может увеличиться на 600 тыс. т к уровню 2019-го за счет повышения продуктивности коров.